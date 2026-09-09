"Должны вернуться": Германия готова передать Украине данные о мужчинах призывного возраста

Глава немецкой дипломатии заявил, что Берлин рассчитывает на ответный шаг со стороны Киева - заключение контрактов с немецкими производителями оружия.

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В Германии заявили, что украинским мужчинам призывного возраста пора вернуться на Родину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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Вадефуль призвал украинских мужчин вернуться

Берлин готов передать Киеву данные о них

ФРГ хочет больше заказов для своей оборонной промышленности

Германия готова передать Киеву персональные данные украинских мужчин призывного возраста, проживающих на ее территории, и считает, что они должны вернуться в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, сообщает Reuters.

Механизм поиска таких граждан, по словам главы немецкой дипломатии, будет опираться на информацию, которая уже имеется в распоряжении государства.

"В конце концов, мы знаем, кто здесь живет, кто, например, получает социальные выплаты, кто зарегистрирован и у кого есть вид на жительство", - отметил Вадефуль.

Министр отдельно подчеркнул, что Берлин готов поделиться этими сведениями с украинской стороной, чтобы та могла установить круг таких лиц.

Условие Берлина - контракты для немецкой оборонной промышленности

Второй блок заявлений Вадефуля касался денег. Он считает, что Киев должен более активно закупать вооружение именно у немецких производителей, а роль ФРГ как крупнейшего донора Украины дает ей основания претендовать на заказы для национального оборонного сектора.

Аргументацию Берлин строит вокруг внутренней политики.

"Но я также должен объяснять это немецким налогоплательщикам, и самое меньшее, что можно сделать, - это обеспечить участие немецкой оборонной промышленности во всех закупках", - сказал он.

Текущее распределение контрактов в Берлине оценивают критически.

"На данный момент мы не совсем удовлетворены объемом заказов, поступающих в Германию", - отметил министр.

При этом Вадефуль подтвердил, что ФРГ и дальше будет поддерживать украинскую оборону против России.

Давление на украинцев в ЕС усиливается

Заявление Берлина вписывается в более широкую тенденцию: страны Европы одна за другой пересматривают правила пребывания для украинских граждан. В частности, Дания готовит изменения, которые лишат украинских мужчин права на проживание.

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Украинские беженцы в Европе - новости по теме

Как сообщал Главред, Европейский Союз официально продлил действие режима временной защиты для граждан Украины еще на один год - до 4 марта 2028 года. В то же время Совет ЕС одобрил новые правила, которые коснутся украинцев призывного возраста, только что прибывших в страны Евросоюза.

Кроме того, Польша с июля сокращает бесплатное проживание и усиливает контроль за трудоустройством украинцев, а Германия, напротив, упрощает процедуру признания водительских прав.

Напомним, что в Чехии состоялся пересмотр законодательства, касающегося украинских беженцев. Местные источники сообщали, что запланированные изменения для украинских беженцев в Чехии существенно изменят текущую ситуацию в этом секторе. Сейчас официальные стороны анализируют первые результаты.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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