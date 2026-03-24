Совсем не Прибалтика - как правильно называть страны у Балтийского моря

Инна Ковенько
24 марта 2026, 10:35
Название, сохранившееся с советских времён, до сих пор употребляется в речи, хотя его следовало бы забыть.
Не "Прибалтика" — как правильно называть Латвию, Литву и Эстонию / Коллаж: Главред, фото: svidomi.in.ua, entergauja.com

Вы узнаете:

  • Как правильно называть Латвию, Литву и Эстонию
  • Почему нельзя говорить "Прибалтика"

В современной украинской речи все больше внимания уделяется точности и корректности названий. Это не только вопрос стиля, но и признак уважения к другим государствам и отказа от советских языковых калек. Одним из таких устаревших терминов является слово "Прибалтика", которое до сих пор можно услышать в публичном пространстве, хотя оно давно утратило актуальность.

Почему "Прибалтика" — ошибка

Название "Прибалтика" закрепилось в советском административном и публицистическом языке после 1940 года, когда Литва, Латвия и Эстония были включены в состав СССР, объясняет 24 канал. Сам термин отражает имперскую перспективу: регион определяется как территория "у Балтийского моря" относительно центра советского государства. Таким образом, страны как бы обозначаются как периферия, а не как самостоятельные государства.

Подобные языковые кальки сохранились и в названиях других стран, которые старшее поколение помнит с советских времен: "Венгрия" вместо Венгрия, "Армения" вместо Армения, "Турция" вместо Турция. Все они являются примерами неудачной адаптации иноязычных названий через русский язык.

Как правильно называть регион

Украинские лингвисты и редакторы советуют отказаться от слова "Прибалтика" и использовать современные, нейтральные и корректные названия:

  • страны Балтии
  • Балтийские страны
  • Балтийские государства

Термин "Балтия" происходит от названия Балтийского моря и используется как географическое обозначение. Поэтому выражение "страны Балтии" является естественным для украинского языка и понятным в международном контексте.

Как называют регион в мире

В самих Литве, Латвии и Эстонии слово "Прибалтика" не используется. Оно осталось лишь среди тех, кто ностальгирует по советскому прошлому. В международном пространстве распространены такие формулировки:

  • Baltic states — на английском
  • Baltijos šalys — на литовском
  • Baltijas valstis — на латышском
  • Balti riigid / Baltimaad — на эстонском

Все эти названия буквально означают "Балтийские государства" и подчеркивают равенство и самостоятельность каждой страны.

Язык меняется вместе с обществом. Отказ от советских терминов — это не только стилистическая правка, но и способ точнее и уважительнее говорить о независимых государствах. Использование правильных названий помогает избегать имперских наслоений и формирует современный украинский дискурс, соответствующий международным стандартам.

Читайте также:

Об источнике: 24 канал

24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

Реклама

Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

ТЦК начали обход квартир — мобилизацию резко усилят, кого призовут в первую очередь

ТЦК начали обход квартир — мобилизацию резко усилят, кого призовут в первую очередь

РФ нанесла удар по Украине: сбиты все ракеты и более 75% "шахедов" - мониторы

РФ нанесла удар по Украине: сбиты все ракеты и более 75% "шахедов" - мониторы

Оля Полякова наказала мужа после скандального интервью - детали

Оля Полякова наказала мужа после скандального интервью - детали

Они вот-вот озолотятся: четыре знака зодиака сделают шаг к большим деньгам

Они вот-вот озолотятся: четыре знака зодиака сделают шаг к большим деньгам

Последние новости

12:15

"Огромные прихоти": Глущенко сделала признание про отношения после развода

12:06

Как добавить несколько сантиметров роста без каблуков: секреты от стилистов

12:03

Жлукто вместо стиральной машины - как стирали белье сотни лет назад

12:02

Виктор Павлик впервые высказался по поводу скандала с Дворцом "Украина"

