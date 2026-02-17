Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Образование

Выговорят их далеко не все: какие слова самые длинные в украинском языке

Инна Ковенько
17 февраля 2026, 12:18
71
Некоторые языковые конструкции настолько сложны, что их трудно произнести даже опытным филологам.
Выговорят их далеко не все: какие слова самые длинные в украинском языке
Сколько букв в самом длинном слове украинского языка/ Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какое самое длинное слово в украинском языке
  • Сколько букв в самом длинном слове украинского языка

В украинском языке немало сложных и длинных слов, но лишь некоторые из них могут претендовать на звание рекордсменов. Чаще всего такие языковые гиганты встречаются в специализированной лексике, где важно максимально точно передать смысл.

Главред расскажет, какое же слово является самым длинным в украинском языке

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: Что означает слово "стожары" из легендарной песни Назария Яремчука: ответ удивит

Какое слово в украинском языке является самым длинным

Филолог и наставник по технике речи Адам Диденко рассказывает, что самым длинным словом, официально зафиксированным в словарях, считается "дихлордифенилтрихлорметилметан". Это название химического вещества, известного как ДДТ, которое использовали для борьбы с вредителями. В слове - 30 букв.

Впрочем, рекорд принадлежит другому слову. По данным Книги рекордов Украины, самым длинным признан медицинский термин "рентгеноелектрокардиографический", который насчитывает 31 букву. Он касается процесса исследования сердца с помощью специального оборудования.

Кроме того, в научной терминологии встречаются слова, которые значительно превышают по длине даже известные рекордные примеры. Одним из таких является название химического соединения "а-фторсульфонилоксиалканперфторкарбоновая кислота", которое исследователи зафиксировали в журнале "Химическая промышленность Украины". Это слово состоит из 38 букв.

Смотрите видео о самых длинных словах в украинском языке:

@adam_didenko ? В этом видео я рассказываю о 3 самых длинных словах в украинском языке. Они точно удивят даже самых заядлых языковедов. ⠀ Украинский язык — богатый, глубокий и чрезвычайно интересный. 3️⃣ 3-я лексема. Речь идет о названии химического вещества "а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбоновая кислота". Эту длинную конструкцию исследователи нашли в одном из номеров журнала "Химическая промышленность Украины". Если ты хочешь лучше владеть украинским языком, усовершенствовать свою дикцию, голос и уверенность в публичных выступлениях — не останавливайся. #украинский#украинскийязык#голос#дикция#речь♬ Side A, Slow Fade - Grand Bella

Читайте также:

О персоне: Адам Диденко

Адам Диденко - украинский филолог и наставник по технике речи, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko имеет около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык словарь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ССО разнесли склад хранения "Искадеров" в Крыму: подробности сокрушительной атаки

ССО разнесли склад хранения "Искадеров" в Крыму: подробности сокрушительной атаки

13:35Война
Россияне атаковали дроном энергетиков Славянской ТЭС, есть погибшие - подробности

Россияне атаковали дроном энергетиков Славянской ТЭС, есть погибшие - подробности

12:45Украина
В армии РФ проблемы на фронте, потери резко выросли на 50% - что произошло

В армии РФ проблемы на фронте, потери резко выросли на 50% - что произошло

11:46Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 17 февраля

Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 17 февраля

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 17 февраля

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 17 февраля

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с кошкой за 19 с

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с кошкой за 19 с

Последние новости

13:46

Почему иудеи и мусульмане не едят свинину: древнее табу, которое до сих пор вызывает споры

13:44

Можно ли крестить ребенка в пост и праздники: священник дал неожиданный ответ

13:35

ССО разнесли склад хранения "Искадеров" в Крыму: подробности сокрушительной атаки

13:29

Постеснялась бы: Джанабаева показала, как они изменились с Меладзе

13:24

Победительница Нацотбора сорвала голос на выступлении — что произошлоВидео

Война может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасностиВойна может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасности
13:16

Предательницу Тодоренко "убрали" из росТВ после громкого скандала - детали

13:07

Цибульская со сцены заговорила о новой беременности: "Я пообещала"

12:45

Россияне атаковали дроном энергетиков Славянской ТЭС, есть погибшие - подробностиФото

12:38

Он терроризирует: жена Игоря Николаева пожаловалась на кошмары в личной жизни

Реклама
12:23

Черные круги, впалые щеки: зависимый муж Тодоренко попал в поле зрения нарколога

12:23

Бывшая стюардесса назвала худшие места в самолете: что с ними не так

12:19

Томаты вытягиваются еще до высадки: названа ошибка, которую делают почти все

12:18

Выговорят их далеко не все: какие слова самые длинные в украинском языке

12:17

"Он спасал меня": Алина Гросу показала тайного мужа-россиянина

12:02

Вскрылась правда о войне между Ротару и Пугачевой: "Твердо стояла"

12:02

Орхидея сбросила цветы: что делать дальше и как заставить ее зацвести снова

11:57

Гороскоп Таро на завтра 18 февраля: Овнам - слушать интуицию, Тельцам - решение

11:46

В армии РФ проблемы на фронте, потери резко выросли на 50% - что произошло

11:38

На Украину надвигается новый циклон: где будут бушевать снегопады и сильный ветер

11:05

Почему глаза кошек святятся в темноте, а у людей нет: что им это дает

Реклама
11:04

Старшая дочь Ефросининой стала ее копией: ведущая поделилась редким фото

11:00

Где сейчас Галина Безрук: как живет предательница Украины и звезда "Домика на счастье"

10:57

Графики отключений света изменятся в лучшую сторону: обнадеживающий прогноз

10:48

Китайский гороскоп на завтра 18 февраля: Тиграм - скандалы, Петухам - неприятности

10:35

Метель, гололёд и морозы: Одесскую область накроют два циклона подряд

10:14

Великий пост 2026: можно ли есть сладкое и что категорически нельзя

10:11

Дантес впервые рассказал о личной жизни на фоне слухов о разрыве с Кацуриной

10:06

Из-за атак РФ Укрзализныця меняет движение поездов: что нужно знать пассажирам

10:05

Разрушения чрезвычайно серьезные: россияне атаковали энергетику Одессы

09:57

"Прилеты" на 18 локациях: как Украина отбила массированный удар РФ по энергетике и домамФото

09:47

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 февраля (обновляется)

09:29

Гороскоп на завтра 18 февраля: Весам - неожиданность, Козерогам - расходы

09:23

Путинистка Лолита снова попала под удар в РФ - что случилось

09:16

Перед переговорами в Женеве Трамп сделал важное заявление об Украине

09:03

ВСУ освободили более 200 квадратных километров территорий: СМИ сообщили детали

08:40

Германия больше не может поставлять ракеты ПВО для Украины: в чем причина

08:30

Отключение света в Украине — графики на 17 февраля (обновляется)

08:28

Масштабный пожар, небо в огне, аэропорты закрыли: РФ массированно атаковали дроны

08:18

Карта Deep State онлайн за 17 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Как Китай хочет оторвать Европу от СШАмнение

Реклама
07:02

РФ атаковала Одессу дронами: повреждены дома и инфраструктура, есть пострадавшиеФото

06:39

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

06:10

Переговорный тупик: что будет дальшемнение

05:50

"Травма на всю жизнь": путинист Киркоров довел известного украинского ведущего

05:21

Как купить джинсы без примерки: простой проверенный лайфхак

04:41

Только портят жизнь: от каких привычек из СССР следует срочно отказаться

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с кошкой за 19 с

03:32

США дали сигнал Европе: что конференция в Мюнхене изменит для Украины и мира

03:00

Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

02:35

Как визуально расширить маленькую ванную с помощью плитки

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять