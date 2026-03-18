Как сказать по-украински 'бодрствовать': большинство даже не догадывается

Этот русизм часто употребляют, хотя украинские слова передают его смысл не хуже.

Что означает слово "бодрствовать" и как его перевести на украинский язык

Вы узнаете:

Что означает слово бодрствовать

Как сказать бодрствовать на украинском

Русское слово "бодрствовать" на первый взгляд кажется таким, что не имеет украинского эквивалента. Оно означает состояние бодрствования, внимательности или настороженности, особенно ночью или тогда, когда организм стремится к отдыху.

Главред рассказывает, как правильно передать это понятие на украинском языке.

Вам может понравиться наш материал: Как сказать "в том числе" на украинском: большинство говорит неправильно

Как перевести слово "бодрствовать"

24 Канал, ссылаясь на Словопедию, отмечает, что в украинском языке нет слова, которое бы звучало подобно, однако существует несколько вариантов перевода, которые зависят от контекста:

"Не спати"

Это самый прямой и понятный вариант. Его используют, когда речь идет о физическом состоянии бодрствования. Например: "Токио бодрствует круглосуточно" → "Токіо не спить цілодобово"

"Пильнувати"

Когда важно не только не спать, но и быть внимательным, следить за кем-то или чем-то, естественно сказать "пильнувати". Это слово имеет оттенок ответственности и заботы: "Ти, Симоне, не міг однієї години попильнувати".

"Чатувати"

В военном или охранном контексте уместно будет "чатувати". Оно передает состояние настороженности и готовности к действию: "Солдаты бодрствовали всю ночь" → "Солдати чатували всю ніч".

Рекомендуем прочитать наш следующий материал: Что означает слово "камизелька" и откуда оно взялось: знают далеко не все

"Зорити"

В поэтическом или архаичном стиле можно встретить слово "зорити". Оно используется для описания духовного бодрствования или поиска смысла: "Моя душа ніч зорила, шукаючи відповіді".

"Не всипати"

В народном языке встречается выражение "не всипати". Это образное слово, означающее, что сон не берет, человек не может заснуть.

"Чувати"

Слово "чувати" имеет несколько значений: не спать, бодрствовать, а также слышать или слушать. В литературе оно часто используется для описания материнской заботы или духовной настороженности: "При тобі ж тут ненька чуває. Спокійно засни"

Где какой вариант использовать

В научных или официальных текстах рекомендуем использовать "не спати" или "пильнувати". В художественных произведениях, поэзии или разговорной речи уместны будут "зорити", "чувати" или "не всипати".

Читайте также:

Об источнике: 24 канал 24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. 24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

