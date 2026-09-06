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Трамп проведет переговоры с Путиным и Зеленским: СМИ узнали подробности

Алексей Тесля
6 сентября 2026, 23:28
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Переговоры могут пройти после получения информации о результатах поездок спецпосланников в Москву и Киев
Трамп проведет переговоры с Путиным и Зеленским: СМИ узнали подробности
Дональд Трамп проведет переговоры с лидерами Украины и РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот, ОП

Главное:

  • Трамп, вероятно, проведет переговоры Путиным и Зеленским
  • Президент США обсудит итоги переговоров с Уиткоффом и Кушнером

Президент США Дональд Трамп, вероятно, проведет телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Переговоры могут пройти после получения информации о результатах поездок его спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев, пишет Kyiv Independent, ссылаясь на американского чиновника, пожелавшего сохранить анонимность.

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По данным источника, сначала Трамп обсудит итоги переговоров с Уиткоффом и Кушнером, после чего свяжется с Путиным. Затем американский президент намерен провести разговор с главой Украины Владимиром Зеленским.

Предположительно, телефонные разговоры Трампа с российским и украинским лидерами могут состояться уже 7 сентября.

Переговоры о мире: позиция команды Трампа

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил, что Вашингтон рассчитывает в ближайшее время возобновить переговоры в трехстороннем формате.

При этом Кушнер отметил, что рассчитывать на завершение войны в Украине до наступления зимы пока нельзя с полной уверенностью. По его словам, американская сторона продолжает дипломатическую работу и пытается создать необходимые условия для достижения этой цели.

Переговоры с командой Трампа - новости по теме

Ранее сообщалось, что переговоры Владимира Зеленского со спецпредставителями Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером стали частью дипломатических попыток найти путь к завершению российско-украинской войны.

По итогам первой части встречи стало ясно, что стороны обсуждают не только прекращение боевых действий, но и долгосрочные гарантии безопасности для Украины, призванные предотвратить новую российскую агрессию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что диктатор Владимир Путин по-прежнему не готов согласиться на прекращение войны в Украине на условиях, которые не отвечают интересам Москвы. Более того, требования Кремля стали жестче на фоне уверенности российских властей в собственном военном преимуществе.

Как ранее писал Главред, спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в субботу, 5 сентября, провели в Москве переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, посвященные дальнейшим шагам по завершению войны в Украине.

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Об источнике: The Kyiv Independent

The Kyiv Independent - англоязычное украинское онлайн-СМИ, основанное в ноябре 2021 года, за три месяца до российского вторжения в Украину в 2022 году, бывшими сотрудниками Kyiv Post и медиа-консалтинговой компании Jnomics Media, сообщает Википедия.

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