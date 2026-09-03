Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

"Запретное пространство": что означает слово "гарем" и почему фильмы обманывают

Юрий Берендий
3 сентября 2026, 17:36
google news Подпишитесь
на нас в Google
По словам историка Александра Галенко, распространенное представление о гареме существенно отличается от его первоначального сакрального значения.
Что означает "гарем" - историк объяснил, о чём на самом деле лгут фильмы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Что такое гарем на самом деле
  • Какова настоящая история гарема в Топкапы
  • Как был устроен гарем султана

Образ османского гарема как места, предназначенного исключительно для развлечений султана, не соответствует его первоначальному историческому значению. В знаменитом дворце Топкапы в Стамбуле это пространство имело гораздо более сложный статус и было строго закрыто для посторонних. За тяжелыми деревянными воротами дворца начинался отдельный мир. Как говорится в видеопроекте "Потерянный мир" на YouTube, шум города оставался за порогом, а внутри царили тишина, уединение и ароматы восточных пряностей и розовой воды, передает 2+2.

Сам гарем представлял собой обширный комплекс из сотен помещений и десятков мраморных хамамов. Он был одной из самых закрытых частей султанского дворца, куда посторонним вход был строго запрещен.

видео дня

Главред выяснил , как на самом деле появились гаремы и что на самом деле означает это название.

Каково истинное значение слова "гарем"

Восприятие этого пространства существенно исказила массовая культура. Западный и восточный кинематограф на протяжении десятилетий закреплял представление о гареме прежде всего как о месте чувственных развлечений правителя, хотя само название имеет совершенно иные корни.

Украинский историк Александр Галенко обращает внимание именно на языковое и религиозное значение этого термина. По его словам, изначально речь идет о пространстве с особым, неприкосновенным и священным статусом.

"Слово "гарем" означает священное сакральное пространство - это его первоначальное значение, а также запретное место. Украинское слово "храм" имеет ту же корнь. Это одно и то же слово. Это сакральное запретное пространство. И так же, как у нас храм означает церковь, церковное сооружение, так и в мечети внутреннее пространство мечети обозначается словом "гарем", - пояснил исследователь.

Смотрите видео о том, как был устроен гарем в Османской империи:

Чем реальный гарем отличался от образа в кино

Интерпретация гарема как исключительно личного пространства для развлечений правителя значительно сужает его реальную историческую роль. Во дворце Топкапы это был масштабный закрытый административно-бытовой комплекс со своей строгой иерархией, уникальной архитектурой и строгими ограничениями доступа.

Отдельные помещения комплекса имели четкое функциональное назначение, а мраморные хамами обеспечивали возможность отдыха и ежедневного омовения. В то же время именно строгая закрытость территории от посторонних глаз породила множество слухов и сделала гарем одним из самых загадочных мест султанской резиденции.

Именно поэтому современный кинематографический образ гарема не стоит воспринимать как достоверное описание его исторической роли. Название этого пространства, по объяснению Александра Галенко, прежде всего связано с сакральностью, неприкосновенностью и религиозным запретом.

Напомним, как ранее сообщал Главред, "Повесть временных лет" фиксирует, что Владимир Великий содержал многочисленный круг наложниц. По данным летописи, почти тысяча наложниц находились в разных городах княжества. Согласно летописи, около 300 наложниц находились в Вышгороде, еще 300 - в Белгороде и примерно 200 - в Берестовом, в итоге в источнике упоминается около 800 человек.

Исследовательница Александра Шутко рассказала об отношении придворных к судьбе Роксоланы в Османской империи. Она пояснила, что вокруг её личности быстро появились слухи и её обвиняли в колдовстве.

Читайте также:

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"

"Затерянный мир" - это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Турция
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве резко повысили тарифы на воду — сколько придется платить и когда

В Киеве резко повысили тарифы на воду — сколько придется платить и когда

18:51Экономика
Россия заявила об окружении Сил обороны под Волчанском: в ВСУ впервые отреагировали

Россия заявила об окружении Сил обороны под Волчанском: в ВСУ впервые отреагировали

18:30Фронт
Нужно ли украинцам запастись продуктами на месяц вперёд — в Кабмине сделали заявление

Нужно ли украинцам запастись продуктами на месяц вперёд — в Кабмине сделали заявление

17:56Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В украинском языке нет слова "затылок": как правильно называть заднюю часть головы

В украинском языке нет слова "затылок": как правильно называть заднюю часть головы

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины на улице за 48 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины на улице за 48 с

Четыре месяца рождения, которые связывают с особой мудростью и сильной интуицией

Четыре месяца рождения, которые связывают с особой мудростью и сильной интуицией

Дочь популярной украинской певицы выступила на "Україна має талант"

Дочь популярной украинской певицы выступила на "Україна має талант"

Лавров выдвинул новый ультиматум по Украине: чего хочет Кремль о обмен на мир

Лавров выдвинул новый ультиматум по Украине: чего хочет Кремль о обмен на мир

Последние новости

19:12

Почему 4 сентября нельзя затевать споры с соседями: какой церковный праздник

19:10

Путин выдал себя заявлением о Сумах: Тышкевич раскрыл планы Кремлямнение

19:05

Порошок больше не нужен: раскрыт неожиданно простой способ стиркиВидео

18:56

Игорный бизнес с российским следом: журналисты показали, как "Даймонд Пей" вывела из Украины миллиарды

18:55

Хорошо наедине с собой: люди с четырьмя датами особенно ценят свободу

Киев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике УкраиныКиев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике Украины
18:51

В Киеве резко повысили тарифы на воду — сколько придется платить и когда

18:43

Полотенца мгновенно станут как новые: простой домашний секрет без химииВидео

18:30

Девушка купила куртку в секонде и нашла в кармане то, что изумило ееВидео

18:30

Россия заявила об окружении Сил обороны под Волчанском: в ВСУ впервые отреагировали

Реклама
18:11

"Щелчок произошел": Каменских рассказала о переменах в образе своей жизни

18:06

Опытные хозяйки посыпают веник солью перед сном: для чего

17:56

Нужно ли украинцам запастись продуктами на месяц вперёд — в Кабмине сделали заявление

17:52

"Путешественник во времени" показал Землю в 2028 году: куда исчезли люди

17:37

"Покойся с миром": Меган Маркл сделала заявление после тяжелой потери

17:36

"Запретное пространство": что означает слово "гарем" и почему фильмы обманываютВидео

17:33

В РФ расстреляли генерала ВКС РФ, который приказал бить по "Охматдету" - росСМИ

17:25

Лилии отблагодарят пышным цветением: что обязательно нужно сделать в сентябре

17:15

Берлин готовит масштабный ответ Москве: СМИ раскрыли роль Украины

17:07

Новая девушка Цимбалюка прошлась по участницам "Холостяка": "Пришли за славой"

17:02

Старый гараж приносит тысячи долларов: девушка нашла прибыльное решение

Реклама
16:45

Как сказать по-украински "известь": большинство до сих пор говорит неправильно

16:36

Стилист рассказала, как носить летнюю одежду осенью: 5 модных лайфхаковВидео

16:29

В Киеве прогремели мощные взрывы: РФ атакует город реактивными дронами, что известно

16:27

Как сказать на украинском "заблуждение": есть несколько точных вариантов

16:20

Как Украина будет противодействовать реактивным дронам РФ — Зеленский анонсировал ответ

16:17

"Следите за новостями": Сибига намекнул на активизацию мирного процесса

16:01

Прорыв на километры: ВСУ зачистили большой участок фронта в Харьковской области

15:52

Может ли Украина закрыть небо над Россией: назван единственный сценарий и сроки

15:51

Сильно выросли: как сейчас выглядят пятерняшки из Одессы

15:50

Девушка показала, как убрать налет за 3 минуты: нужен всего один предметВидео

15:49

"Молюсь": победительница "Холостяка" Белень показала важное семейное событиеВидео

15:42

Доллар и евро внезапно полетели вверх: появился новый курс валют на 4 сентября

15:41

Украина поразила судно обеспечения NEFRIT в тылу РФ — ВМС

15:25

100-летняя женщина каждый вечер ест один и тот же ужин: помогает не старетьВидео

15:22

Плодовые мушки исчезнут из кухни мгновенно: шеф-повар раскрыл простой домашний трюк

14:52

City One Development начинает продажу квартир в последних домах комплекса "Новопечерские Липки"

14:51

Не "ты молодец": как правильно хвалить ребенка, распространенные ошибки родителей

14:31

Было 33 года: умерла популярная диснеевская актриса

14:20

Тест на внимательность: нужно найти число 58 среди 56 за 7 секунд

14:15

Забудьте о жире и запахах: зачем варить лимон и добавлять уксусВидео

Реклама
14:07

Украину накроет похолодание с дождями: до каких отметок опустится температура

13:49

Российский десантный катер БК-16 подбили в Севастополе - Генштаб

13:44

"Спасибо": Ступка показался в объятиях младшей на 35 лет возлюбленной

13:34

Строители случайно раскопали "золотой город": 22 тысячи мешков с сокровищами

13:18

Четыре сорняка могут быстро захватить участок: как от них избавитьсяВидео

13:07

Огородники советуют рассыпать пепел по грядкам осенью: результат удивит

13:03

Приносят удачу: какие женские и мужские имена носят долгожители

12:41

Китайский гороскоп на завтра, 4 сентября: Собакам - порядок, Петухам - гибкость

12:30

Известковый налет в ванной исчезнет за минуту: чем нужно протереть поверхности

12:01

СБУ раскрыла причину стрельбы с ГУР и заявила, что "этого не должно было произойти"Фото

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять