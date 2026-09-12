Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Сколько раз можно пользоваться одним полотенцем: важное правило гигиены

Константин Пономарев
12 сентября 2026, 19:10
google news Подпишитесь
на нас в Google
Влажное полотенце быстро накапливает микробы и может вызвать раздражение кожи. Названа частота стирки, которая поможет избежать неприятного запаха.
Если полотенце долго не высыхает, на его поверхности размножаются бактерии
Если полотенце долго не высыхает, на его поверхности размножаются бактерии / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Сколько раз можно использовать одно полотенце без стирки
  • Почему чистая на вид ткань может стать рассадником бактерий
  • Какая ошибка при сушке приводит к появлению затхлого запаха

После душа или ванны тело кажется совершенно чистым, поэтому многие без раздумий используют одно и то же полотенце несколько дней подряд. Однако влажная ткань быстро превращается в благоприятную среду для размножения бактерий и грибков.

Чтобы избежать неприятного запаха, раздражения кожи и распространения микроорганизмов, полотенца рекомендуется регулярно менять и правильно сушить. Об этом пишет Rmf24.

видео дня

Сколько раз можно вытираться одним полотенцем

Одно банное полотенце без стирки желательно использовать не более трех раз. Даже после тщательного мытья на коже остаются отмершие клетки, естественные выделения и микроорганизмы. Во время вытирания часть из них попадает на ткань.

Если полотенце долго не высыхает, на его поверхности размножаются бактерии
Если полотенце долго не высыхает, на его поверхности размножаются бактерии / Фото: скриншот с Youtube

Ситуацию усугубляет повышенная влажность в ванной комнате. Если полотенце долго не высыхает, на его поверхности создаются подходящие условия для размножения бактерий.

При регулярном использовании полотенца следует стирать не реже двух раз в неделю. После каждого душа его необходимо полностью расправить и оставить в хорошо проветриваемом месте до полного высыхания.

Когда полотенце нужно менять каждый день

Ежедневная стирка может потребоваться, если у кого-либо из членов семьи обнаружена вирусная инфекция или заболевание кожи. Это правило также актуально после посещения бассейна, спортзала, сауны и других общественных мест.

Если полотенце долго не высыхает, на его поверхности размножаются бактерии
Если полотенце долго не высыхает, на его поверхности размножаются бактерии / Фото: скриншот с Youtube

Влажная ткань способна стать дополнительным путем распространения грибков, вирусов и бактерий, включая золотистый стафилококк. Кроме того, несвежее полотенце может раздражать чувствительную кожу и провоцировать появление высыпаний.

Почему нельзя пользоваться чужим полотенцем

У каждого члена семьи должно быть собственное полотенце. Делиться им с другими людьми или брать чужое не рекомендуется даже в том случае, если ткань выглядит чистой.

Отдельные полотенца желательно выделить для тела, лица, рук и ног. Такой подход снижает риск переноса микроорганизмов с одного участка кожи на другой.

Смотрите в видео о том, как сохранить полотенца чистыми:

Ранее Главред писал о том, что пригоревшие пятна и накипь на утюге исчезнут без следа. Постоянное использование утюга неизбежно приводит к тому, что он начинает работать хуже. Со временем в резервуаре скапливается накипь, а на подошве образуются пригоревшие пятна, которые могут испортить ткань.

Также сообщалось о том, зачем класть лавровый лист в холодильник. Простой домашний способ поможет избавиться от неприятного запаха.

Вам может быть интересно:

Об источнике: RMF24.pl

RMF24.pl - польский интернет-новостной портал, публикующий актуальные новости о событиях в Польше и мире. Сайт содержит тексты, видео, фото, интервью, репортажи и прямые трансляции журналистов.

Этот портал является онлайн-службой новостей радиостанции RMF FM (Radio RMF FM) и входит в медиагруппу Grupa RMF, принадлежащую международному медиаконгломерату Bauer Media Group.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
ванная лайфхак уборка полотенце
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина разгромила РФ в первом в истории морском бою дронов - уникальные кадры

Украина разгромила РФ в первом в истории морском бою дронов - уникальные кадры

18:48Война
РФ подготовила 3000 дронов для атак в ближайшее время: какие регионы под угрозой

РФ подготовила 3000 дронов для атак в ближайшее время: какие регионы под угрозой

16:35Украина
"Разрушения растут": РФ ударила баллистикой по Запорожстали, есть пострадавшие

"Разрушения растут": РФ ударила баллистикой по Запорожстали, есть пострадавшие

16:24Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке русалки за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке русалки за 47 с

В Кремле сделали заявление после предложения Путину встретиться с Зеленским

В Кремле сделали заявление после предложения Путину встретиться с Зеленским

Куда деть ботву помидоров: шесть способов, о которых знают не все

Куда деть ботву помидоров: шесть способов, о которых знают не все

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября: Львам — внимание, Близнецам — выбор

