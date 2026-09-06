На переговорах с Путиным были не только Виткофф и Кушнер: Axios раскрыло детали

В воскресенье американская делегация должна продолжить переговоры уже в Украине.

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Что известно о ходе переговоров по Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

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В Москву также отправились представители Совбеза, Госдепа и Минфина США

Представитель Минфина беседовал отдельно с Кириллом Дмитриевым

Вероятная тема отдельного разговора - санкции против РФ

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в субботу, 5 сентября, провели в Москве переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, посвященные дальнейшим шагам по завершению войны в Украине, говорится в посте журналиста Axios Барака Равида и журналиста Reuters Стива Холланда в соцсети X.

Оба журналиста обнародовали идентичную формулировку, полученную от неназванного представителя Белого дома, в которой говорится о результатах многочасовой беседы в Кремле.

"Уиткофф и Кушнер встретились с президентом Путиным, чтобы продвинуть программу президента Трампа по установлению мира в российско-украинской войне... Обе стороны обсудили конкретные планы дальнейших шагов, которые будут объявлены в ближайшие недели, и надеются на такие же продуктивные встречи завтра (имеется в виду 6 сентября - ред.) в Украине", - написал Равид, и эту же информацию подтвердил Холланд.

Кто входил в состав американской делегации

Поездка имела более широкий формат, чем личная беседа двух посланников с Путиным. По словам источника в Белом доме, в Москву вместе с Уиткоффом и Кушнером прибыли также представители Совета национальной безопасности, Государственного департамента и Министерства финансов США - именно для проработки предложений по прекращению боевых действий.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Санкционный трек велся отдельно

Финансовый блок делегации работал по другому маршруту. Представитель Минфина в кабинет Путина не попал - вместо этого он общался с посланцем российского диктатора Кириллом Дмитриевым, и вероятной темой того разговора стали американские ограничения против России.

"Джин Лэнг, исполняющий обязанности главы Министерства финансов по санкциям, присоединился к Виткоффу и Кушнеру в этой поездке. Лэнг участвовал в подготовительной встрече с посланником Путина Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на встрече с Путиным", - сообщил Барак Равид.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Украине нужна активизация переговоров

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украине необходима максимальная активизация мирных усилий с участием США. У Киева есть креативные идеи относительно мира.

По его словам, в мирном процессе не должно быть пауз, и новый активный политико-дипломатический сезон должен прежде всего сосредоточиться на том, как закончить войну.

"У Украины есть идеи, в том числе креативные, чтобы максимально активизировать этот процесс. Мы ожидаем приезда американской переговорной команды", - подчеркнул он.

Мирные переговоры - новости по теме

Как ранее писал Главред, Россия якобы не наносила ударов по Киеву с начала суток. О прекращении огня на срок более чем на три дня с Украиной договоренностей не было. Такое заявление сделал российский диктатор Владимир Путин во время встречи в Кремле со специальным представителем президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, цитируют российские СМИ.

Ранее отмечалось, что представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны посетить Киев и Москву, однако страна-агрессор Россия пытается сорвать визит американских переговорщиков в Украину. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Напомним, посланцы президента США Дональда Трампа в эти выходные посетят Москву и Киев, где проведут переговоры о прекращении войны в Украине. Поездка предусматривает два ключевых этапа. В субботу Виткофф и Кушнер должны встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, а в воскресенье провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Джаред Кушнер и Стив Виткофф везут с собой предложение о прекращении войны.

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Об персоне: Стив Виткофф Стив Виткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке. Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Гофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп. По данным американских СМИ, Виткофф ранее играл ключевую роль в переговорах о перемирии между Израилем и группировкой ХАМАС. Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения о заложниках и прекращении огня в Газе.

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