Можно ли выливать кипяток в раковину — поставлена точка в вопросе

Пластиковые трубы могут пострадать от высокой температуры, а обычные кухонные действия способны вызвать их деформацию и новые засоры.

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Можно ли выливать кипяток в раковину - сантехники предупредили о серьёзном риске для труб / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Можно ли выливать кипяток в раковину

Почему нельзя сливать горячую воду в пластиковые трубы

Что будет, если вылить кипяток в слив

Привычка сливать горячую воду после варки картофеля или макарон прямо в раковину есть почти в каждом доме. Однако мало кто задумывается о том, что регулярное выливание кипятка без предварительного охлаждения может повредить пластиковую канализацию и существенно сократить срок её эксплуатации.

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В современных домах и квартирах канализационные системы в основном изготовлены из пластика, который плохо переносит экстремально высокие температуры. Эксперты издания Kobieta.onet предупреждают: постоянное воздействие кипятка приводит к деформации материала, образованию трещин и последующим протечкам.

"Выливание кипятка в раковину без предварительного охлаждения - это самый простой способ сократить срок эксплуатации пластиковых труб. Сантехники единодушно советуют: всегда смешивайте горячую воду с холодной, чтобы избежать лишних проблем и дорогого ремонта", - отмечают эксперты Kobieta.onet.

Почему кипяток разрушает трубы и как правильно решить эту проблему - выяснял Главред.

Почему кипяток опасен для пластиковых труб

Проблема заключается в физических ограничениях материала, из которого изготовлена современная канализация. Как объясняют специалисты YouTube-канала Tasting Table, большинство пластиковых ПВХ-труб рассчитаны на критическую температуру до 60 °C (140 °F).

"Между тем температура кипящей воды составляет 100 °C (212 °F). Эта разница принципиальна. Каждый раз, когда кипяток попадает в такие трубы, он создает колоссальную нагрузку как на сам пластик, так и на стыки и соединения, которые удерживают всю систему", - отмечают в Tasting Table.

Особенно опасна ситуация, когда вода стекает медленно. В таком случае горячая жидкость дольше контактирует со стенками канализации, постепенно размягчая материал.

Помогает ли кипяток от засоров и жира

Среди домохозяек бытует миф, что горячая вода - отличное средство для промывки труб от жировых отложений. Однако специалисты предупреждают: на самом деле это только ухудшает ситуацию.

"Проходя через слив, горячая вода действует как растворитель, подхватывая жир и остатки пищи. Звучит полезно, правда? На самом деле нет. Эти размягченные отложения затем заносятся глубже по трубе, где вода остывает, а жир снова затвердевает. Вы не устраняете засор, а лишь перемещаете его дальше вглубь системы и увеличиваете его размеры", - предупреждают специалисты.

Что происходит с трубами зимой

В холодное время года риск повреждения канализации возрастает в разы из-за перепада температур.

"Зимой эта проблема усугубляется. Холодные трубы гораздо более уязвимы к температурным ударам. Внезапный поток кипящей воды заставляет их резко расширяться, что приводит к растрескиванию или деформации, из-за которой возникает протечка", - предупреждают в Tasting Table.

Кроме того, под воздействием высокой температуры пластиковые трубы со временем начинают незначительно провисать. Поскольку вода в канализации стекает под действием силы тяжести, любой прогиб нарушает этот поток и создает идеальное место для накопления новых отложений и мусора.

Как правильно сливать кипяток в раковину

Чтобы сохранить трубы целыми и не тратить деньги на услуги сантехника, эксперты советуют соблюдать два простых правила:

Открывайте кран с холодной водой. Во время слива кипятка из кастрюли обязательно включайте холодную воду на полную мощность. Смешиваясь в сливе, вода охлаждается до безопасной температуры.

Посмотрите видео о том, как правильно сливаться кипяток из кастрюли:

Добавляйте холодную воду в кастрюлю. Вместо того чтобы ждать, пока блюдо остынет, добавьте немного холодной воды из-под крана непосредственно в кастрюлю перед сливом.

"Когда температура жидкости приблизится к температуре горячего душа, ваши трубы без проблем с этим справятся", - резюмируют специалисты.

Как поддерживать канализацию в идеальном состоянии / Инфографика: Главред

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