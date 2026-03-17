Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Образование

Как сказать "в том числе" на украинском языке: большинство говорит неправильно

Инна Ковенько
17 марта 2026, 03:13
На самом деле это выражение является калькой с русского языка и имеет простые варианты замены.
Как сказать 'в том числе' на украинском языке: большинство говорит неправильно
"В том числе" — как правильно сказать на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: Freepik, скриншот

Вы узнаете:

  • Как сказать "в том числе" на украинском
  • Какие есть синонимы к фразе "в том числе"

В украинском языке нередко встречаются выражения, которые кажутся привычными, но являются кальками из других языков. Одно из них — "в том числе". Оно настолько прижилось в речи, что его воспринимают как норму. Хотя на самом деле это калька с русского, и лингвисты советуют избегать ее.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости.

видео дня

Главред узнал, как можно заменить это выражение на исконно украинские эквиваленты.

Лингвист Лариса Чемерис объясняет, что украинский язык имеет собственные слова и конструкции, которые передают тот же смысл гораздо естественнее. Ближайшими эквивалентами являются "зокрема" и "зосібно".

"Поэтому, когда вы сомневаетесь, что сказать — в том числе или зокрема — правильным будет второй вариант. Слово "зосібно" употребляется очень редко и обычно встречается в художественной литературе", — отметила эксперт.

Вместо кальки "в том числе" легко подобрать украинские эквиваленты, ведь язык предлагает немало вариантов. Например:

  • а також і;
  • серед них і;
  • між/поміж ними і.

Лингвист приводит пример: "Мы посетили много городов Украины, а также и маленькие села, где сохранились уникальные традиции". Здесь конструкция звучит естественно и не вызывает сомнений в правильности.

Об авторе: Лариса Чемерис

Лариса Чемерис — филолог, основательница онлайн-школы "Моя Мова". Активно ведет блог об украинском языке. В своих видео делится полезной информацией и отвечает на различные вопросы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык правописание
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять