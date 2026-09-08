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Непрошенные соседи: почему пауки массово проникают в дом

Марина Иваненко
8 сентября 2026, 16:57
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Пауки в доме появляются не случайно. Что привлекает их в жилище и какие простые меры помогут избавиться от нежелательных гостей.
Как избавиться от пауков в доме
Как избавиться от пауков в доме / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Почему в доме появляются пауки
  • Что привлекает пауков в жилище
  • Как не допустить их возвращения

Появление пауков в жилых помещениях обычно имеет вполне конкретные причины - от поиска добычи до наличия удобных укрытий. Если в доме сложились благоприятные условия, пауки могут появляться снова даже после уборки паутины. Поэтому борьба с отдельными особями не всегда дает долгосрочный результат. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание Lovedeco.ro, пауки относятся к паукообразным, а не к насекомым. В большинстве случаев они не представляют опасности для человека, а укусы случаются редко. В дома пауки чаще всего попадают в поисках пищи, укрытия или места для плетения паутины.

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Особенно благоприятными для них являются помещения, где достаточно мелких насекомых, темные углы и небольшие щели, через которые можно проникнуть внутрь. Поэтому появление пауков может быть своеобразным сигналом о том, что в доме есть и другие условия, привлекающие их добычу.

Четыре основные причины появления пауков в помещении

Наличие пищи: пауки - хищники, поэтому чаще встречаются там, где есть мухи, комары, моль и другие мелкие насекомые. Если возле дома или внутри помещения скапливается много такой добычи, паукам легче находить пищу.

Удобные укрытия: тёмные и тихие места за мебелью, под кроватями, в коробках, подвалах и на чердаках могут стать благоприятными местами для пауков. Там они могут оставаться незаметными в течение длительного времени и плести паутину.

Легкий доступ: поврежденные москитные сетки, щели под дверями, трещины в оконных рамах и другие отверстия облегчают проникновение пауков в жилище. Особенно важно проверить такие места осенью, когда в помещении становится теплее, чем на улице.

Наружное освещение и растительность: свет у входа ночью привлекает насекомых, которыми питаются пауки. Дрова, густые кусты, листва и другая растительность у стен также могут создавать для них дополнительные укрытия и облегчать доступ к дому.

Видео о том, как избавиться от пауков в доме, можно посмотреть здесь:

Как избавиться от пауков и предотвратить их возвращение

Чтобы пауки не возвращались, недостаточно просто убрать паутину. Прежде всего стоит сделать помещение менее привлекательным для них. Для этого необходимо регулярно убирать пыль, паутину и остатки насекомых, а также не оставлять без внимания тёмные и труднодоступные места.

Важным шагом является герметизация жилья. Трещины и щели возле окон, дверей и плинтусов следует закрыть, а поврежденные москитные сетки - отремонтировать или заменить. На вентиляционные отверстия можно установить защитные сетки, которые не будут препятствовать вентиляции, но уменьшат вероятность проникновения пауков.

Пауки в доме
Пауки в доме / Инфографика: Главред

Снаружи дома также желательно поддерживать порядок. Дрова и другие материалы лучше не складывать непосредственно у стен, а растительность следует регулярно подстригать. Если у входа постоянно горит яркий свет, можно использовать освещение, которое меньше привлекает насекомых.

Внутри помещения следует регулярно убирать пылесосом углы, пол под кроватями, пространство за мебелью и другие труднодоступные места. Вместе с паутиной желательно удалять и яйцевые коконы, если они есть.

Одиночного паука необязательно уничтожать - его можно осторожно вынести на улицу с помощью стакана и листа картона. Если же пауков стало очень много, следует в первую очередь устранить причину их появления и проверить помещение на наличие насекомых, щелей и мест, где они могут прятаться. Химические средства целесообразно использовать только тогда, когда обычной уборки и профилактических мер недостаточно.

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Об источнике: Lovedeco

Lovedeco - это румынский онлайн-ресурс, посвященный дизайну интерьеров, архитектуре и обустройству жилья. Сайт публикует материалы о современных тенденциях в оформлении домов и квартир, а также практические советы по декору. Контент готовят журналисты в сотрудничестве с дизайнерами и архитекторами.

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