Почему штормы и ураганы называли только в честь женщин: малоизвестная история

Вы узнаете:
- Кто первым начал давать стихиям человеческие имена и зачем это было нужно
- Как морские традиции повлияли на систему названий штормов
- Почему у ураганов женские имена
- Кто добился изменения этой практики
Долгое время ураганы и тропические штормы называли исключительно женскими именами. За этой традицией скрывается любопытная история, в которой переплелись морские обычаи, метеорология и общественные стереотипы. Почему опасные природные явления десятилетиями ассоциировали именно с женщинами и когда правила изменились — объяснило издание History.
До середины XX века системы именования штормов не существовало. Метеорологи ориентировались по географическим координатам, что часто приводило к путанице в радиоэфирах. Первым, кто начал давать стихиям личные имена, считается австралийский метеоролог Клемент Рагг.
Сейчас Всемирная метеорологическая организация присваивает ураганам имена как мужчин, так и женщин. Однако примерно с 1953 по 1979 год ураганы и тропические штормы в США фактически получали имена только женские имена.
По меньшей мере на протяжении 150 лет названия штормов были "пронизаны расизмом и сексизмом, личными предпочтениями и местью".
"[Их] названия также заимствовались из названий мест и имен святых, жен и подруг, а также нелюбимых общественных деятелей", — сообщает Atlas Obscura.
Хотя существовало множество прецедентов, когда штормы называли как женскими, так и мужскими именами, в начале 1950-х годов США решили остановиться на системе, использующей только женские имена.
Не совсем ясно, почему, но морская традиция называть океан "женщиной", возможно, сыграла свою роль. К слову, традиционно корабли в англоязычной культуре относились к женскому полу — их называют "она" (she), и эта метафора, вероятно, перешла на стихии.
Как сексистские стереотипы отражались даже в описании штормов синоптиками
Когда штормы получили женские имена, синоптики стали говорить о них так, будто они женщины. Они использовали сексистские клише для описания их поведения, говоря, что один из них "капризен", а другой "дразнит" или "заигрывает" с береговой линией.
Какой была реакция женщин на такую практику синоптиков
Стоит отметить, что женщины-метеорологи и феминистки-активистки не были довольны такой ситуацией.
Одной из таких несогласных была Рокси Болтон — феминистка из Флориды, которая помогла убедить американских синоптиков не называть тропические штормы только в честь женщин.
"Женщины глубоко возмущены тем, что их произвольно связывают со стихийными бедствиями", — сказала Болтон.
В 1979 году кампании Болтон и других женщин в конечном итоге убедили США снова начать использовать мужские имена, но это произошло не без борьбы.
Впрочем, даже спустя годы после того, как США перестали давать штормам исключительно женские имена, в редакционной статье Washington Post в 1986 году с сожалением отмечалось, что "многие мужские имена не передают ни романтики, ни неотложности, которые могут быть необходимы в данных обстоятельствах".
О ресурсе: History
History (history.com) — это официальный цифровой портал американского телеканала History Channel, принадлежащего медиахолдингу A+E Global Media.
Основан как часть телеканала History Channel, который запустился в 1995 году и специализировался на историческом документальном контенте. Сегодня сайт — его основная цифровая платформа, пишет Википедия.
В 2012 году половина A&E была приобретена компанией Walt Disney, а другая половина — компанией Hearst Communications, в результате чего History также перешла в их совместную собственность.
Первоначально телеканал был ориентирован на исторические, социально-научные документальные фильмы, а также новости. В 2000-х годах History Channel переключился на реалити-шоу и гипотезы о заговоре древних инопланетян.
Сейчас тематика материалов: мировая история, биографии, войны, политика, культура, цивилизации, исторические события, праздники, архивные материалы и документальные видео.
Материалы пишут штатные редакторы и приглашенные авторы. Источники часто указаны в конце публикаций или внутри текста.
Среди авторов — журналисты, редакторы и документалисты, а не только академические историки.
