Цинобровый: большинство не догадывается, какой цвет так называют на украинском

За интересным названием скрывается оттенок, который люди используют уже тысячи лет.

https://glavred.info/osvita/cinobrovyy-bolshinstvo-ne-dogadyvaetsya-kakoy-cvet-tak-nazyvayut-na-ukrainskom-10749944.html Ссылка скопирована

Цинобровый — так называют этот цвет на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: скриншот, science.howstuffworks

Вы узнаете:

Мы ежедневно видим сотни оттенков, но далеко не каждый имеет знакомое нам название. Некоторые звучат так, что трудно даже представить, какой цвет за ними стоит. Одним из таких малоизвестных, но очень интересных цветов является цинобровый. Его звучное название интригует, а история происхождения уходит в глубину тысячелетий.

Главред рассказывает, что это за цвет и чем он знаменит.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости.

Как выглядит цинобровый цвет

Как объясняет Oboz.ua, цинобровый — это очень яркий красно-оранжевый цвет. Он светлый, насыщенный и хорошо заметный. Пигмент для этого цвета добывают из минерала цинобра, который в греческой традиции известен как киноварь. Именно это название также используется для обозначения цвета.

Минерал киноварь / Фото: therealpearlco.com/

Первое задокументированное использование краски из молотой киновари относится к 8000-7000 годам до нашей эры. Археологи нашли ее остатки в неолитическом поселении Чатал-Хююк на территории современной Турции. В Китае киноварь как пигмент начали применять в культуре Яншао (5000–4000 гг. до н. э.). Ее использовали для росписи керамики, отделки стен и полов, а также в ритуальных церемониях. В даосской символике этот цвет считался цветом жизни.

Впоследствии киноварный пигмент получил распространение в Древнем Египте и античной Греции. В Римской империи он стал признаком высокого статуса: краской украшали дома и интерьеры богачей и знати. На территории Киевской Руси киноварь использовали при написании икон, что свидетельствует о его важном месте в духовной жизни.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред