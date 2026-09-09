Федор Добронравов превратился в неузнаваемого старика.

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Федор Добронравов сильно сдал / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Почему актер так выглядит

Что с ним случилось

Российский актер-путинист, который долгое время снимался в Украине и прославился благодаря украинскому сериалу "Сваты" Федор Добронравов, стал фактически неузнаваемым.

Как пишут российские пропагандисты, "иван бутько" появился на новых кадрах со съемок российской драмы "Поле Куликово". Актер предстал в образе Сергия Радонежского- и его внешний вид вызвал бурное обсуждение.

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Добронравов сильно сдал / Фото 7 Дней

На опубликованных снимках Добронравов выглядит заметно постаревшим и осунувшимся: глубокие морщины, уставший взгляд и худоба делают его почти неузнаваемым. Многие отмечают, что артист словно резко сдал и выглядит значительно старше своих лет.

Добронравов сильно сдал / Фото 7 Дней

Резкое преображение связано не только с возрастом, но и с ролью: для проекта актеру пришлось кардинально изменить внешность, чтобы максимально точно передать образ духовного наставника и аскета.

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О персоне: Федор Добронравов? Федор Добронравов - советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, певец; народный артист Российской Федерации.

В 2014 году поддержал оккупацию Крыма Россией.

В ноябре 2017 года Добронравову на три года был запрещён въезд в Украину из-за его публичной поддержки оккупации Крыма Россией.

В 2022 году поддержал вторжение России в Украину, принимал участие в концертах в поддержку российской агрессии.

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