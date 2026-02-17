Выговорят их далеко не все: какие слова самые длинные в украинском языке

Некоторые языковые конструкции настолько сложны, что их трудно произнести даже опытным филологам.

В украинском языке немало сложных и длинных слов, но лишь некоторые из них могут претендовать на звание рекордсменов. Чаще всего такие языковые гиганты встречаются в специализированной лексике, где важно максимально точно передать смысл.

Какое слово в украинском языке является самым длинным

Филолог и наставник по технике речи Адам Диденко рассказывает, что самым длинным словом, официально зафиксированным в словарях, считается "дихлордифенилтрихлорметилметан". Это название химического вещества, известного как ДДТ, которое использовали для борьбы с вредителями. В слове - 30 букв.

Впрочем, рекорд принадлежит другому слову. По данным Книги рекордов Украины, самым длинным признан медицинский термин "рентгеноелектрокардиографический", который насчитывает 31 букву. Он касается процесса исследования сердца с помощью специального оборудования.

Кроме того, в научной терминологии встречаются слова, которые значительно превышают по длине даже известные рекордные примеры. Одним из таких является название химического соединения "а-фторсульфонилоксиалканперфторкарбоновая кислота", которое исследователи зафиксировали в журнале "Химическая промышленность Украины". Это слово состоит из 38 букв.

О персоне: Адам Диденко Адам Диденко - украинский филолог и наставник по технике речи, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko имеет около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.