11:55

Скоро потепление: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
11:53

Никто не ожидал: девушка, не знавшая о беременности, родила на улице

11:51

Пасхальная корзина 2026: сколько будут стоить паска, мясо и овощи

11:49

В Днепре дрон попал в многоэтажку: число пострадавших растет - первые деталіФото

11:48

ПВО Украины сбила все крылатые ракеты: в ВСУ назвали особенность ночной атаки РФФото

Реклама
11:30

Гороскоп на апрель 2026: Овны смогут увеличить доход, Львам - приключения

11:25

"Все делает тихо": близкая подруга Меган Маркл вывалила всю правду

11:23

На Ровенщине резко пригреет, но есть нюанс: когда погода резко изменится

11:08

РФ атаковала 11 областей Украины: президент раскрыл количество жертвФото

11:07

Китайский гороскоп на завтра, 25 марта: Петухам - помощь, Собакам - знакомства

10:51

"Пару лет войны, но без США": что происходит за кулисами мирных переговоров - СМИ

10:49

25 марта - Благовещение Пресвятой Богородицы: кому нужно молиться в этот день

10:35

Совсем не Прибалтика - как правильно называть страны у Балтийского моря

10:26

Православный календарь на апрель 2026: когда Пасха и Проводы

10:17

"Хочется расшевелить": замужняя Сумская закрутила флирт с молодыми парнями

10:11

Что делать, если сотрудники ТЦК остановили на блокпосту: адвокат дала советы

Реклама
09:45

Россияне продвинулись на одном из самых горячих участков фронта: детали

09:37

РФ запустила сотни дронов и ракет по Украине: все подробности ночного удараФото

09:17

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 марта (обновляется)

08:55

FPV-дрон попал прямо в вагон: оккупанты атаковали электричку на ХарьковщинеФото

08:37

Гороскоп Таро на завтра 25 марта: Тельцам - идти вперед, Скорпионам - открытый путь

08:31

Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:28

Гороскоп на завтра, 25 марта: Козерогам - трудности, Тельцам - неожиданность

08:10

Почему идея Трампа с Ираном играет на руку диктатурам: Невзлин все объяснилмнение

08:08

Валерия Крук вышла замуж и поделилась лакшери фото

07:45

Мощный взрыв в Севастополе: разрушены этажи жилого дома, есть жертвы

06:35

РФ нанесла удар по Украине: сбиты все ракеты и более 75% "шахедов" - мониторы

05:55

"Что с рукой?" Настя Каменских напугала сеть большой ранойВидео

05:11

"Грязный" СССР: почему в Союзе были серьезные проблемы с гигиеной

04:30

Они вот-вот озолотятся: четыре знака зодиака сделают шаг к большим деньгам

04:07

РФ попала в гостиницу и жилые дома: враг комбинированно атаковал Полтавщину

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке теннисиста за 35 секунд

03:30

Урожай вырастет в 10 раз: как пикировать рассаду томатов, огурцов и перца

03:05

Мало кто знает — в чём главное отличие между белым и красным лукомВидео

03:01

Громкие взрывы, пожары и разрушения: РФ массированно атаковала ЗапорожьеФото

02:42

Переплюнет маму и сестру: как выглядит младшая дочь Беллуччи и Касселя

Реклама
02:34

Вовсе не "глазунья", "скрембл" и "омлет": как на украинском называются эти блюдаВидео

02:20

Угрожает ли Украине дефицит дизеля: эксперт раскрыл, чего ждать в апреле

02:11

"Меня осудят": Тодоренко пожаловалась на жизнь

02:05

Инопланетяне совсем рядом: ученые ошарашили открытием планет наподобие Земли

01:41

"Очень радуюсь": холостяк Дзидзьо заговорил о детях

00:47

Узкий коридор станет шире: дизайнеры раскрыли простой секрет цветовВидео

00:46

"С него началась моя любовь": Эктор Хименес-Браво потерял друга

00:14

Синоптики удивили прогнозом: когда ждать повышения температуры в Киеве

00:04

Не выходит без палочки: как сейчас выглядит Алла Пугачева

23 марта, понедельник
23:35

Угроза запуска крылатых ракет: РФ подняла "Тушки" в воздух, что известно

