Сколько раз можно пользоваться одним полотенцем: важное правило гигиены

Влажное полотенце быстро накапливает микробы и может вызвать раздражение кожи. Названа частота стирки, которая поможет избежать неприятного запаха.

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Если полотенце долго не высыхает, на его поверхности размножаются бактерии / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Сколько раз можно использовать одно полотенце без стирки

Почему чистая на вид ткань может стать рассадником бактерий

Какая ошибка при сушке приводит к появлению затхлого запаха

После душа или ванны тело кажется совершенно чистым, поэтому многие без раздумий используют одно и то же полотенце несколько дней подряд. Однако влажная ткань быстро превращается в благоприятную среду для размножения бактерий и грибков.

Чтобы избежать неприятного запаха, раздражения кожи и распространения микроорганизмов, полотенца рекомендуется регулярно менять и правильно сушить. Об этом пишет Rmf24.

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Сколько раз можно вытираться одним полотенцем

Одно банное полотенце без стирки желательно использовать не более трех раз. Даже после тщательного мытья на коже остаются отмершие клетки, естественные выделения и микроорганизмы. Во время вытирания часть из них попадает на ткань.

Если полотенце долго не высыхает, на его поверхности размножаются бактерии / Фото: скриншот с Youtube

Ситуацию усугубляет повышенная влажность в ванной комнате. Если полотенце долго не высыхает, на его поверхности создаются подходящие условия для размножения бактерий.

При регулярном использовании полотенца следует стирать не реже двух раз в неделю. После каждого душа его необходимо полностью расправить и оставить в хорошо проветриваемом месте до полного высыхания.

Когда полотенце нужно менять каждый день

Ежедневная стирка может потребоваться, если у кого-либо из членов семьи обнаружена вирусная инфекция или заболевание кожи. Это правило также актуально после посещения бассейна, спортзала, сауны и других общественных мест.

Если полотенце долго не высыхает, на его поверхности размножаются бактерии / Фото: скриншот с Youtube

Влажная ткань способна стать дополнительным путем распространения грибков, вирусов и бактерий, включая золотистый стафилококк. Кроме того, несвежее полотенце может раздражать чувствительную кожу и провоцировать появление высыпаний.

Почему нельзя пользоваться чужим полотенцем

У каждого члена семьи должно быть собственное полотенце. Делиться им с другими людьми или брать чужое не рекомендуется даже в том случае, если ткань выглядит чистой.

Отдельные полотенца желательно выделить для тела, лица, рук и ног. Такой подход снижает риск переноса микроорганизмов с одного участка кожи на другой.

Смотрите в видео о том, как сохранить полотенца чистыми:

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