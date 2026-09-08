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Отнюдь не "карп": как правильно назвать популярную рыбу на украинском языке

Дарья Пшеничник
8 сентября 2026, 13:04
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Нормативная форма зафиксирована в справочниках по пресноводным рыбам Украины, а её конкурент вошёл в повседневную речь другим путём.

Отнюдь не
Как сказать "карп" на украинском / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, magnific

Вы узнаете:

видео дня
  • Какое название рыбы является нормативным в украинском языке
  • Откуда в речи появился вариант "карп"
  • Что означает корень слова "короп"

Единственным нормативным названием этой пресноводной рыбы в украинском языке является "короп" - именно такую форму фиксируют справочники пресноводных рыб Украины, где вид обозначен как короп (Cyprinus), род рыб семейства "коропових". Параллельный вариант "карп", несмотря на распространенность в разговорной речи, для литературной нормы нежелателен, отмечает языковой ресурс "Горох".

Разница между двумя формами сводится к одной гласной, но последствия для нормы принципиальны. В устоявшихся словосочетаниях используется только первый вариант: "смажений короп", "короп у сметані", "ловити коропа", "розводити коропів".

Откуда происходит это слово

Название относится к древнейшему слою украинской лексики. Лингвисты выводят его из праславянских времен - вероятно, от *korpavъ со значением "шорсткий, шершавий", либо от индоевропейского корня *(s)ker, передававшего идею скручивания и сгибания.

Альтернативная этимологическая версия связывает название с древними формами, подобными латинскому carpio и греческому kárpos. Через различные европейские языки слово распространялось и видоизменялось, пока в украинском языке окончательно не закрепилась форма "короп".

О глубине этой традиции свидетельствует и словообразовательное гнездо: от названия рыбы происходят "короповий", "коропівництво", "коропник". Корень вышел и за пределы рыболовной тематики - он сохранился в украинских фамилиях и в топонимах "Короп" и "Коропи".

Откуда в речи появилось слово "карп"

Причина популярности второй формы кроется не в украинской традиции, а в длительном языковом соседстве. В русском языке нормативным является именно название "карп", и из-за постоянного контакта этот вариант проник в украинскую разговорную речь.

Подобная ловушка существует и в другой рыбацкой лексике: слово "рибалка" в украинском языке обозначает человека, тогда как в русском - сам процесс ловли. Именно такие мелкие расхождения в гласных и значениях позволяют очищать повседневную речь от заимствованных форм.

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Об источнике: 24 канал

24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

"24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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