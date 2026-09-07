Ту-160 снарядили ракетами: Жданов назвал сроки и цели нового удара РФ

После завершения паузы первые массированные атаки могут оказаться более мощными, предупредил Олег Жданов.

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РФ готовит новые массированные удары / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, УНИАН, Главред

Важное из заявлений Жданова:

Одним из главных направлений атак снова может оказаться Киев

РФ в среднем каждые 7-10 дней будет осуществлять массированные обстрелы

После завершения паузы российские войска, вероятнее всего, возобновят массированные удары по украинской территории.

Одним из главных направлений атак снова может оказаться Киев, зявил военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.

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"Я думаю, что они продолжат в том же духе где-то в среднем 7-10 дней массированные обстрелы нашей территории, в первую очередь столицы", - говорит эксперт.

Жданов также упомянул появившееся предупреждение о возможном новом ударе в ближайшие дни.

"Кстати, уже, если вы видели, и уже существует предупреждение, что в ближайшие 48 часов Россия готова нанести удар. Массированный комбинированный удар по Киеву и Киевской области, как это было раньше", - говорит Олег Жданов.

По словам эксперта, подготовка России к новым атакам продолжается. В частности, он сообщил о перебазировании на аэродром "Украинка" четвертого самолета Ту-160.

"Снаряжен уже крылатыми ракетами для удара. Ничего не изменилось. Почему? Потому что позиция Путина еще больше укрепилась даже в плане того, что он побеждает и идет вперед", - говорит военный эксперт.

Удары могут стать интенсивнее

Жданов допускает, что после завершения паузы первые массированные атаки могут оказаться более мощными, чем предыдущие.

При этом эксперт не ожидает, что Россия сразу сосредоточит основные усилия на энергетической инфраструктуре. По его мнению, подобные удары могут активизироваться ближе к началу холодного сезона.

Пока же, считает Жданов, российская сторона может продолжить попытки нарушить украинскую логистику, нанося удары по соответствующим объектам.

/ Инфографика: Главред

РФ могла накопить более 6 тысяч дронов для новой атаки

По оценке ГУР Минобороны Украины, Россия могла накопить около 6,2 тысячи ударных БПЛА семейства "Герань" разных модификаций. Этого запаса достаточно для масштабного массированного налета.

Однако после расходования накопленного арсенала Москве придется восполнять запасы. Поэтому интенсивность дальнейших атак будет зависеть от темпов производства новых беспилотников.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.

Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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