Как сказать 'в том числе' на украинском языке: большинство говорит неправильно

В украинском языке нередко встречаются выражения, которые кажутся привычными, но являются кальками из других языков. Одно из них — "в том числе". Оно настолько прижилось в речи, что его воспринимают как норму. Хотя на самом деле это калька с русского, и лингвисты советуют избегать ее.
Главред узнал, как можно заменить это выражение на исконно украинские эквиваленты.
Лингвист Лариса Чемерис объясняет, что украинский язык имеет собственные слова и конструкции, которые передают тот же смысл гораздо естественнее. Ближайшими эквивалентами являются "зокрема" и "зосібно".
"Поэтому, когда вы сомневаетесь, что сказать — в том числе или зокрема — правильным будет второй вариант. Слово "зосібно" употребляется очень редко и обычно встречается в художественной литературе", — отметила эксперт.
Вместо кальки "в том числе" легко подобрать украинские эквиваленты, ведь язык предлагает немало вариантов. Например:
- а також і;
- серед них і;
- між/поміж ними і.
Лингвист приводит пример: "Мы посетили много городов Украины, а также и маленькие села, где сохранились уникальные традиции". Здесь конструкция звучит естественно и не вызывает сомнений в правильности.
Читайте также:
- Изюм или розинки — как сказать на украинском: объяснение удивит многих
- Как сказать на украинском "предпочтительный": правильный вариант знают немногие
- Что означает слово "камизелька" и откуда оно взялось: знают далеко не все
Об авторе: Лариса Чемерис
Лариса Чемерис — филолог, основательница онлайн-школы "Моя Мова". Активно ведет блог об украинском языке. В своих видео делится полезной информацией и отвечает на различные вопросы.