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября: Львам — внимание, Близнецам — выбор

"Дуэтом с Лорак": Настя Каменских появилась на росТВ

"Дуэтом с Лорак": Настя Каменских появилась на росТВ

Последние новости

19:24

Запах и плесень исчезнут: как быстро очистить уплотнитель стиральной машины

19:10

Сколько раз можно пользоваться одним полотенцем: важное правило гигиеныВидео

19:10

5000 долларов за поддержку Трампа: Денисенко раскрыл план перед выборамимнение

18:58

Бесполезная трата денег: 5 средств для уборки, которые не покупают клинеры

18:48

Украина разгромила РФ в первом в истории морском бою дронов - уникальные кадры

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в УкраинеЦены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине
18:30

Большинство делает это слишком рано: когда на самом деле отбивные нужно солить

18:23

"Готовы к переговорам": в РФ назвали циничное условие встречи Зеленского и Путина

18:11

Риск возгорания и ожогов: 5 приборов, которые нельзя ставить рядом с плитой

18:05

Женщина купила дом без осмотра и теперь живет в пещере: что ее удивило

Реклама
17:36

Жир больше не проблема: простой и быстрый способ очистить шкафы на кухнеВидео

17:21

Как убрать брызги масла во время жарки - кухня больше не будет в жиру

17:21

"Получает один актер": звезда украинских сериалов раскрыла самый высокий гонорар

16:47

Вонь из обуви исчезнет навсегда: простая смесь уберет запах за один час

16:35

РФ подготовила 3000 дронов для атак в ближайшее время: какие регионы под угрозой

16:25

"Дуэтом с Лорак": Настя Каменских появилась на росТВ

16:24

"Разрушения растут": РФ ударила баллистикой по Запорожстали, есть пострадавшие

16:12

Свекла останется свежей до самой весны: когда выкапывать и как хранить овощ

16:02

Гречка в кроссовках: зачем класть крупу в обувь осенью и зимой

16:01

Мужчина 10 лет хранил дома "кусок металла": пришлось эвакуировать соседей

15:59

В Луцке прогремели взрывы: РФ ударила по железной дороге, первые подробности

Реклама
15:34

Урожай не спасет: снизятся ли цены на продукты, эксперт предупредил украинцев

15:26

"До сих пор летают дроны": Зеленский эмоционально обратился к мируФото

15:23

Джинсы будут выглядеть как новенькие: как их правильно гладитьВидео

14:50

Затхлый запах из стиральной машины быстро исчезнет – нужны два средства из кухни

14:36

Таро-прогноз до конца сентября 2026: кого ждут деньги, а кого - поворот судьбы

14:33

Украина пробилась на 880 км в тыл РФ: Генштаб заявил о поражении цели в Тольятти

14:15

Как вымыть окна до блеска и без разводов: забытый, но эффективный лайфхак

14:15

Три знака зодиака вступают в новую эру: что изменится с 12 сентября

13:51

Мёд с орехами на зиму: простой рецепт домашней заготовки

13:46

В Кремле сделали заявление после предложения Путину встретиться с Зеленским

13:29

"Любовь моя": Горбунов публично обратился к Осадчей и показал ее без макияжа

13:24

Какие имена для детей запрещены в мире: существуют ли ограничения в Украине

13:14

Тест на внимательность: нужно найти 5 лимонов среди птиц за 20 секунд

12:53

На Украину надвигается погодный "армагеддон": какие регионы зальет дождями

12:40

В Украине некоторых продуктов может временно не быть - нужно ли делать запасы

12:36

Не сгниет и не завянет: что делать с морковью сразу после уборки

12:35

"Непростое время": Витвицкая рассказала о пережитом во время беременности

12:28

Секрет ароматного глинтвейна: как сделать идеальную смесь специй домаВидео

12:17

Гороскоп Таро на 14–20 сентября: Рыбам — открытия, Водолеям — терпение

12:08

"Самая важная атака года": ВСУ пошли в наступление, пока Путин врал об успехах РФ

Реклама
11:46

Заклинание на суженого: как перевести известное "приснись, жених, невесте"

11:38

Как защитить цветы от насекомых: простой осенний трюк для комнатных растений

11:37

Опытные хозяйки кладут фольгу на слив в ванной — для чего

11:29

Быстрое блюдо на завтрак, обед или ужин: рецепт хачапури за 10 минут

11:24

Китайский гороскоп на завтра, 13 сентября: Лошадям - лидерство, Обезьянам - опора

11:19

Китайский гороскоп на 14–20 сентября: Обезьянам — успех, Быкам — терпение

10:50

Зеленский заявил, что должен поговорить с Путиным и назвал место

10:38

"Готова быть мамой": Леди Гага родила первенца и появилась с ним на публике

10:12

Любовный гороскоп на 14–20 сентября: Рыбам — удача, Весам — нежность

10:03

Моди встретился с Путиным и дал громкий сигнал о войне в Украине: что известно

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять