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Атака на Лейпциг встревожила НАТО: России готовят ответ на высшем уровне - FT

Виталий Кирсанов
7 сентября 2026, 11:22
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Высокопоставленный западный чиновник назвал инцидент в Лейпциге переломным моментом.
Атака на Лейпциг встревожила НАТО
Атака на Лейпциг встревожила НАТО / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nato, росСМИ

Кратко:

  • Россия усиливает скрытую кампанию в Европе
  • Эксперты призывают НАТО изменить подход

Европейские страны пока не могут эффективно противостоять "гибридной" войне, которую Россия ведет против Европы. Об этом Financial Times рассказали европейские чиновники, отвечающие за вопросы обороны и разведки. По их словам, подобная ситуация повышает риск дальнейшей эскалации противостояния с Кремлем.

Одним из наиболее показательных эпизодов стала сорванная в прошлом месяце атака на аэропорт Лейпцига. Там обнаружили беспилотник, который, как утверждается, был оснащен взрывчаткой.

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По мнению европейских чиновников, этот инцидент продемонстрировал, насколько безнаказанно Россия может проводить агрессивные действия против стран НАТО. Одновременно он выявил недостатки существующих механизмов сдерживания.

Представители оборонных ведомств считают, что для эффективного ответа необходима координация между европейскими столицами.

"Совершенно очевидно, что мы делаем недостаточно для сдерживания провокаций, которые не достигают уровня статьи 5. Мы обеспечиваем достаточный уровень сдерживания, чтобы предотвратить обычную и ядерную эскалацию со стороны России. Но нам действительно нужно переосмыслить наш подход к гибридной войне", - заявил один из высокопоставленных западных чиновников в сфере обороны.

Россия усиливает скрытую кампанию в Европе

Financial Times отмечает, что на фоне отсутствия значительного продвижения российских войск в Украине Москва в последние два года активизировала действия другого характера на территории Европы.

Речь идет о деятельности российских спецслужб и связанных с ними сил. Им приписывают распространение дезинформации, проведение кибератак, поджоги складов, нападения на дома и автомобили политиков, а также повреждение и перерезание подводных коммуникационных кабелей.

Еще один высокопоставленный западный чиновник назвал инцидент в Лейпциге переломным моментом. По его словам, произошедшее оказало "очень, очень серьезное влияние" на правительства стран НАТО.

Сейчас, как утверждает собеседник издания, на "высших уровнях" продолжаются обсуждения возможного долгосрочного и устойчивого ответа на действия Москвы.

При этом положение НАТО осложняется изменением подхода США к России при президенте Дональде Трампе. Американский лидер, как отмечает FT, стремится преуменьшить степень угрозы со стороны Москвы. В частности, после вопроса об атаке в Лейпциге Трамп заявил, что Владимир Путин "не намерен атаковать территорию НАТО".

Европейские спецслужбы тем временем готовятся к возможному усилению российской кампании, которая может включать небольшие по масштабу атаки, диверсии, акты вандализма и поджоги гражданских объектов.

По словам третьего западного чиновника, подобная активность может совпасть с важными выборами, которые пройдут в ряде европейских стран в следующем году, в частности во Франции, Италии и Польше.

Эксперты призывают НАТО изменить подход

Эксперт Chatham House и специалист по российской военной доктрине Кир Джайлз считает, что проблема заключается не столько в изменении целей Москвы, сколько в изменении реакции европейских стран.

"Я не думаю, что цели и задачи России в Европе изменились. Изменились мы - те, кто подвергается этим атакам", - заявил он.

По его мнению, сегодня становится все сложнее определить четкую границу между действиями, которые могут привести к применению статьи 5 Североатлантического договора, и теми, которые остаются ниже этого порога.

"Если мы не продемонстрируем цену таких действий, они будут продолжать оказывать давление", - подчеркнул Джайлз.

Особенно активно пересмотреть существующий подход призывают представители оборонных и разведывательных структур стран Восточной Европы, граничащих с Россией. Они считают необходимым четче определить пороги, после которых НАТО должно переходить к более решительным ответным действиям.

По мнению одного из высокопоставленных чиновников страны НАТО, Москва демонстрирует все большую готовность рисковать.

"Мы ясно видим проявление повышенной готовности России идти на риск и ее безрассудства. Мы не можем позволить, чтобы это стало новой нормой", - сказал он.

Почему реакция Германии вызвала вопросы

Отдельное внимание эксперты обратили на реакцию Германии после инцидента в Лейпциге. Между атакой и официальным возложением ответственности на Россию прошло четыре недели.

По мнению специалистов, эта задержка свидетельствует о нежелании европейских стран открыто обвинять Москву в подобных действиях. Эксперты предупреждают, что такая осторожность, напротив, может создавать для России ощущение безнаказанности.

"Тот факт, что немцы не сделали этого сразу после атаки на Лейпциг, действительно удивителен", - заявил старший научный сотрудник по вопросам стратегии и национальной безопасности Международного института стратегических исследований Чарли Эдвардс.

По его словам, складывается впечатление, что Германия по-прежнему оценивает реакцию на подобные инциденты прежде всего с точки зрения того, насколько далеко можно зайти, чтобы не спровоцировать дальнейшую эскалацию со стороны России.

"И это абсолютно неправильный подход", - считает Эдвардс.

Инцидент с дроном в Лейпциге - главное

Как писал Главред, в ночь на 5 августа возле украинского грузового самолета Ан-124 обнаружили беспилотник со взрывчаткой. После этого работа аэропорта была временно приостановлена.

Позже Die Zeit сообщила, что FPV-дрон ударил по наиболее уязвимой части крыла самолета - в районе расположения топливных баков. Это может свидетельствовать о том, что целью атаки было не просто отправить предупреждение, а нанести самолету серьезные повреждения.

25 августа немецкие правоохранители обнаружили еще один беспилотник со взрывчаткой. Предполагается, что он также мог быть связан с атакой на Ан-124 в аэропорту "Лейпциг/Галле".

Беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный возле украинского грузового самолета в аэропорту Лейпцига, имеет признаки, характерные для устройств, которые использует российское Главное разведывательное управление (ГРУ). К такому выводу пришли американские и немецкие спецслужбы в рамках расследования возможной диверсии.

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Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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