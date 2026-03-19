Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Образование

Цинобровый: большинство не догадывается, какой цвет так называют на украинском

Инна Ковенько
19 марта 2026, 04:31
За интересным названием скрывается оттенок, который люди используют уже тысячи лет.
Цинобровый — так называют этот цвет на украинском языке

Вы узнаете:

  • Что такое цинобра
  • Как выглядит цинобровый цвет

Мы ежедневно видим сотни оттенков, но далеко не каждый имеет знакомое нам название. Некоторые звучат так, что трудно даже представить, какой цвет за ними стоит. Одним из таких малоизвестных, но очень интересных цветов является цинобровый. Его звучное название интригует, а история происхождения уходит в глубину тысячелетий.

Главред рассказывает, что это за цвет и чем он знаменит.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости.

Как выглядит цинобровый цвет

Как объясняет Oboz.ua, цинобровый — это очень яркий красно-оранжевый цвет. Он светлый, насыщенный и хорошо заметный. Пигмент для этого цвета добывают из минерала цинобра, который в греческой традиции известен как киноварь. Именно это название также используется для обозначения цвета.

Цинобра
Минерал киноварь / Фото: therealpearlco.com/

Первое задокументированное использование краски из молотой киновари относится к 8000-7000 годам до нашей эры. Археологи нашли ее остатки в неолитическом поселении Чатал-Хююк на территории современной Турции. В Китае киноварь как пигмент начали применять в культуре Яншао (5000–4000 гг. до н. э.). Ее использовали для росписи керамики, отделки стен и полов, а также в ритуальных церемониях. В даосской символике этот цвет считался цветом жизни.

Впоследствии киноварный пигмент получил распространение в Древнем Египте и античной Греции. В Римской империи он стал признаком высокого статуса: краской украшали дома и интерьеры богачей и знати. На территории Киевской Руси киноварь использовали при написании икон, что свидетельствует о его важном месте в духовной жизни.

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости цвета
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять