РФ готовит удар баллистикой по западу Украины: что известно о новой ракете и её целях

Россия планирует испытать новую баллистическую ракету дальностью до 800 км. В ГУР предупредили об угрозе ударов по западу Украины.

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Россия готовит баллистические удары по западу Украины - что известно / Коллаж: Главред

О чем говорится в материале:

Какие регионы Украины могут стать новым направлением атак

Как Россия использует увеличение дальности баллистических ракет

Какова цель ракетного удара по западу Украины, который готовит Россия

Страна-агрессор Россия готовится расширить географию баллистических ударов по Украине и испытать ракету с дальностью до 800 километров, которая потенциально может достигать объектов в западных регионах.

Главред выяснил, что известно о новой российской баллистической ракете.

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Россия планирует испытать баллистическую ракету дальностью до 800 километров

Заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий во время заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО сообщил окомплексном изменении характера российского воздушного террора. По его оценке, Москва не просто продолжает массированные ракетно-дроновые атаки, а постепенно увеличивает их интенсивность, пытаясь нанести Украине не только военные потери, но и создать масштабные социально-экономические проблемы.

"По нашим оценкам, до конца этого года Россия планирует провести заключительные испытания нового типа баллистических ракет с дальностью до 800 километров", - сообщил Вадим Скибицкий.

В разведке отметили, что увеличение дальности баллистических средств является одним из направлений, которые Кремль рассматривает как способ усилить давление на украинский тыл. Скибицкий уточнил, что в ходе испытаний новой баллистики российские военные могут не ограничиться полигонами или условными целями, а использовать реальную войну для боевой проверки характеристик ракеты.

"В ходе указанных испытаний баллистических ракет россияне могут пытаться поразить объекты на западе Украины", - предупредил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины.

ГУР МО / Инфографика: Главред

Сколько ракет Россия производит в месяц

Отдельным фактором угрозы является то, что Россия параллельно пытается увеличить сами объемы производства ракетного вооружения. В ГУР отмечали, что по основным типам ракет Москва выполняет производственные планы на уровне 110–120%, а по отдельным позициям фактический выпуск превышает запланированные показатели ещё более существенно.

"Те ракеты Х-101, которые у них не срабатывают во время запуска, повторно отправляют на производство, чтобы проверить и устранить технические проблемы", - сказал Скибицкий.

Х-101 / Инфографика: Главред

Согласно приведенным данным, в июле план производства Х-101 был выполнен на 140%, "Калибров" - на 111%, а ракет Х-35 - на 200%. На август планировалось изготовить 72 ракеты Х-101, тогда как в июле при аналогичном плане фактический выпуск составил 87 единиц. Для "Калибров" план на август составлял 26 ракет, а в июле вместо запланированных 26 было изготовлено 29.

ГУР также фиксирует наращивание запасов баллистических ракет. По словам Скибицкого, по состоянию на 5 августа запас ракет 9М723, выделенный для соответствующей группировки российских войск, составлял около 130 единиц. При плановом месячном показателе в 60 ракет в июле российская промышленность изготовила 65 таких боеприпасов.

Помимо баллистических систем, Россия продолжает расширять спектр других средств воздушного нападения. Среди новых образцов, на которые обращает внимание украинская разведка, названы баллажирующие боеприпасы "Бандероль" и "Дань-Т", которые изначально запускались с вертолетов, а теперь российские военные отрабатывают также их запуск с самолетов.

Ракета "Бандероль" / Инфографика: Главред

Отдельно в российском арсенале появился "Циркон", а модернизированный "Оникс", который ранее ориентировался прежде всего на морские цели, получил увеличенную дальность и более мощную боевую часть и теперь может применяться для поражения наземных объектов.

Какие регионы Украины могут стать новым направлением атак

Генерал-лейтенант, основатель фонда "Закроем небо Украины", военный эксперт Игорь Романенко считает, что Россия действительно работает над дальнейшей модернизацией "Искандера-М". По его словам, еще на ранних этапах российская сторона заявляла о значительно больших возможностях этой системы, чем фактические характеристики, подтверждавшиеся ее применением.

"Обычно для нагнетания страха и демонстрации важности собственных разработок россияне показывают максимальные возможности оружия, которого на самом деле у них ещё нет, но затем постепенно достигают нужного результата", - пояснил Игорь Романенко в комментарии ТСН.ua.

Романенко также описал принцип, который, по его оценке, Россия применяет при усовершенствовании различных средств воздушного нападения. Речь идет о возможности изменять соотношение топлива и боевого оснащения в зависимости от конкретной задачи, что позволяет корректировать возможности одной платформы.

"Это делается для того, чтобы иметь возможность комбинировать характеристики одного и того же средства атаки. Например, уменьшать боевую часть и добавлять больше топлива - тогда средство летит на большее расстояние. Или наоборот: топлива мало, но боевая часть мощнее. Такие средства используют для ударов по целям вблизи линии фронта. Все зависит от конкретной задачи врага", - пояснил генерал-лейтенант.

