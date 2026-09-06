У стиральной машины есть скрытая функция: что нужно заливать в третий отсек

Третье отделение в лотке стиральной машины имеет конкретное назначение, но многие до сих пор не используют его или оставляют пустым.

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Зачем нужно третье отделение стиральной машины / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Для чего нужен третий отсек стиральной машины

Что можно добавлять в отсек с символом цветка

Как очистить лоток стиральной машины от налета и плесени

Большинство людей пользуется стиральной машиной почти автоматически: в нужный отсек засыпают порошок или заливают жидкое средство, выбирают программу и запускают стирку. В то же время в лотке стиральной машины обычно есть ещё одно отделение, которое часто остаётся пустым. Речь идёт о третьем, самом маленьком ящике, который обычно обозначают символом цветка.

Главред расскажет, что можно добавлять в третье отделение стиральной машины.

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Для чего нужно третье отделение

Первое и второе отделения предназначены для моющих средств - предварительной и основной стирки. Машина использует их в зависимости от выбранной программы. Третье же отделение - самое маленькое, и именно сюда стоит добавлять кондиционер для белья или специальные добавки. Благодаря этому вещи после стирки остаются мягкими, сохраняют цвет и приобретают приятный аромат, пишет Gazeta.pl.

Какие дополнительные средства можно использовать

Помимо классического смягчителя, в третье отделение можно добавлять пищевую соду. Это простой и доступный способ освежить одежду, которая контактировала с потом или дымом. Сода также помогает светлым вещам оставаться яркими и предотвращает их посерение.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Как правильно очистить ящик

Остатки порошка или геля после стирки оседают на стенках отсеков. В сочетании с влагой они быстро превращаются в плесень, которая становится источником неприятного запаха.

Чтобы очистить отсек стиральной машины, рекомендуем использовать раствор воды с уксусом или пищевой содой. Ящик нужно вынуть, замочить в растворе, а затем очистить старой зубной щеткой. После этого его следует тщательно промыть, высушить и вернуть на место. Такая процедура поможет поддерживать машину в чистоте и обеспечит свежесть вещей после каждой стирки.

Смотрите видео о том, как правильно стирать полотенца, чтобы они были мягкими:

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