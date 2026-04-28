Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Смерть Роксоланы была непростой: что на самом деле случилось с женой Сулеймана

Руслана Заклинская
28 апреля 2026, 17:31обновлено 28 апреля, 18:21
Когда Роксолана ушла из жизни, султан Сулейман дал обет, который сдержал до самой смерти.
Что на самом деле убило жену Сулеймана / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, портрет Роксоланы XVI века

Вы узнаете:

  • Когда на самом деле умерла Роксолана
  • Какой болезнью могла страдать Хюррем-султан
  • Какова была причина смерти жены Сулеймана

История Роксоланы — это больше, чем легенда об украинке, ставшей женой одного из самых могущественных правителей мира. Султана прожила жизнь, которая и спустя столетия вызывает восхищение и споры, но не меньше загадок оставила ее смерть.

Главред узнал, когда и от чего умерла Хюррем-султан.

видео дня

Когда умерла Роксолана

Роксолана, известная в Османской империи как Хюррем-султан, умерла весной 1558 года в Стамбуле. Датой смерти считается 15 апреля, рассказала автор книги "Роксолана. Жизнь" Александра Шутко в материале Район.История.

Ее смерть стала большой утратой для Османского двора и личной трагедией для Сулеймана I Великолепного, который оставался рядом до последних минут жизни любимой. После смерти Роксолану с почестями похоронили возле мечети Сулеймание.

Чем болела Роксолана

Последние годы жизни Роксоланы сопровождались сильной болью в груди. Она жаловалась на резкие мышечные спазмы и общую слабость.

Современный турецкий врач Муаммер Каятекин, исследовавший болезни османских правителей, предположил, что Роксолана могла страдать от тяжелого заболевания легких, возможно даже онкологии.

Именно для лечения ей назначали лекарства, которые оказались смертельно опасными.

Могли ли лекарства стать ядом

По одной из самых распространенных версий, Роксолану лечили настоем из осеннего колхика — растения, известного еще со времен Древнего Египта. Его использовали как лечебное средство при тяжелых заболеваниях, но оно содержит колхицин, который является чрезвычайно токсичным веществом.

Опасность заключалась в том, что даже незначительное превышение дозы могло медленно разрушать организм. Симптомы такого отравления напоминают действие мышьяка: сильная боль, слабость, истощение и постепенное угасание. И самое страшное — противоядия от этого яда нет даже сегодня.

Смотрите видео о жизни Роксоланы:

Как султан пережил утрату "весны своей жизни"

Для Сулеймана Великолепного смерть жены стала личной катастрофой. До последнего вздоха он оставался у ее постели, а после дал клятву, что в его жизни больше не будет ни одной другой женщины. И он сдержал слово.

В своей поэзии, которую султан писал под псевдонимом Мухибби (Влюбленный), он называл Роксолану "весной своей жизни". Потеряв свою музу, он приказал увековечить ее память невиданным образом. Впервые в истории империи наложницу, а впоследствии официальную жену, похоронили не в провинции, а в сердце столицы, рядом с главной мечетью государства — Сулейманией.

Похороны проводились с особыми почестями. Прощальную молитву возглавил верховный муфтий империи Эбуссууд-эфенди. Гроб несли к мечети Сулеймание под молитвы жителей Стамбула.

Какой была ее гробница

Через год после смерти султан приказал великому османскому архитектору Мимару Синану построить для Роксоланы величественный мавзолей. Восьмигранное сооружение из белого мрамора, порфира и с куполом стало символом их любви.

Стены украсили изникскими изразцами с рисунками весеннего сада, чтобы возлюбленная всегда "находилась среди цветов". Каждую белую розетку внутри мавзолея украсили изумрудами — ее любимыми драгоценностями.

Султан распорядился, чтобы 138 чтецов Корана круглосуточно, на протяжении веков, молились в мавзолее. На это выделялись огромные суммы, эквивалентные современной тысяче долларов ежедневно.

Почему вокруг мавзолея посадили розы

Вокруг гробницы султан приказал создать розарий. Роза для него символизировала саму Роксолану, поскольку ее красоту он часто сравнивал именно с этим цветком.

Правда, со временем на месте сада возник кладбище османской знати. Сегодня там расположены сотни старинных могил.

Считают ли Роксолану святой

Даже спустя полтысячелетия могила Роксоланы не опустела. После смерти ее личные вещи были внесены в реестр реликвий (teberrükât defteri), что фактически приравнивало их к священным предметам. Сегодня турки приходят к мавзолеям Сулеймана и Хюррем не просто как к памятникам истории, а как к местам духовной силы, почитая супругов чуть ли не как святых.

Сулейман пережил свою "весну" на восемь лет. Сегодня они покоятся рядом — в самом центре Стамбула.

Вас также может заинтересовать:

О личности: Александра Шутко

Александра Шутко — украинская журналистка, кандидат искусствоведения и писательница, известная своими книгами о султанах и султанках Османской империи украинского происхождения. Ее первая книга "Роксолана: мифы и реалии" (2015) стала бестселлером и была переведена на турецкий язык, а последующие издания, в частности "Письма Роксоланы: любовь и дипломатия" (2017), дополнили биографию легендарной украинки при дворе султана.