Отдельно Игорь Романенко отметил, что концентрация российских атак исключительно на Киеве и Одессе не означает отказа Кремля от других направлений. По его оценке, западные области имеют для противника особое стратегическое значение из-за концентрации ресурсов и производственной инфраструктуры.

"Они будут пытаться наносить удары и по западным регионам, поскольку прекрасно понимают, что большинство наших ресурсов и производственных мощностей сосредоточено именно там. Противник ведет разведку и рассматривает их как цель. К этому нужно готовиться", - констатировал Игорь Романенко.

"Искандер-М" / Инфографика: Главред

Россия может использовать боевые пуски для испытания модернизированных ракет

В то же время Игорь Романенко не исключил, что новые или модернизированные версии ракет могут проверяться непосредственно во время атак на Украину. Он напомнил, что Россия уже применяла подобный подход в отношении других видов вооружения, когда экспериментальные образцы постепенно переходили к более регулярному использованию.

"В экспериментальном режиме россияне могут наносить такие удары. Здесь всё зависит от того, как наши силы ПВО будут действовать на упреждение; для этого нужны соответствующие средства противодействия. Вспомните, как год назад проходили испытания реактивных "Шахедов": россияне совершали пробные пуски и проводили боевые испытания", - сказал он.

Генерал-лейтенант связал проблему новых ракет с необходимостью быстрее реагировать на развитие российских технологий. По его словам, промедление с адаптацией систем противодействия может позволить врагу масштабировать новые средства ещё до того, как Украина выработает эффективный ответ.

"Нам нужно активнее останавливать или, по крайней мере, замедлять эти процессы. Сейчас мы имеем неприятный результат - доля реактивных беспилотников во время воздушных ударов уже превышает половину от общего количества", - констатировал Игорь Романенко.

Как Россия использует увеличение дальности баллистики

Военный эксперт Игорь Романенко также объяснил главное военное преимущество ракет с большим радиусом действия. Речь идет не только о дополнительном расстоянии до цели, но и об изменении географии расположения самих пусковых комплексов, которые противник может держать дальше от украинских средств поражения.

"Увеличиваются объемы, в которых можно перевозить топливо. А больше топлива означает и большее расстояние", - пояснял Игорь Романенко в комментарии 24 Каналу.

По словам генерал-лейтенанта, заявления российской пропаганды о возможности достижения дальности в тысячу километров могут быть преувеличенными. В то же время даже подтвержденное улучшение характеристик создает для Украины дополнительные проблемы, поскольку противник получает более широкий выбор районов для размещения мобильных пусковых установок.

"Любая модернизация этих средств воздушного нападения приводит к ухудшению ситуации для нас. Нужно предусматривать упреждающие действия, чтобы эффективно бороться с такими средствами", - подчеркнул Игорь Романенко.

Чем дальше от линии фронта Россия может держать пусковые комплексы, тем сложнее украинским силам выявлять их и наносить удары. В то же время Силы обороны уже выслеживают такие системы и уничтожают их в случае установления точного местоположения.

ОТРК "Искандер" / Инфографика: Главред

Какие типы баллистических ракет РФ использует для ударов по Украине

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак обращает внимание, что проблема не ограничивается появлением одной модернизированной ракеты. По его оценке, Россия параллельно наращивает производство и совершенствует сразу несколько категорий баллистического вооружения.

"Для атак на Украину Россия использует как минимум семь типов баллистических ракет, в том числе комплекс "Искандер-М", и значительно наращивает их запасы", - сообщил Валентин Бадрак.

Аналитик в комментарии УНИАН также подчеркнул интенсивность применения такого вооружения. По его оценке, в июле 2026 года Россия выпустила по Украине 126 баллистических ракет различных типов, что стало рекордным зафиксированным показателем.

"Наиболее опасными остаются ракеты "Искандер-М", ведь их боевая часть значительно тяжелее, чем у "Циркона" или зенитных ракет С-300/С-400", - отметил Валентин Бадрак.

С-400 / Инфографика: Главред

По его словам, Россия также работает над модернизацией ракет 9М723 для "Искандеров", а в российских сообщениях уже фигурировали значительно более высокие показатели дальности. Отдельно Бадрак упомянул модернизированную крылатую ракету 9М729 для "Искандера-К" и данные американской разведки о способности отдельных российских ракет изменять траекторию.

Россия привлекла десятки заводов к производству "Искандеров"

Вместе с появлением новых модификаций укрепляется и промышленная база российской ракетной программы. Украинская разведка уделяет особое внимание производственной цепочке ракет 9М723, поскольку именно её расширение позволяет РФ поддерживать высокие темпы выпуска даже под давлением санкций.

"Недавно ведомство раскрыло данные о тридцати пяти заводах агрессора, задействованных в производстве 9М723 "Искандер-М", и выявило более ста семидесяти импортных компонентов в этих боеприпасах", - сообщалось со ссылкой на данные военной разведки.

