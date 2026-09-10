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С какой одеждой нельзя стирать полотенца: ошибка, из-за которой портятся вещи

Анна Косик
10 сентября 2026, 13:58
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Блогер объяснил, почему некоторые виды одежды могут повредить полотенца.
С какой одеждой нельзя стирать полотенца: ошибка, из-за которой портятся вещи
Почему полотенца нельзя стирать вместе с некоторыми видами одежды / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

  • С чем нельзя стирать полотенца
  • Почему синтетика и молнии вредят полотенцам
  • Почему полотенца лучше стирать отдельно

Многие стирают полотенца в стиральной машине вместе с одеждой. Но иногда во время такой стирки вещи могут повредиться. И произойдет это не из-за стиральной машины.

Главред узнал, что украинский блогер и клинтокер Марк Любчик в TikTok объяснил, с чем не стоит стирать полотенца и почему для них лучше выбирать отдельную стирку.

видео дня

Почему полотенца нельзя стирать вместе с синтетикой

Одно из главных правил при стирке полотенец - не смешивать их с синтетическими вещами. Причина заключается в ворсе и мелких частичках, которые могут отделяться от полотенец во время цикла стирки.

Поэтому синтетические футболки, спортивную одежду, флисовые вещи и другие подобные материалы лучше не класть в барабан вместе с полотенцами. Отдельная стирка поможет избежать ситуации, когда после цикла стирки одежда будет покрыта мелким ворсом.

Как сделать полотенца снова мягкими
Как сделать полотенца снова мягкими / Инфографика: Главред

Можно ли стирать полотенца с вещами на молнии

Еще одна категория вещей, которую эксперт советует не смешивать с полотенцами, - одежда и домашний текстиль с молниями.

"Полотенца мы не стираем с любыми вещами, где есть хотя бы этот минимальный замок. Нет, потому что там есть молния. Молния цепляется за ворсинки полотенца, и оно начинает рваться", - пояснил блогер.

Почему полотенца лучше стирать отдельно

Помимо риска появления ворса на других вещах или повреждения самого полотенца, есть ещё одна причина для отдельной стирки. Полотенца могут требовать другого режима, чем обычная одежда.

В частности, для них лучше использовать более высокую температуру или программу с паром. В то же время такие условия подходят далеко не всем тканям, поэтому смешивание полотенец с повседневной одеждой может быть неудачным решением.

Смотрите видео с объяснением блогера:

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О персоне: Марк Любчик

Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинкер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.

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