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Лишь ложка, растворенная в воде: какое кухонное средство подпитает спатифиллум азотом

Дарья Пшеничник
6 сентября 2026, 12:53
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Желатин дает растению лишь азот и не заменяет полноценного удобрения, а без света и правильного полива спатифиллум не зацветет.
Лишь ложка, растворенная в воде: какое кухонное средство подпитает спатифиллум азотом
Как подкормить спатифиллум желатином / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете

видео дня
  • Как приготовить раствор желатина для цветка
  • Когда стоит провести подкормку, а когда пропустить
  • Что нужно спатифиллуму для цветения

Желатин не является универсальным удобрением для спатифилума и не стимулирует цветение - он лишь пополняет запасы азота в растении, и применять его следует однократно, а не еженедельно. Рецепт домашней подкормки прост: одна ложка пищевого желатина на литр воды, сообщает Wprost.

Технология приготовления имеет значение. Желатин сначала растворяют в небольшом количестве теплой воды, затем доливают жидкость до литра и ждут, пока раствор остынет до комнатной температуры. Поливают им влажный субстрат, а не пересушенный ком корней.

Главное предостережение касается частоты. При комнатном выращивании осторожное удобрение безопаснее постоянного "докорма", поскольку избыток растворенных солей в почве повреждает корни и вызывает засыхание кончиков листьев.

"Домашнюю подкормку я бы расценила как разовую или эпизодическую поддержку, а не как полив, который осуществляется регулярно всю осень", - отмечает автор материала Wprost.

Что на самом деле даёт растению желатин

Распространенное в интернете объяснение об уникальном составе этого продукта издание опровергает. Ключевое свойство желатина с точки зрения растений - другое.

"Желатин не является чудодейственным коктейлем из фосфора, калия, магния и железа. Его важнейшая особенность - это белковый продукт, содержащий азот", - говорится в материале.

Исследования желатина как биостимулятора показали, что он способен повышать содержание азота в растениях и стимулировать рост. Впрочем, эксперименты проводились на сельскохозяйственных культурах, а не непосредственно на спатифилумах.

Отдельная история - появление цветоносов. Здесь количество подкормки ничего не решает: растению нужно прежде всего яркое рассеянное свет, тогда как прямое солнце ему противопоказано. Субстрат должен оставаться слегка влажным, но корни не должны стоять в воде.

"Если спатифиллум не цветет, желатин не поможет исправить ситуацию, если растение находится в слишком темном месте, его корни залиты водой или субстрат истощен и уплотнен", - отмечает автор.

Когда желатин лучше не использовать для цветов

Конец августа и начало сентября еще подходят для легкой подкормки растения, которое выпускает новые листья - в квартире пока тепло и светло. Далее день быстро укорачивается, темпы роста падают, и специалисты советуют скорее уменьшать дозы, чем искусственно стимулировать цветок. Перекорм вредит спатифилумам больше, чем экономное удобрение.

Есть и прямые противопоказания. Раствором не поливают растение с желтеющими листьями и влажной почвой - сначала проверяют корни. Не применяют его и сразу после пересадки или когда цветок ослаблен вредителями.

Обеспечение азотом не означает, что растение получило все необходимые ему макро- и микроэлементы, поэтому кухонный трюк остается именно дополнением: для здорового спатифилума, который активно растет, он имеет смысл, а для цветка, зимующего в темном углу, даже самая лучшая подкормка не заменит света.

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Об источнике - Wprost

Wprost - это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно значимые вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.

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