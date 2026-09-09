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Пугающие изменения: Звезда Сватов испугал своим изможденным видом

Алена Кюпели
9 сентября 2026, 22:30
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Федор Добронравов превратился в неузнаваемого старика.
Федор Добронравов высказался в поддержку нападения РФ
Федор Добронравов сильно сдал / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

  • Почему актер так выглядит
  • Что с ним случилось

Российский актер-путинист, который долгое время снимался в Украине и прославился благодаря украинскому сериалу "Сваты" Федор Добронравов, стал фактически неузнаваемым.

Как пишут российские пропагандисты, "иван бутько" появился на новых кадрах со съемок российской драмы "Поле Куликово". Актер предстал в образе Сергия Радонежского- и его внешний вид вызвал бурное обсуждение.

видео дня
Добронравов сильно сдал
Добронравов сильно сдал / Фото 7 Дней

На опубликованных снимках Добронравов выглядит заметно постаревшим и осунувшимся: глубокие морщины, уставший взгляд и худоба делают его почти неузнаваемым. Многие отмечают, что артист словно резко сдал и выглядит значительно старше своих лет.

Добронравов сильно сдал
Добронравов сильно сдал / Фото 7 Дней

Резкое преображение связано не только с возрастом, но и с ролью: для проекта актеру пришлось кардинально изменить внешность, чтобы максимально точно передать образ духовного наставника и аскета.

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Ранее Главред рассказывал, что на украинском шоу "Україна має талант" выступил необычный участник из Кубы, который приехал в Украину целых шесть лет назад.

Ранее также муж актрисы Наталки Денисенко, бизнесмен и манекенщик Юрий Ярошенко, впервые подробно рассказал о врожденном заболевании, из-за которого еще в молодости его признали непригодным к военной службе.

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О персоне: Федор Добронравов?

Федор Добронравов - советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, певец; народный артист Российской Федерации.
В 2014 году поддержал оккупацию Крыма Россией.
В ноябре 2017 года Добронравову на три года был запрещён въезд в Украину из-за его публичной поддержки оккупации Крыма Россией.
В 2022 году поддержал вторжение России в Украину, принимал участие в концертах в поддержку российской агрессии.

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