Шутко также является автором трилогии о Хатидже Турхан, которая описывает нелегкую судьбу украинки в Османской империи и ее влияние на политические события того времени.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Роксолана История Украины культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В разведке раскрыли новые планы Кремля на войну против Украины: документы Генштаба РФ

18:44Война
РФ строит базу для реактивных "Шахедов" в 100 км от Украины - что известно

18:38Война
Эвакуация в Туапсе: после удара ВСУ горящая нефть разлилась по улицам города

18:36Война
Популярное

Ещё
Украина официально присоединила к себе ряд регионов современной России — о чем речь

"В нашей семье пополнение": Могилевская решилась на важный шаг

В Туапсе прогремели десятки взрывов, вспыхнул новый пожар на НПЗ: что известно

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 37 с

Привычки из СССР, ведущие к бедности: от чего уже давно следует отказаться

Последние новости

19:03

Что добавить в яму при посадке розы: один ингредиент решает все

18:51

В солнце и в дождь: стильные образы на капризную весну 2026

18:45

Химия больше не нужна: один продукт из холодильника спасёт розы от чёрного грибкаВидео

18:44

В разведке раскрыли новые планы Кремля на войну против Украины: документы Генштаба РФ

18:42

Действительно ли рассыпанная соль предвещает беду: объяснение древнего суеверия

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
18:38

РФ строит базу для реактивных "Шахедов" в 100 км от Украины - что известно

18:36

Эвакуация в Туапсе: после удара ВСУ горящая нефть разлилась по улицам города

18:30

"Килзона" расширяется: ВСУ готовят новую линию обороны, что происходит на фронте

18:21

Таргариены раздали жару: вышел эпичный трейлер 3 сезона "Дома Дракона"Видео

18:08

Дожди и заморозки: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

18:02

Совместное управление Запорожской АЭС с россиянами — Зеленский сделал заявление

17:46

"Скучает по дому": Тодоренко взвыла за Украиной и решилась на риск

17:35

Лаванда будет пышно цвести годами: опытные садоводы раскрыли секрет полива 8:8:8

17:31

Смерть Роксоланы была непростой: что на самом деле случилось с женой СулейманаВидео

17:16

Как удалить известковый налет в унитазе за 30 секунд: самый эффективный лайфхак

17:06

"Помогут" соперники: как "Шахтер" может выйти в Лигу чемпионов без очереди

17:06

Трамп раскрыл королю Великобритании реальные цели Путина в войне - The Sun

16:58

На дне озера нашли идеально сохраненный город: как он выглядитВидео

16:54

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке трех детей за 15 с

16:50

Снег и заморозки накроют Ровенскую область: синоптики предупреждают о непогоде

16:46

Кухонные ящики будут оставаться чистыми месяцами: поможет простой трюк с фольгой

16:41

Главный конкурент LELEKA указал ее место на Евровидении 2026: "Желаю быть сильной"

16:39

Цены на популярное мясо в Украине выросли: сколько будет стоить килограмм

16:19

Ударят аномальный холод и грозы: синоптики предупредили о непогоде Черкасской области

16:14

Избегают отца: дочки Кидман и Урбана жестко отреагировали на их развод

16:12

На Житомирщине ударят заморозки, однако синоптики предупреждают об еще одной опасности

16:00

Доллар и евро внезапно обвалились после взлета: новый курс валют на 29 апреля

15:49

В Полтавскую область возвращается тепло: когда температура повысится

15:45

Такого не было 66 лет: на Львовщину налетела волна холода с заморозками

15:14

Трем знакам зодиака уготован мощный приток денег: кому повезет

15:09

Китайский гороскоп на май 2026: Петухам - расходы, Собакам - встреча

15:00

Сложно подобрать слова: приемная дочь Джоли рассказала об отношениях с актрисойВидео

14:54

Спасенная собака поняла, что у нее есть дом: ее реакция довела до слезВидео

14:41

Взрослая дочь Мэттью Макконахи удивила блестящей красотой

14:40

Православный календарь на май 2026: когда Вознесение и Троица

14:37

В Киеве прогремели взрывы, поднялся дым: есть пострадавшие и разрушенияФото

14:30

Враг продвинулся сразу возле двух ключевых городов: в DeepState раскрыли детали

14:26

На севере Украины строят гигантскую линию обороны - есть ли угроза наступления РФ

14:20

Бюджетная намазка на хлеб из 5 ингредиентов: рецепт за 10 минут

14:17

"Кто ты вообще": блогерша пожаловалась на Славу Демина

14:12

"В грубой форме о россиянах": Марченко жестко наехала на Кондратюка

14:11

Путин бросил целый город: россияне в панике из-за ситуации в Туапсе

13:43

Почему 29 апреля нельзя планировать дальние путешествия: какой церковный праздник

13:32

Какие продукты значительно подешевеют уже в мае: эксперт назвал список

13:21

Парень решил не спать 264 часа: как это повлияло на его телоВидео

13:21

Курс валют может резко измениться - сколько будут стоить доллар и евро в мае

13:12

Елена Кравец показала подросших двойняшек на теплом фото

13:11

"Клиническая смерть": известная певица оказалась на грани

13:06

ВРУ поддержала продление военного положения и мобилизации: названы сроки

13:03

Снег и заморозки пока не отступают: когда в Украине наконец потеплеет

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять