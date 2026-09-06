У стиральной машины есть скрытая функция: что нужно заливать в третий отсек

Вы узнаете:
- Для чего нужен третий отсек стиральной машины
- Что можно добавлять в отсек с символом цветка
- Как очистить лоток стиральной машины от налета и плесени
Большинство людей пользуется стиральной машиной почти автоматически: в нужный отсек засыпают порошок или заливают жидкое средство, выбирают программу и запускают стирку. В то же время в лотке стиральной машины обычно есть ещё одно отделение, которое часто остаётся пустым. Речь идёт о третьем, самом маленьком ящике, который обычно обозначают символом цветка.
Главред расскажет, что можно добавлять в третье отделение стиральной машины.
Для чего нужно третье отделение
Первое и второе отделения предназначены для моющих средств - предварительной и основной стирки. Машина использует их в зависимости от выбранной программы. Третье же отделение - самое маленькое, и именно сюда стоит добавлять кондиционер для белья или специальные добавки. Благодаря этому вещи после стирки остаются мягкими, сохраняют цвет и приобретают приятный аромат, пишет Gazeta.pl.
Какие дополнительные средства можно использовать
Помимо классического смягчителя, в третье отделение можно добавлять пищевую соду. Это простой и доступный способ освежить одежду, которая контактировала с потом или дымом. Сода также помогает светлым вещам оставаться яркими и предотвращает их посерение.
Как правильно очистить ящик
Остатки порошка или геля после стирки оседают на стенках отсеков. В сочетании с влагой они быстро превращаются в плесень, которая становится источником неприятного запаха.
Чтобы очистить отсек стиральной машины, рекомендуем использовать раствор воды с уксусом или пищевой содой. Ящик нужно вынуть, замочить в растворе, а затем очистить старой зубной щеткой. После этого его следует тщательно промыть, высушить и вернуть на место. Такая процедура поможет поддерживать машину в чистоте и обеспечит свежесть вещей после каждой стирки.
Смотрите видео о том, как правильно стирать полотенца, чтобы они были мягкими:
@sizovasofiaa ? Как стирать полотенца, чтобы они были мягкими и приятно пахли ? Четыре лайфхака ?? 1️⃣ Вместо кондиционера добавляйте обычный уксус - он естественным образом смягчает ткань. 2️⃣ Стирайте при 40–60 °C, чтобы сохранить пушистость. 3️⃣ Перед стиркой убедитесь, что барабан чист - хотя бы раз в месяц проводите чистку лимонной кислотой и уксусом. ?2 ложки лимонной кислоты в барабан ?полстакана уксуса в контейнере для порошка ?стирка без белья при 60–90 градусах 4️⃣Для стирки использую только качественные средства - мои фавориты гипоаллергенные гели AllesGut. Они безопасны и отлично справляются с любыми загрязнениями ? #стирка#лайфхак#полотенца#чистотавдоме#советыдлядома#лайфхаки#полезно♬ оригинальный звук - Сизова София
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Об источнике: kobieta.gazeta.pl
kobieta.gazeta.pl - это крупный польский тематический портал, ориентированный на женскую аудиторию. Он представляет собой специализированный субдомен (женский раздел) одного из самых популярных и влиятельных интернет-ресурсов Польши - Gazeta.pl, принадлежащего одному из крупнейших медиахолдингов Agora SA.
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