Смерть Роксоланы была непростой: что на самом деле случилось с женой Сулеймана

Когда Роксолана ушла из жизни, султан Сулейман дал обет, который сдержал до самой смерти.

Что на самом деле убило жену Сулеймана

Вы узнаете:

Когда на самом деле умерла Роксолана

Какой болезнью могла страдать Хюррем-султан

Какова была причина смерти жены Сулеймана

История Роксоланы — это больше, чем легенда об украинке, ставшей женой одного из самых могущественных правителей мира. Султана прожила жизнь, которая и спустя столетия вызывает восхищение и споры, но не меньше загадок оставила ее смерть.

Главред узнал, когда и от чего умерла Хюррем-султан.

Когда умерла Роксолана

Роксолана, известная в Османской империи как Хюррем-султан, умерла весной 1558 года в Стамбуле. Датой смерти считается 15 апреля, рассказала автор книги "Роксолана. Жизнь" Александра Шутко в материале Район.История.

Ее смерть стала большой утратой для Османского двора и личной трагедией для Сулеймана I Великолепного, который оставался рядом до последних минут жизни любимой. После смерти Роксолану с почестями похоронили возле мечети Сулеймание.

Чем болела Роксолана

Последние годы жизни Роксоланы сопровождались сильной болью в груди. Она жаловалась на резкие мышечные спазмы и общую слабость.

Современный турецкий врач Муаммер Каятекин, исследовавший болезни османских правителей, предположил, что Роксолана могла страдать от тяжелого заболевания легких, возможно даже онкологии.

Именно для лечения ей назначали лекарства, которые оказались смертельно опасными.

Могли ли лекарства стать ядом

По одной из самых распространенных версий, Роксолану лечили настоем из осеннего колхика — растения, известного еще со времен Древнего Египта. Его использовали как лечебное средство при тяжелых заболеваниях, но оно содержит колхицин, который является чрезвычайно токсичным веществом.

Опасность заключалась в том, что даже незначительное превышение дозы могло медленно разрушать организм. Симптомы такого отравления напоминают действие мышьяка: сильная боль, слабость, истощение и постепенное угасание. И самое страшное — противоядия от этого яда нет даже сегодня.

Как султан пережил утрату "весны своей жизни"

Для Сулеймана Великолепного смерть жены стала личной катастрофой. До последнего вздоха он оставался у ее постели, а после дал клятву, что в его жизни больше не будет ни одной другой женщины. И он сдержал слово.

В своей поэзии, которую султан писал под псевдонимом Мухибби (Влюбленный), он называл Роксолану "весной своей жизни". Потеряв свою музу, он приказал увековечить ее память невиданным образом. Впервые в истории империи наложницу, а впоследствии официальную жену, похоронили не в провинции, а в сердце столицы, рядом с главной мечетью государства — Сулейманией.

Похороны проводились с особыми почестями. Прощальную молитву возглавил верховный муфтий империи Эбуссууд-эфенди. Гроб несли к мечети Сулеймание под молитвы жителей Стамбула.

Какой была ее гробница

Через год после смерти султан приказал великому османскому архитектору Мимару Синану построить для Роксоланы величественный мавзолей. Восьмигранное сооружение из белого мрамора, порфира и с куполом стало символом их любви.

Стены украсили изникскими изразцами с рисунками весеннего сада, чтобы возлюбленная всегда "находилась среди цветов". Каждую белую розетку внутри мавзолея украсили изумрудами — ее любимыми драгоценностями.

Султан распорядился, чтобы 138 чтецов Корана круглосуточно, на протяжении веков, молились в мавзолее. На это выделялись огромные суммы, эквивалентные современной тысяче долларов ежедневно.

Почему вокруг мавзолея посадили розы

Вокруг гробницы султан приказал создать розарий. Роза для него символизировала саму Роксолану, поскольку ее красоту он часто сравнивал именно с этим цветком.

Правда, со временем на месте сада возник кладбище османской знати. Сегодня там расположены сотни старинных могил.

Считают ли Роксолану святой

Даже спустя полтысячелетия могила Роксоланы не опустела. После смерти ее личные вещи были внесены в реестр реликвий (teberrükât defteri), что фактически приравнивало их к священным предметам. Сегодня турки приходят к мавзолеям Сулеймана и Хюррем не просто как к памятникам истории, а как к местам духовной силы, почитая супругов чуть ли не как святых.

Сулейман пережил свою "весну" на восемь лет. Сегодня они покоятся рядом — в самом центре Стамбула.

Вас также может заинтересовать:

О личности: Александра Шутко Александра Шутко — украинская журналистка, кандидат искусствоведения и писательница, известная своими книгами о султанах и султанках Османской империи украинского происхождения. Ее первая книга "Роксолана: мифы и реалии" (2015) стала бестселлером и была переведена на турецкий язык, а последующие издания, в частности "Письма Роксоланы: любовь и дипломатия" (2017), дополнили биографию легендарной украинки при дворе султана. Шутко также является автором трилогии о Хатидже Турхан, которая описывает нелегкую судьбу украинки в Османской империи и ее влияние на политические события того времени.

