Не сгниет и не пересохнет до весны: как правильно хранить свеклу

Чтобы свекла не начала гнить или терять сочность уже зимой, важно правильно подготовить её к хранению.

https://glavred.info/sad-ogorod/ne-sgniet-i-ne-peresohnet-do-vesny-kak-pravilno-hranit-sveklu-10795457.html Ссылка скопирована

Хранение свеклы на зиму / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Как правильно хранить свеклу в погребе

Какие условия и способы помогут сохранить свеклу свежей до весны

Какие корнеплоды лучше всего подходят для хранения зимой

Сохранить свеклу до весны без потери вкуса и пользы можно только при условии тщательной подготовки как самих корнеплодов, так и помещения, где они будут храниться. Правильная организация этого процесса поможет избежать гниения, пересыхания или прорастания овощей.

Главред расскажет, как правильно хранить свеклу, чтобы она пролежала до весны.

видео дня

Как подготовить погреб

Прежде чем укладывать урожай, погреб нужно очистить от прошлогодних овощей, остатков почвы и мусора, пишет Zaxid.net. Особое внимание рекомендуем уделить участкам, где ранее появлялись плесень или гниль, ведь они могут стать источником заражения нового урожая. Важно проверить работу вентиляции: застой воздуха способствует развитию грибков, а чрезмерные сквозняки приводят к пересыханию свеклы. Если пол земляной, ящики следует устанавливать на подставки, чтобы избежать контакта с влажной почвой.

Как правильно собрать и подготовить свеклу

Выкапывать свеклу рекомендуем в сухую погоду до наступления заморозков. Корнеплоды следует извлекать осторожно, чтобы не повредить кожуру - даже небольшие царапины могут стать причиной быстрого порчи. После сбора ботву обрезают, оставляя небольшой отрезок стеблей, а центральный корешок не трогают. Землю стряхивают руками или щеткой, но не моют овощи перед укладкой.

Далее свеклу нужно разложить в затененном, хорошо проветриваемом месте на несколько часов. После этого урожай внимательно перебирают: для длительного хранения оставляют только здоровые, целые корнеплоды без трещин и повреждений. Те, что имеют дефекты, лучше использовать в первую очередь.

Как правильно хранить свеклу

Свекла лучше всего хранится при температуре около 0…+2 °C. Замораживание недопустимо, но и чрезмерное тепло нежелательно, ведь овощи могут прорасти. Влажность воздуха должна быть достаточно высокой, чтобы свекла не сморщивалась, однако чрезмерная сырость способствует появлению гнили. Для контроля условий стоит установить термометр и гигрометр, чтобы своевременно корректировать вентиляцию.

Что любит и чего не любит свекла / Инфографика: Главред

Способы хранения свеклы в погребе

В песке. Один из самых распространенных методов. Корнеплоды выкладывают в ящик слоями, пересыпая сухим или слегка увлажненным песком. Это помогает поддерживать стабильную влажность и защищает овощи от пересыхания.

Один из самых распространенных методов. Корнеплоды выкладывают в ящик слоями, пересыпая сухим или слегка увлажненным песком. Это помогает поддерживать стабильную влажность и защищает овощи от пересыхания. Вместе с картофелем. Свеклу можно размещать поверх картофеля. Картофель выделяет влагу, которую свекла частично поглощает, благодаря чему оба овоща дольше остаются упругими. Важно регулярно осматривать запасы и убирать испорченные экземпляры.

Свеклу можно размещать поверх картофеля. Картофель выделяет влагу, которую свекла частично поглощает, благодаря чему оба овоща дольше остаются упругими. Важно регулярно осматривать запасы и убирать испорченные экземпляры. В пакетах. Для этого используют полиэтиленовые пакеты с небольшими отверстиями для вентиляции. Их ставят на стеллажи, избегая контакта с влажным полом.

Для этого используют полиэтиленовые пакеты с небольшими отверстиями для вентиляции. Их ставят на стеллажи, избегая контакта с влажным полом. В опилках или стружке. Вместо песка можно использовать сухую древесную стружку или опилки. Важно, чтобы материал был чистым и не слишком влажным, иначе возрастает риск гниения.

Вместо песка можно использовать сухую древесную стружку или опилки. Важно, чтобы материал был чистым и не слишком влажным, иначе возрастает риск гниения. В ящиках или засиках. Если урожай большой, свеклу хранят в деревянных контейнерах или засиках. Корнеплоды не следует насыпать слишком толстым слоем, чтобы не ухудшалась циркуляция воздуха.

Какую свеклу оставлять на зиму

Для длительного хранения лучше всего подходят поздние сорта и гибриды с плотными корнеплодами. Ранние сорта быстрее теряют сочность. Рекомендуем отбирать овощи примерно одинакового размера: слишком мелкие быстро высыхают, а очень крупные могут хуже храниться. Главное правило - оставлять только здоровую свеклу без трещин и признаков болезней.

Смотрите видео о том, как правильно хранить свеклу на зиму:

Читайте также:

Об источнике: Zaxid.net Zaxid.net - это украинское региональное онлайн-СМИ, основанное во Львове в 2007 году. Издание специализируется на новостях Западной Украины, а также освещает общеукраинские общественно-политические события. Портал публикует новости в сферах политики, экономики, криминала, местного самоуправления, культуры и социальных вопросов. Особое внимание уделяет событиям во Львовской области и соседних регионах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред