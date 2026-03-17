Как сказать 'в том числе' на украинском языке: большинство говорит неправильно

На самом деле это выражение является калькой с русского языка и имеет простые варианты замены.

В украинском языке нередко встречаются выражения, которые кажутся привычными, но являются кальками из других языков. Одно из них — "в том числе". Оно настолько прижилось в речи, что его воспринимают как норму. Хотя на самом деле это калька с русского, и лингвисты советуют избегать ее.

Главред узнал, как можно заменить это выражение на исконно украинские эквиваленты.

Лингвист Лариса Чемерис объясняет, что украинский язык имеет собственные слова и конструкции, которые передают тот же смысл гораздо естественнее. Ближайшими эквивалентами являются "зокрема" и "зосібно".

"Поэтому, когда вы сомневаетесь, что сказать — в том числе или зокрема — правильным будет второй вариант. Слово "зосібно" употребляется очень редко и обычно встречается в художественной литературе", — отметила эксперт.

Вместо кальки "в том числе" легко подобрать украинские эквиваленты, ведь язык предлагает немало вариантов. Например:

а також і;

серед них і;

між/поміж ними і.

Лингвист приводит пример: "Мы посетили много городов Украины, а также и маленькие села, где сохранились уникальные традиции". Здесь конструкция звучит естественно и не вызывает сомнений в правильности.

Об авторе: Лариса Чемерис Лариса Чемерис — филолог, основательница онлайн-школы "Моя Мова". Активно ведет блог об украинском языке. В своих видео делится полезной информацией и отвечает на различные вопросы.

