Почему в банку с гречкой кладут лавровый лист: старинная хитрость хозяев

Лавровый лист в крупах - простой кухонный лайфхак для предотвращения появления насекомых. Как использовать эту пряность и правильно хранить рис, гречку и муку.

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Зачем добавлять лавровый лист в крупы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Зачем кладут лавровый лист в крупы

От каких кухонных вредителей он может защищать

Как правильно хранить муку и крупы

Часто в емкостях с рисом, гречкой или мукой можно заметить обычный сухой лавровый лист. Однако пряность добавляют туда вовсе не для ароматизации продуктов - это старинный и практичный лайфхак для защиты кухонных запасов. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает портал Gospodynka, лавровый лист используют как натуральное средство для отпугивания насекомых. Его характерный запах может помочь сделать сухие продукты менее привлекательными для некоторых кухонных вредителей.

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Защита от вредителей и особенности использования

Благодаря своему насыщенному и стойкому аромату пряность может отпугивать пищевую моль, долгоносиков и других мелких насекомых. Именно поэтому сухой лавровый лист нередко кладут непосредственно в емкости с крупами и мукой.

Для профилактической защиты достаточно положить 1–2 сухих листа в емкость с сыпучими продуктами и плотно закрыть крышку. Периодически лавровый лист следует заменять на свежий сухой, особенно если он утратил характерный аромат.

Такой способ чаще всего применяют для хранения:

риса и гречки;

пшена;

пшеничной муки;

перловой и других круп;

сухих макаронных изделий и других сыпучих продуктов.

Видео о том, как правильно хранить крупы, можно посмотреть здесь:

В то же время лавровый лист не стоит воспринимать как гарантированную защиту от насекомых. Если вредители уже попали в продукты, сама по себе эта пряность не поможет их уничтожить. Поэтому гораздо важнее сочетать этот бытовой лайфхак с правильным хранением продуктов.

Как правильно хранить крупы на кухне

Ароматный лист является лишь профилактической мерой. Чтобы в запасах не завелись вредители, важно следить не только за состоянием самих продуктов, но и за чистотой кухонных шкафчиков.

Подходящая тара: сразу после покупки пересыпайте сухие продукты в чистые и герметичные стеклянные, металлические банки или прочные пластиковые контейнеры. Такая тара защищает продукты от влаги, посторонних запахов и частично затрудняет доступ насекомых.

сразу после покупки пересыпайте сухие продукты в чистые и герметичные стеклянные, металлические банки или прочные пластиковые контейнеры. Такая тара защищает продукты от влаги, посторонних запахов и частично затрудняет доступ насекомых. Гигиена полок: кухонные шкафчики следует регулярно очищать от крошек, пыли и остатков еды. Особое внимание стоит уделять углам, щелям и местам у стыков полок.

кухонные шкафчики следует регулярно очищать от крошек, пыли и остатков еды. Особое внимание стоит уделять углам, щелям и местам у стыков полок. Проверка запасов: время от времени осматривайте крупы, муку и другие сухие продукты. Если заметить проблему на раннем этапе, значительно легче не допустить распространения вредителей на другие запасы.

время от времени осматривайте крупы, муку и другие сухие продукты. Если заметить проблему на раннем этапе, значительно легче не допустить распространения вредителей на другие запасы. Порядок использования: в первую очередь используйте старые запасы, прежде чем открывать новые упаковки. Не стоит надолго оставлять крупы и муку без присмотра.

Также после покупки новой упаковки желательно проверить её содержимое, прежде чем пересыпать продукт в общую ёмкость. Даже если упаковка выглядит целой, заражённые продукты могут стать источником проблемы для других запасов.

Где нельзя хранить крупы / Инфографика: Главред

Если же в емкости уже появились жучки, паутина или личинки, использовать лавровый лист уже поздно. Порченые продукты необходимо немедленно выбросить, а полки - тщательно вымыть и пропылесосить, уделяя особое внимание углам и щелям.

После уборки стоит проверить соседние упаковки и емкости, ведь пищевые вредители могут быстро распространяться между продуктами. Только комплексный подход - чистота, герметичная тара, регулярная проверка запасов и профилактические меры - поможет дольше сохранять крупы и муку свежими.

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Об источнике: Портал Gospodynka Портал Gospodynka - украинский онлайн-ресурс с практическими советами по ведению домашнего хозяйства, кулинарии и уходу за домом, чьи лайфхаки часто цитируют украинские СМИ.

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