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Не сгниет и не пересохнет до весны: как правильно хранить свеклу

Инна Ковенько
10 сентября 2026, 02:59
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Чтобы свекла не начала гнить или терять сочность уже зимой, важно правильно подготовить её к хранению.
Не сгниет и не пересохнет до весны: как правильно хранить свеклу
Хранение свеклы на зиму / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Как правильно хранить свеклу в погребе
  • Какие условия и способы помогут сохранить свеклу свежей до весны
  • Какие корнеплоды лучше всего подходят для хранения зимой

Сохранить свеклу до весны без потери вкуса и пользы можно только при условии тщательной подготовки как самих корнеплодов, так и помещения, где они будут храниться. Правильная организация этого процесса поможет избежать гниения, пересыхания или прорастания овощей.

Главред расскажет, как правильно хранить свеклу, чтобы она пролежала до весны.

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Как подготовить погреб

Прежде чем укладывать урожай, погреб нужно очистить от прошлогодних овощей, остатков почвы и мусора, пишет Zaxid.net. Особое внимание рекомендуем уделить участкам, где ранее появлялись плесень или гниль, ведь они могут стать источником заражения нового урожая. Важно проверить работу вентиляции: застой воздуха способствует развитию грибков, а чрезмерные сквозняки приводят к пересыханию свеклы. Если пол земляной, ящики следует устанавливать на подставки, чтобы избежать контакта с влажной почвой.

Как правильно собрать и подготовить свеклу

Выкапывать свеклу рекомендуем в сухую погоду до наступления заморозков. Корнеплоды следует извлекать осторожно, чтобы не повредить кожуру - даже небольшие царапины могут стать причиной быстрого порчи. После сбора ботву обрезают, оставляя небольшой отрезок стеблей, а центральный корешок не трогают. Землю стряхивают руками или щеткой, но не моют овощи перед укладкой.

Далее свеклу нужно разложить в затененном, хорошо проветриваемом месте на несколько часов. После этого урожай внимательно перебирают: для длительного хранения оставляют только здоровые, целые корнеплоды без трещин и повреждений. Те, что имеют дефекты, лучше использовать в первую очередь.

Как правильно хранить свеклу

Свекла лучше всего хранится при температуре около 0…+2 °C. Замораживание недопустимо, но и чрезмерное тепло нежелательно, ведь овощи могут прорасти. Влажность воздуха должна быть достаточно высокой, чтобы свекла не сморщивалась, однако чрезмерная сырость способствует появлению гнили. Для контроля условий стоит установить термометр и гигрометр, чтобы своевременно корректировать вентиляцию.

Что любит и чего не любит свекла
Что любит и чего не любит свекла / Инфографика: Главред

Способы хранения свеклы в погребе

  • В песке. Один из самых распространенных методов. Корнеплоды выкладывают в ящик слоями, пересыпая сухим или слегка увлажненным песком. Это помогает поддерживать стабильную влажность и защищает овощи от пересыхания.
  • Вместе с картофелем. Свеклу можно размещать поверх картофеля. Картофель выделяет влагу, которую свекла частично поглощает, благодаря чему оба овоща дольше остаются упругими. Важно регулярно осматривать запасы и убирать испорченные экземпляры.
  • В пакетах. Для этого используют полиэтиленовые пакеты с небольшими отверстиями для вентиляции. Их ставят на стеллажи, избегая контакта с влажным полом.
  • В опилках или стружке. Вместо песка можно использовать сухую древесную стружку или опилки. Важно, чтобы материал был чистым и не слишком влажным, иначе возрастает риск гниения.
  • В ящиках или засиках. Если урожай большой, свеклу хранят в деревянных контейнерах или засиках. Корнеплоды не следует насыпать слишком толстым слоем, чтобы не ухудшалась циркуляция воздуха.

Какую свеклу оставлять на зиму

Для длительного хранения лучше всего подходят поздние сорта и гибриды с плотными корнеплодами. Ранние сорта быстрее теряют сочность. Рекомендуем отбирать овощи примерно одинакового размера: слишком мелкие быстро высыхают, а очень крупные могут хуже храниться. Главное правило - оставлять только здоровую свеклу без трещин и признаков болезней.

Смотрите видео о том, как правильно хранить свеклу на зиму:

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Об источнике: Zaxid.net

Zaxid.net - это украинское региональное онлайн-СМИ, основанное во Львове в 2007 году. Издание специализируется на новостях Западной Украины, а также освещает общеукраинские общественно-политические события.

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