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РФ ударила по приграничью с Румынией: остановлена ​​работа пункта пропуска "Орловка"

Дарья Пшеничник
6 сентября 2026, 08:44
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О возобновлении работы пункта пропуска в районной государственной администрации сообщат отдельно.
РФ ударила по приграничью с Румынией: остановлена ​​работа пункта пропуска 'Орловка'
Россия атаковала пограничную инфраструктуру в Одесской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Кратко:

видео дня
  • РФ атаковала пограничную инфраструктуру Измаильского района
  • Пункт пропуска "Орловка" временно прекратил работу
  • Данные о повреждениях и возможных пострадавших не были обнародованы

Российские войска нанесли авиаудар по пограничной инфраструктуре Измаильского района Одесской области. Из-за атаки международный пункт пропуска "Орловка" временно прекратил работу.

О последствиях удара и приостановке движения через границу сообщил оперативный штаб Измаильской районной государственной администрации. О том, когда пересечение границы возобновится, там обещают объявить отдельно.

Логистический узел на Дунае

"Орловка" - это паромный пункт пропуска на украинско-румынской границе, который соединяет Одесскую область с румынским Исакче. После начала полномасштабной войны это направление стало одним из ключевых для грузового и пассажирского сообщения с Румынией в обход заблокированных маршрутов.

Измаильский район граничит с Румынией через Дунай, и его портовая и пограничная инфраструктура регулярно подвергается ударам со стороны РФ.

Последствия атаки

Информации о масштабах разрушений в оперативном штабе не привели. Данных о пострадавших в результате атаки также не поступало.

Как долго еще РФ будет наносить удары по Украине

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что Россия сможет продолжать массированные удары по Украине до тех пор, пока будет сохранять способность производить, доставлять и запускать ударные беспилотники.

По его словам, продолжительность воздушного террора в значительной степени зависит от того, насколько эффективно Украина сможет противодействовать этим возможностям врага.

"Этот период очень тяжелый, но его нужно пройти, выдержать и двигаться дальше. Для этого Силы безопасности и обороны, Главное управление разведки и общество делают все необходимое. Мы справимся", - подчеркнул он.

Предыдущая атака на пункт пропуска "Орловка" - что известно

Как писал Главред, в ночь на 1 августа российские беспилотники типа "Шахед" атаковали международный паромный пункт пропуска "Орловка" в Одесской области. Вражеские БПЛА поразили здание и территорию объекта, вызвав пожары, которые оперативно локализовали спасатели ГСЧС.

Из-за повреждений инфраструктуры работа пограничного и таможенного контроля была временно приостановлена. Водителям рекомендовали выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы с Румынией.

В ГПСУ подчеркивают, что удар по объекту на границе со страной НАТО был преднамеренным. Следует отметить, что это уже не первая прицельная атака врага на логистическую инфраструктуру переправы в Орловке.

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Об персоне: Андрей Юсов

Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, как сообщает Википедия. С 2022 года является представителем по вопросам стратегических коммуникаций ГУ Минобороны Украины. Заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Внештатный советник главы Офиса президента.

Юсов лично участвовал в большинстве обменов украинских пленных. Он принимал участие в обмене, в рамках которого Путину передали его кума и предателя Украины Виктора Медведчука. Взамен Украина вернула 215 бойцов, из которых 188 - защитники Мариуполя и "Азовстали". Принимал участие в организации и проведении обменов в соответствии со Стамбульскими договоренностями.

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