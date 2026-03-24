Совсем не Прибалтика - как правильно называть страны у Балтийского моря

Название, сохранившееся с советских времён, до сих пор употребляется в речи, хотя его следовало бы забыть.

https://glavred.info/osvita/sovsem-ne-pribaltika-kak-pravilno-nazyvat-strany-u-baltiyskogo-morya-10751420.html Ссылка скопирована

Не "Прибалтика" — как правильно называть Латвию, Литву и Эстонию

Вы узнаете:

Как правильно называть Латвию, Литву и Эстонию

Почему нельзя говорить "Прибалтика"

В современной украинской речи все больше внимания уделяется точности и корректности названий. Это не только вопрос стиля, но и признак уважения к другим государствам и отказа от советских языковых калек. Одним из таких устаревших терминов является слово "Прибалтика", которое до сих пор можно услышать в публичном пространстве, хотя оно давно утратило актуальность.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о самых важных новостях. Также приглашаем на наш Telegram-канал. видео дня

Почему "Прибалтика" — ошибка

Название "Прибалтика" закрепилось в советском административном и публицистическом языке после 1940 года, когда Литва, Латвия и Эстония были включены в состав СССР, объясняет 24 канал. Сам термин отражает имперскую перспективу: регион определяется как территория "у Балтийского моря" относительно центра советского государства. Таким образом, страны как бы обозначаются как периферия, а не как самостоятельные государства.

Подобные языковые кальки сохранились и в названиях других стран, которые старшее поколение помнит с советских времен: "Венгрия" вместо Венгрия, "Армения" вместо Армения, "Турция" вместо Турция. Все они являются примерами неудачной адаптации иноязычных названий через русский язык.

Как правильно называть регион

Украинские лингвисты и редакторы советуют отказаться от слова "Прибалтика" и использовать современные, нейтральные и корректные названия:

страны Балтии

Балтийские страны

Балтийские государства

Термин "Балтия" происходит от названия Балтийского моря и используется как географическое обозначение. Поэтому выражение "страны Балтии" является естественным для украинского языка и понятным в международном контексте.

Как называют регион в мире

В самих Литве, Латвии и Эстонии слово "Прибалтика" не используется. Оно осталось лишь среди тех, кто ностальгирует по советскому прошлому. В международном пространстве распространены такие формулировки:

Baltic states — на английском

— на английском Baltijos šalys — на литовском

— на литовском Baltijas valstis — на латышском

— на латышском Balti riigid / Baltimaad — на эстонском

Все эти названия буквально означают "Балтийские государства" и подчеркивают равенство и самостоятельность каждой страны.

Язык меняется вместе с обществом. Отказ от советских терминов — это не только стилистическая правка, но и способ точнее и уважительнее говорить о независимых государствах. Использование правильных названий помогает избегать имперских наслоений и формирует современный украинский дискурс, соответствующий международным стандартам.

Об источнике: 24 канал 24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал. Вещает с 1 марта 2006 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред