Сдвинется ли переговорный процесс с места: что изменил визит Уиткоффа и Кушнера

Встречи американских представителей с Киевом и Москвой могут стать подготовительным этапом к новому раунду переговоров.

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Удастся ли сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП, ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Когда могут возобновиться переговоры и в каком формате они могут пройти

Где может состояться новая трехсторонняя встреча Украины, США и России

Что может повлиять на дальнейший переговорный процесс и возможен ли прогресс

Спецпредставители Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер завершили серию контактов с Владимиром Путиным в Москве и Владимиром Зеленским в Киеве, однако конкретной договоренности о новом раунде переговоров до сих пор нет. Несмотря на разговоры о возможной трехсторонней встрече Украины, США и России уже этой осенью, Кремль не подал никаких сигналов готовности изменить свою позицию относительно завершения войны.

Главред выяснил, удастся ли сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки, когда могут состояться новые встречи и чего от них ожидать.

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Визит Уиткоффа и Кушнера стал подготовкой к новому раунду переговоров

Первый визит спецпредставителей Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев скорее заложил основу для возобновления переговоров, чем принес конкретные договоренности. Такое мнение высказал политолог Игорь Рейтерович в интервью Фактам. По его словам, для американской стороны эта поездка носила прежде всего ознакомительный и оценочный характер.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

"Для американцев - это скорее возможность проанализировать ситуацию и определить возможности возобновления переговоров в трехстороннем или четырехстороннем формате", - пояснил Рейтерович.

В то же время эксперт считает главным результатом встречи именно восстановление возможности дипломатического диалога. По его словам, после длительной паузы в переговорах американские представители должны были выяснить, готовы ли стороны вернуться к этому процессу.

"Здесь главным было восстановить саму возможность их проведения. Это удалось сделать, несмотря на различные моменты и нюансы", - подчеркнул политолог.

По мнению Рейтеровича, после этого визита выросли шансы на проведение переговоров в расширенном формате. В то же время ожидать от этой встречи непосредственного прорыва не стоит, поскольку ее задачей было прежде всего определить дальнейший формат дипломатических контактов.

"Шансы на то, что где-то в октябре могут возобновиться переговоры в четырёхстороннем формате, стали значительно выше. Пожалуй, не стоит надеяться на какой-то другой прорыв, поскольку главной задачей американских переговорщиков было выяснить вообще возможность возобновления переговоров", - сказал Рейтерович.

О персоне: Игорь Рейтерович Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма

Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса

Шевченко. В 1999–2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВИКНА". В 2003–2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины". Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального

университета имени Тараса Шевченко.

Где может состояться трехсторонняя встреча

Украина уже говорит о потенциальном следующем этапе переговоров. Владимир Зеленский заявил, что Киев движется к трехстороннему формату с участием Украины, США и России. По словам президента, такая встреча может состояться уже осенью. Среди возможных площадок он назвал Объединенные Арабские Эмираты, Швейцарию и Турцию.

"Мы движемся, на мой взгляд, к трехстороннему формату… Далее мы все будем готовить и приближать трехстороннюю встречу Украины, России и Америки, если все стороны согласятся. Также мы хотим сделать это осенью. Если получится в сентябре, то прекрасно. Чем раньше, тем лучше", - рассказал украинский президент.

Среди потенциальных тем переговоров Зеленский назвал энергетику, зерновые вопросы и гуманитарное направление. Отдельно речь идет об обмене военнопленными.

Зеленский и Трамп могут встретиться во второй половине сентября

Отдельным направлением дипломатической активности станет личная встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Президент заявил, что ожидает переговоров с американским президентом во второй половине сентября - ориентировочно в 20-х числах. Точные дату и место стороны пока не объявляли.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что Киев и Вашингтон предварительно согласовали проведение личной встречи президентов в сентябре.

"Предварительно согласована личная встреча в сентябре. Параллельно возможны и телефонные переговоры", - отметил Тихий.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Переговоры Уиткоффа и Кушнера пока не принесли прорыва

Несмотря на активизацию дипломатических контактов, признаков того, что Россия готова изменить свою позицию, пока нет.

По данным Bloomberg, встречи Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Москве и Владимиром Зеленским в Киеве не принесли существенного прогресса в вопросе прекращения войны.

Собеседники издания утверждают, что Путин не продемонстрировал готовности смягчать свою позицию. Москва, по их словам, продолжает рассчитывать на войну и стремится подойти к следующей весне с более выгодными позициями.

"Путин не показал никаких признаков смягчения своих позиций, несмотря на недавние сигналы США в адрес Москвы о том, что для возобновления зашедших в тупик мирных переговоров нужны новые идеи", - говорится в материале.

По словам одного из собеседников издания, серьёзные переговоры о завершении войны вряд ли состоятся как минимум до следующего года.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Активизация переговоров может быть связана с выборами в США

Нынешняя активизация переговорного трека может быть связана с приближением выборов в США. Такое мнение высказал содиректор программ внешней политики и координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник в интервью Oboz.ua. Эксперт обратил внимание на падение рейтингов Дональда Трампа и Республиканской партии.

"Большинство обозревателей сходятся во мнении, что сегодняшняя активизация этого переговорного трека по инициативе администрации Трампа напрямую связана с выборами", - пояснил Мельник.

Эксперт считает, что для Трампа потенциальное завершение войны могло бы стать важным внешнеполитическим результатом, который можно было бы продемонстрировать американским избирателям.

"То есть это вполне обоснованная гипотеза, что американские выборы являются фактором, способствующим активизации переговоров по поводу российско-украинской войны", - подчеркнул эксперт.

Однако, по его оценке, дипломатическая активность Вашингтона не означает автоматической готовности Кремля к компромиссу. Россия, как и прежде, не демонстрирует желания идти на уступки, а после завершения российских псевдовыборов нельзя исключать новой волны эскалации.

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О персоне: Алексей Мельник Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Подполковник запаса ВСУ, участник миротворческих операций Организации Объединенных Наций. В Вооруженных силах Украины работал заместителем командира авиационной базы по летной подготовке.

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