Визит Зеленского в Канаду: с чем прилетел президент и чего ждать от встреч

Владимир Зеленский прибыл в Канаду с трехдневным визитом, который продлится с 9 по 11 сентября.

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Зеленский прибыл в Канаду / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Владимир Зеленский с супругой прибыл с визитом в Канаду

Президент выступит перед канадским правительством в Банфе

Стороны обсудят оборону, энергетику и экономическую помощь

В четверг, 10 сентября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Канаду. Сегодня у главы государства запланированы важные встречи и договоренности, "которые будут определять наше сотрудничество и закрепят давно стратегический уровень отношений на годы вперед". В частности, намечен разговор с премьер-министром Марком Карни.

"Канада была и остается одним из наших ближайших партнеров. Мы ценим всю поддержку Канадского народа и решения, помогающие Украине выстоять и защищать наших людей", - написал Зеленский в Telegram.

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Он добавил, что главное внимание будет уделяться поддержке Украины в защите неба и подготовке к зиме.

У первой леди Елены Зеленской запланирована встреча с меценатами, которые помогают Украине. Также визит в аналоги украинских Школ Супергероев в Канаде.

Владимир и Елена Зеленские прилетели в Канаду / скриншот

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В пресс-службе правительства Канады уточнили, что визит украинского президента с первой леди продлится с 9 по 11 сентября и предусматривает участие в мероприятиях в трех разных местах – в Калгари (провинция Альберта), в Торонто и Норд-Бей (провинция Онтарио), в том числе в заседании канадского правительства.

"Президент Зеленский также выступит перед членами правительства на правительственном форуме по планированию в городе Банф (в Альберте. – ред.). Программа визита сосредоточена на общих приоритетах Канады и Украины, в частности на углублении сотрудничества в области обороны, экономики и энергетики. Также речь пойдет о "человеческой цене" агрессивной войны РФ против Украины", – отмечается в правительственном анонсе.

"Этот визит подчеркивает продолжающуюся лидирующую роль Канады в поддержке Украины и отражает нашу непоколебимую готовность работать над обеспечением справедливого и устойчивого мира. Канада по-прежнему твердо привержена обязательству оказывать поддержку в области обороны, восстановления и реконструкции Украины", – говорится в заявлении.

Отметим, до этого Зеленский с первой леди находился с двухдневным визитом в Норвегии, основной причиной которого были похороны короля Харальда V. Параллельно украинский президент провел серию встреч, в том числе – с руководителями оборонных компаний.

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом в 20-х числах сентября. Одной из главных тем должна стать поставка Украине ракет для перехвата баллистических целей.

Мирные переговоры - новости по теме

Как писал Главред, спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 5 сентября провели в Москве переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, посвященные дальнейшим шагам по завершению войны в Украине. После Москвы переговорщики Трампа отправились в Киев.

8 сентября Зеленский рассказал о новых предложениях в "пакете мира", которые привез Джаред Кушнер. Президент назвал их "очень неплохими", но отметил, что пока неизвестно, удастся ли их реализовать и достичь результата. Содержание предложений Зеленский раскрывать отказался, объяснив, что Киев и Вашингтон договорились сначала их проработать, а уже после этого представить обществу.

Зеленский также заявил, что трёхсторонняя встреча Украины, США и России может состояться в Объединённых Арабских Эмиратах, Швейцарии, Турции или других странах - у Киева уже есть приглашения от нескольких государств и собственный опыт проведения таких переговоров.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о появлении возможности возобновить мирные переговоры между Украиной и Россией - после того, как американские представители провели встречи в Киеве и Москве.

Тем временем президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели новый телефонный разговор, в ходе которого обсудили войну в Украине, посреднические усилия США и дальнейшие шаги в гуманитарных вопросах. В Кремле заявили, что переговоры длились час, однако о конкретных договоренностях по прекращению боевых действий не сообщили.

По данным Bloomberg, Путин не пошел на уступки в переговорах по мирной инициативе Дональда Трампа и, по данным западных чиновников, готовится усилить давление на Украину в течение зимы. В США и Европе всё больше склоняются к мнению, что война продлится и в следующем году, а быстрого прорыва на дипломатическом фронте не будет.

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О персоне: Владимир Зеленский Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

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