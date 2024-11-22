РФ и Украина могут прекратить огонь: эксперт раскрыл важный прогноз

Загородний считает, если Путин согласится на перемирие, это точно спровоцирует серьезный внутриполитический кризис.

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Состоится ли прекращение огня / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, УНИАН

Главные тезисы Загороднего:

Путин хочет подписать с США всеобъемлющее соглашение о контроле над Европой

Согласие Путина на перемирие спровоцирует серьезный кризис

Будет ли прекращение огня на фронте

На сайте Главред состоялся чат с политическим и экономическим экспертом Тарасом Загородним. Общаясь с читателями, он рассказал о вероятном прекращении огня в Украине может быть объявлено уже 20 января 2025 года. Эксперт раскрыл, насколько вероятно, что этот режим будет реально соблюдаться и каким образом США могут гарантировать это.

"Я не особо в это верю, потому что прекращение огня не выгодно России. Неужели Курская область остается в составе Украины? Получается, что да, и это очень важный момент. Мы всегда задавались вопросом: зачем украинские войска остаются в Курской области? Это способ обмена, и наши войска на Курщине очень нервируют российское руководство, да и простых россиян тоже. Возвращаясь к звонку Трампа и Путина, которого якобы не было, россиянам такая идея не нравится", - рассказал Загородний.

Известно, что Путин несколько дней назад на Валдайском форуме говорил, что хочет подписать с США всеобъемлющее соглашение о контроле над Центральной Европой, своего рода "Ялту-2".

"Но очевидно, что никто этого подписывать не будет. Ему просто дали понять, что он должен остановиться, и в Украину будут введены миротворцы, скорее всего, стран НАТО, как того хочет Трамп. И это еще не начались настоящие переговоры, и на Западе не понимают ни шизу Путина, ни природу конфликта между Россией и Украиной", - добавил эксперт.

Загородний рассказал, что Путину такая идея, конечно, не нравится, потому что для него это поражение. Ведь оккупированные области Украины он уже вписал в Конституцию России, заявив, что Запорожская, Херсонская, Луганская и Донецкая области - это "российские территории".

Если Путин согласится на перемирие, это точно спровоцирует серьезный внутриполитический кризис, который наложится на экономический кризис, связанный с нефтью.

"Поэтому я не верю в прекращение огня с 20 января. Вы правильно подметили: а кто будет гарантировать соблюдение этого режима? США говорят, что готовы дать такие гарантии, как в "корейском варианте", но ведь это предполагает присутствие американских войск в Украине, как в Южной Корее. Думаю, что размещение американского контингента в Днепре и Одессе будет приветствоваться Украиной. Но пока это не выглядит реалистичным", - отметил Загородний.

Видно, что россияне не готовы принять даже стартовый сценарий - замораживание по линии разграничения. Поэтому я склоняюсь к мнению, что Украине предоставят больше оружия, чтобы она могла эффективно защищать себя.

Смотрите видео чата с Тарасом Загородним, в котором эксперт рассказал о запуске ленд-лиза для Украины Трампом и близком ударе США по экономике РФ:

Война в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что штурмовиков РФ гонят в "мясную разведку" на востоке. Представитель ОТГ "Луганск" говорит, что враг пытается найти слабые места в защите позиций украинских войск, при этом проводит разведку позиций ВСУ для нового прорыва обороны.

Россияне жестоко расстреляли пленных бойцов ВСУ на двух направлениях. Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. После того, как оккупанты взяли в плен военных ВСУ, они заставили мужчин раздеться догола.

На Курщине ВСУ разгромили врага и взяли пленных. Как пояснил аналитик Дмитрий Снегирев, 26 оккупантов удалось взять в плен украинским десантникам, бойцам 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В октябре российские войска понесли рекордные потери на фронте.

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