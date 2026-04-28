Почему 29 апреля нельзя планировать дальние путешествия: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
28 апреля 2026, 13:43
29 апреля не советовали отправляться в дальние путешествия. Верили, что дорога в этот день может быть беспокойной или непредсказуемой.
Какой 29 апреля праздник
  • Какой церковный праздник 29 апреля
  • Что можно и нельзя делать 29 апреля
  • Приметы 29 апреля

В среду, 29 апреля, в православном календаре день памяти святых девяти мучеников в Кызыке. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 29 апреля

Их подвиг относится к III веку - времени, когда в Римской империи усиливались гонения на христиан. Город Кызык, расположенный на побережье Малой Азии, был крупным торговым и административным центром, где пересекались различные религии. Несмотря на это, последователи христианства часто подвергались притеснениям со стороны языческих властей.

По церковному преданию, девять христиан - Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артема, Магн, Теодот, Фавмасий и Филимон - были выходцами из разных мест, но их объединяла твердая вера. Они прибыли в Кызык и открыто проповедовали христианство, призывая людей отказаться от языческих культов.

Их деятельность вскоре привлекла внимание властей. После отказа отречься от Христа святых арестовали. Их подвергали жестоким пыткам, требуя принести жертвы языческим богам, однако ни страдания, ни угрозы не смогли сломить их дух. Мученики стойко перенесли испытания, сохранив верность своей вере.

В этот же день церковь чтит память преподобного Мнемнона Чудотворца.

Точных сведений о его происхождении не сохранилось. Согласно преданию, он жил в эпоху расцвета восточного монашества, когда многие подвижники уходили из мирской жизни в пустыню, посвящая себя молитве и посту.

С юности Мнемнон стремился к уединению и духовному совершенствованию. Приняв монашеский путь, он вел строгую аскетическую жизнь, проводя дни в молитве, посте и молчании. Постепенно он достиг высокого духовного состояния.

Святой отличался глубоким смирением и не искал славы. Его подвиг заключался не только во внешнем самоограничении, но и во внутренней борьбе - с искушениями, страхами и гордыней.

Место его подвигов стало духовным центром для многих людей, ищущих поддержки и наставления. Церковь почитает Мнемнона как чудотворца: по преданию, по его молитвам происходили исцеления и оказывалась помощь тем, кто находился в трудных обстоятельствах.

К нему обращались не только за телесным исцелением, но и за духовным наставлением. Преподобный учил, что истинное чудо начинается с очищения души и искреннего покаяния.

Приметы 29 апреля

  • Дождь сильно в этот день - до жаркого лета.
  • Тепло, но облачно - ждите большого урожая.
  • Лягушки громко квачат - будет влажная погода.

Что нельзя делать 29 апреля

В традиционных приметах 29 апреля считался днем, когда следует избегать поспешных решений и излишней активности вне дома. В частности, не советовали без необходимости отправляться в дальние путешествия - верили, что дорога в этот день может быть беспокойной или непредсказуемой.

Что можно делать 29 апреля

29 апреля считали своеобразным пределом между весной и летом - временем, когда природа уже "определяется", каким будет теплый сезон. В православной традиции в этот день особенно обращаются в молитвах к девяти целителям, прося их покровительства и духовной поддержки. Им молятся об исцелении от различных недугов, как телесных, так и душевных.

