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Больше никакой плесени и засыхания: куда положить чеснок для длительного хранения

Марина Иваненко
8 сентября 2026, 20:59
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Как хранить чеснок до весны, чтобы он не прорастал и не портился? Простой способ с использованием стеклянных банок и важные правила подготовки урожая.
Как хранить чеснок
Как хранить чеснок / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как сохранить чеснок сухим до весны
  • Зачем нужны стеклянные банки
  • Как защитить урожай от гнили

Правильная подготовка и выбор емкости помогут сохранить чеснок плотным и сухим до самой весны и снизить риск прорастания, появления плесени и гнили. Чрезмерная влажность, резкие перепады температуры и недостаточная вентиляция могут быстро испортить урожай. Особенно неблагоприятны условия, при которых вокруг головок скапливается конденсат или отсутствует доступ воздуха. Главред расскажет об этом подробнее.

По информации издания УНИАН, одним из практичных способов хранения чеснока в условиях квартиры является использование обычных стеклянных банок. Такой вариант не требует специального оборудования, а при правильном размещении помогает защитить урожай от лишней влаги.

видео дня

Тщательно просушите и отсортируйте чеснок

После сбора урожай нужно хорошо просушить в сухом, проветриваемом месте. Чеснок не стоит сразу переносить на постоянное место хранения, ведь даже небольшое количество влаги между слоями шелухи может впоследствии привести к появлению плесени или гнили.

Чеснок должен полностью высохнуть, а его шелуха - стать сухой и хрустящей. Для длительного хранения отбирают только плотные и здоровые головки без пятен, трещин, повреждений и мягких участков. Поврежденные экземпляры лучше использовать в первую очередь и не складывать вместе с качественным урожаем.

Видео о том, как правильно хранить чеснок, можно посмотреть здесь:

Правильно сложите головки в банки

Сухой и неочищенный чеснок складывают в чистые и абсолютно сухие стеклянные банки. Луковицу снимать не нужно - она является естественным защитным слоем для зубчиков и помогает дольше сохранять их состояние.

Головки не стоит утрамбовывать или слишком плотно набивать банку. Между ними должно оставаться свободное пространство для циркуляции воздуха. Если урожай большой, лучше использовать несколько банок, чем пытаться поместить весь чеснок в одну емкость.

Обеспечьте доступ воздуха

Плотно закрывать банки крышками не рекомендуется. Горлышко можно накрыть несколькими слоями марли и закрепить её резинкой. Такой способ защищает чеснок от пыли и в то же время не перекрывает полностью доступ воздуха.

Хорошая вентиляция особенно важна при длительном хранении. Если в емкости будет скапливаться влага, даже хорошо просушенные головки могут начать портиться.

Что любит и чего не любит чеснок
Что любит и чего не любит чеснок / Инфографика: Главред

Выберите подходящее место

Банки с чесноком следует хранить в сухом, тёмном и прохладном месте, подальше от батарей, плиты и других источников тепла. Прямой солнечный свет и чрезмерный нагрев могут негативно повлиять на качество урожая и способствовать преждевременному прорастанию.

В то же время место хранения не должно быть сырым. Если в помещении повышенная влажность, необходимо особенно внимательно следить за состоянием чеснока и регулярно проветривать место, где стоят банки.

Периодически проверяйте урожай

Примерно раз в 2–3 недели чеснок желательно осматривать. Во время проверки следует обращать внимание на появление мягких участков, пятен, неприятного запаха, плесени или признаков прорастания.

Если среди головок появились испорченные экземпляры, их нужно сразу убрать. Регулярный осмотр поможет вовремя заметить проблему и не допустить её распространения на остальной урожай. При соблюдении простых правил чеснок может оставаться пригодным к употреблению в течение многих месяцев.

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Об источнике: УНИАН

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