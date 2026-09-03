"Запретное пространство": что означает слово "гарем" и почему фильмы обманывают

По словам историка Александра Галенко, распространенное представление о гареме существенно отличается от его первоначального сакрального значения.

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Что означает "гарем" - историк объяснил, о чём на самом деле лгут фильмы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Что такое гарем на самом деле

Какова настоящая история гарема в Топкапы

Как был устроен гарем султана

Образ османского гарема как места, предназначенного исключительно для развлечений султана, не соответствует его первоначальному историческому значению. В знаменитом дворце Топкапы в Стамбуле это пространство имело гораздо более сложный статус и было строго закрыто для посторонних. За тяжелыми деревянными воротами дворца начинался отдельный мир. Как говорится в видеопроекте "Потерянный мир" на YouTube, шум города оставался за порогом, а внутри царили тишина, уединение и ароматы восточных пряностей и розовой воды, передает 2+2.

Сам гарем представлял собой обширный комплекс из сотен помещений и десятков мраморных хамамов. Он был одной из самых закрытых частей султанского дворца, куда посторонним вход был строго запрещен.

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Главред выяснил , как на самом деле появились гаремы и что на самом деле означает это название.

Каково истинное значение слова "гарем"

Восприятие этого пространства существенно исказила массовая культура. Западный и восточный кинематограф на протяжении десятилетий закреплял представление о гареме прежде всего как о месте чувственных развлечений правителя, хотя само название имеет совершенно иные корни.

Украинский историк Александр Галенко обращает внимание именно на языковое и религиозное значение этого термина. По его словам, изначально речь идет о пространстве с особым, неприкосновенным и священным статусом.

"Слово "гарем" означает священное сакральное пространство - это его первоначальное значение, а также запретное место. Украинское слово "храм" имеет ту же корнь. Это одно и то же слово. Это сакральное запретное пространство. И так же, как у нас храм означает церковь, церковное сооружение, так и в мечети внутреннее пространство мечети обозначается словом "гарем", - пояснил исследователь.

Смотрите видео о том, как был устроен гарем в Османской империи:

Чем реальный гарем отличался от образа в кино

Интерпретация гарема как исключительно личного пространства для развлечений правителя значительно сужает его реальную историческую роль. Во дворце Топкапы это был масштабный закрытый административно-бытовой комплекс со своей строгой иерархией, уникальной архитектурой и строгими ограничениями доступа.

Отдельные помещения комплекса имели четкое функциональное назначение, а мраморные хамами обеспечивали возможность отдыха и ежедневного омовения. В то же время именно строгая закрытость территории от посторонних глаз породила множество слухов и сделала гарем одним из самых загадочных мест султанской резиденции.

Именно поэтому современный кинематографический образ гарема не стоит воспринимать как достоверное описание его исторической роли. Название этого пространства, по объяснению Александра Галенко, прежде всего связано с сакральностью, неприкосновенностью и религиозным запретом.

Напомним, как ранее сообщал Главред, "Повесть временных лет" фиксирует, что Владимир Великий содержал многочисленный круг наложниц. По данным летописи, почти тысяча наложниц находились в разных городах княжества. Согласно летописи, около 300 наложниц находились в Вышгороде, еще 300 - в Белгороде и примерно 200 - в Берестовом, в итоге в источнике упоминается около 800 человек.

Исследовательница Александра Шутко рассказала об отношении придворных к судьбе Роксоланы в Османской империи. Она пояснила, что вокруг её личности быстро появились слухи и её обвиняли в колдовстве.

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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" - это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.

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