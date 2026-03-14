Как сказать по-украински "предпочтительный": правильный вариант мало кто знает

Инна Ковенько
14 марта 2026, 14:55
Часто мы интуитивно выбираем слово, которое звучит знакомо, однако оно не всегда передает нужный оттенок.
Часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда нужно обозначить выбор, который кажется более уместным или привлекательным. Если вы не так давно перешли с русского языка, то, возможно, вспомните довольно точный прилагательное "предпочтительный". Какое же слово точно передаст этот оттенок на украинском языке?

Главред рассказывает, какие слова наиболее точно передают значение этого прилагательного на украинском языке.

Как сказать на украинском "предпочтительный"

Многие в такой ситуации вспоминают слово "переважний", ведь оно кажется наиболее близким по звучанию. Но на самом деле в украинском языке "переважний" означает "основной, господствующий, имеющий преимущество над кем-либо, чем-либо" и не передает оттенок личной симпатии или выбора.

Точные украинские варианты

Чтобы передать значение "предпочтительный", стоит обратиться к прилагательным, которые отражают именно личное предпочтение или соответствие ситуации. Чаще всего используют такие слова:

  • желательный;
  • лучший;
  • лучший;
  • удобный / самый удобный;
  • пригодный / наиболее подходящий;
  • хороший;
  • подходящий;
  • успешный.

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

