Как сказать на украинском "мне везет": правильные варианты и фразеологизмы

Фраза "везет, как утопленнику" кажется понятной, однако в украинском языке есть гораздо более естественные выражения для описания полного провала.

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Как красиво заменить выражение "везет, как утопленнику" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

Какими фразеологизмами заменить выражение "везет, как утопленнику"

Как описать ситуацию, когда неудача преследует на каждом шагу

Почему фразеологизмы не стоит переводить дословно

В украинском языке есть немало метких и образных фразеологизмов, с помощью которых можно описать даже ситуацию, когда человеку совсем не везет. Некоторые привычные выражения являются кальками из других языков, хотя в украинском есть свои яркие аналоги.

Главред выяснил, какими украинскими фразеологизмами можно заменить выражение "везет, как утопленнику".

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Можно ли говорить "мне везет"

Филолог и популяризатор украинского языка Виктор Дяченко в видео подчеркнул, что выражение "мне везет" лучше не употреблять. По его словам, правильно говорить "мне щастить" или "мне таланить".

Какие фразеологизмы означают полную неудачу

Также Дяченко назвал четыре точных украинских фразеологизма, которые можно использовать, когда человеку совсем не везет.

Первое выражение - "хорошо, как голому в крапиве". Оно подходит для ситуаций, когда дела складываются крайне неудачно и хуже, кажется, уже быть не может.

Еще один вариант - "плыл-плыл и на берегу утонул". Это выражение уместно, когда человек почти достиг цели, но в шаге от успеха всё пошло не по плану.

Как метко сказать о неудаче

Для ситуаций, когда даже небольшая проблема превращается в серьёзную неудачу, можно использовать выражение "случилось, как слепой курице зерно, и тем она подавилась".

Также Дяченко предлагает фразеологизм "поймал куцого за хвост" или "поймал зайца за хвост". Эти выражения помогают разнообразить речь и точнее передать ситуацию, когда дела складываются неудачно.

Объяснение Виктора Дяченко / Фото: скриншот

Видео о том, как сказать на украинском "везет, как утопленнику", смотрите по ссылке.

Можно ли говорить "везет, как утопленнику"

Виктор Дяченко подчеркивает, что выражение "везет, как утопленнику" не стоит использовать в качестве украинского эквивалента. По его словам, фразеологизмы не переводятся дословно, ведь каждый язык имеет свои образы, историю и устоявшиеся выражения.

Поэтому вместо буквального перевода иноязычного фразеологизма стоит использовать естественные для украинского языка выражения - в частности, те, которые передают смысл полной неудачи.

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О личности: Виктор Дяченко Виктор Дяченко (род. 9 мая 1995 года, Николаев) - украинский телеведущий, радиоведущий. Автор образовательного проекта "Украинский язык". В 2025 году основал интернет-издание о науке, технологиях, здоровье и досуге КРВ.медиа. Ведущий утреннего межрегионального шоу "Утро на Суспильном" на каналах филиала АО "НСТУ", программы "Культура на часи" на телеканале "Культура". Живет и работает в Киеве, сообщает Википедия.

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