По текущим оценкам, российская промышленность способна ежемесячно производить около 60 ракет "Искандер-М". Появление модификаций с увеличенным радиусом действия дополнительно меняет характер угрозы, поскольку противник получает возможность выбирать более безопасные для своих пусковых комплексов районы.

"Увеличенная дальность полета позволяет оккупантам скрывать пусковые платформы далеко в тылу, поражая объекты в глубине украинских регионов", - отмечается в оценках относительно модернизированной ракеты.

Для западных областей это означает расширение потенциальных направлений атак. Одной из ключевых задач Украины и её партнёров остаётся перекрытие каналов поставок зарубежной микроэлектроники, необходимой для производства современных российских ракет.

Что известно о предыдущих модернизациях ракет "Искандер"

В СМИ также распространялась информация о другой модифицированной версии ракеты под названием "Искандер-1000". В то же время подтверждений её боевого применения на поле боя пока нет. Авиационный эксперт Богдан Долинце считает, что "Искандер-1000" не следует автоматически рассматривать как полностью новый ракетный комплекс. По его оценке, речь идет прежде всего о модификации уже существующего "Искандера-М".

Эксперт оценивает дальность базового "Искандера-М" примерно в 390 километров, тогда как модернизированный вариант может долетать примерно до 550 километров.

"Это примерно на 30 % больше, что приведет к увеличению площади территории, находящейся под угрозой. Если речь идет о пусках таких средств, то они смогут долетать гораздо дальше вглубь территории Украины от точек запуска с территории России", - отметил Богдан Долинце.

Одним из способов достижения такого результата может быть увеличение размеров двигателя и запаса топлива.

"Что касается пусковой установки, то, скорее всего, она осталась без изменений или не требовала серьезных доработок", - добавил Богдан Долинце.

Долинце не ожидает кратного увеличения производства именно модернизированной версии. По его словам, темпы выпуска таких ракет могут оставаться на уровне нескольких десятков единиц ежемесячно.

"Если говорить о мощностях по выпуску таких обновленных ракет, то речь пойдет о тех же объемах, что и раньше в случае с ракетами типа "Искандер". То есть это несколько десятков единиц в месяц - где-то от 30 до 40", - рассказал Богдан Долинце.

"Искандер-1000" / Инфографика: Главред

По мнению Богдана Долинце, для Киева принципиальная разница между базовым "Искандером" и ракетой с увеличенной дальностью может быть меньше, чем для тех регионов, которые ранее находились за пределами досягаемости стандартной версии. Столица, по его словам, и без того находится в зоне потенциального поражения обоих типов ракет.

"Единственное отличие заключается в том, что в случае использования ракеты с большей дальностью полета потенциально может увеличиться вес боевой части", - отметил Богдан Долинце.

В то же время, по его оценке, пока нет подтверждений, что Россия уже перешла к такому варианту комплектации. Сейчас речь идет об использовании боевой части, сопоставимой с той, которая применяется на "Искандере-М" и может иметь вес до 500 килограммов.

"Сейчас речь идет об использовании той же боевой части, что и на ракетах "Искандер-М", как правило, весом до 500 кг", - сказал эксперт.

Что касается обнаружения и перехвата ракеты с увеличенной дальностью, Долинце не ожидает принципиального изменения сложности. Обе ракеты имеют схожие по характеру параметры полёта, а основным отличием является увеличенный двигатель и, соответственно, больший запас дальности.

"Увеличение двигателя даже может облегчить обнаружение этой ракеты, поскольку физически она будет длиннее", - отметил Богдан Долинце.

Может ли Украина сбивать новые "Искандеры"

Авиационный эксперт Константин Криволап также не считает появление "Искандера-1000" фактором, который автоматически означает принципиальное изменение возможностей российской баллистики в плане прорыва противовоздушной обороны. В то же время увеличение дальности может быть важным прежде всего из-за изменения географии размещения пусковых установок.

"Что касается сложности сбивания новой ракеты, то здесь принципиальных изменений нет, поскольку эта ракета так же летит по квазибаллистической траектории на средней высоте около 50 км, способна маневрировать в пределах 300–400 метров от основной траектории и выдерживает перегрузку 20–30 g", - отметил Константин Криволап.

По его словам, комплексы "Пэтриот", находящиеся на вооружении Украины, могут сопровождать такие цели на значительной дистанции, а непосредственное захватывание цели для поражения происходит ближе к точке перехвата.

"Системы Patriot, стоящие на вооружении Украины, могут сопровождать цель на расстоянии около 100 км, а захват для её поражения происходит примерно в 25 км", - пояснил Константин Криволап.

ЗРК "Patriot" / Инфографика: Главред

В то же время Криволап обратил внимание, что для модернизированной ракеты может использоваться обновленная пусковая система "Бора-М" с усиленной конструкцией. Однако, по его оценке, и в этом случае речь не идет о технологическом скачке, который полностью изменил бы принцип борьбы с "Искандерами".

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Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет сбор, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации её потребителям, пишет Википедия.

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