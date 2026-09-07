Мясо больше не прилипнет к сковороде: что нужно сделать перед жаркой

Вы узнаете:
- Почему мясо прилипает к сковороде
- Как правильно жарить мясо
- Что сделать, чтобы мясо не прилипало
Многие привыкли винить сковороду, когда мясо во время жарки прилипает ко дну. На самом деле причина почти всегда кроется не в посуде, а в технике приготовления.
Главред расскажет, что нужно сделать, чтобы даже старая сковорода работала безупречно, а мясо получалось сочным и с аппетитной корочкой.
Сковорода должна быть хорошо разогрета
Самая распространенная ошибка - класть мясо на холодную или лишь теплую поверхность, пишет Onet. В таком случае кусок начинает выделять сок и быстро прилипает. Проверить температуру легко: капля воды должна собираться в шарик и скользить по дну. Это означает, что сковорода готова. Тогда добавляют масло и выкладывают мясо. Важно не перегреть поверхность - если жир начинает дымиться, корочка сгорит, а середина останется сырой.
Просушите мясо перед жаркой
Влажная поверхность мешает образованию хрустящей корочки. Поэтому перед тем, как положить кусок в сковороду, рекомендуем промокнуть его бумажным полотенцем. Это особенно важно для курицы, свинины или маринованного мяса. Чем суше продукт, тем быстрее образуется равномерная золотистая корочка.
Не спешите переворачивать
Еще одна ошибка - пытаться перемещать или переворачивать мясо слишком рано. Когда нижний слой хорошо подрумянится, кусок сам легко отделится от поверхности. Если он все еще держится, значит, нужно немного больше времени. Терпение здесь работает лучше, чем сила.
Почему не стоит использовать пергамент
В соцсетях часто советуют класть мясо на бумагу для выпечки, смазанную маслом. Это действительно облегчает мытье, но лишает блюдо главного - интенсивной корочки, которая образуется только на раскаленной поверхности. Поэтому профессионалы считают этот метод не самым лучшим решением.
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Об источнике: Onet
Onet.pl - интернет-портал, основанный в 1996 году и являющийся крупнейшим польскоязычным интернет-порталом (2012). Самый цитируемый и самый популярный в категории информации и журналистики. Об этом пишет Википедия.
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