Выговорят их далеко не все: какие слова самые длинные в украинском языке

В украинском языке немало сложных и длинных слов, но лишь некоторые из них могут претендовать на звание рекордсменов. Чаще всего такие языковые гиганты встречаются в специализированной лексике, где важно максимально точно передать смысл.
Какое слово в украинском языке является самым длинным
Филолог и наставник по технике речи Адам Диденко рассказывает, что самым длинным словом, официально зафиксированным в словарях, считается "дихлордифенилтрихлорметилметан". Это название химического вещества, известного как ДДТ, которое использовали для борьбы с вредителями. В слове - 30 букв.
Впрочем, рекорд принадлежит другому слову. По данным Книги рекордов Украины, самым длинным признан медицинский термин "рентгеноелектрокардиографический", который насчитывает 31 букву. Он касается процесса исследования сердца с помощью специального оборудования.
Кроме того, в научной терминологии встречаются слова, которые значительно превышают по длине даже известные рекордные примеры. Одним из таких является название химического соединения "а-фторсульфонилоксиалканперфторкарбоновая кислота", которое исследователи зафиксировали в журнале "Химическая промышленность Украины". Это слово состоит из 38 букв.
В этом видео я рассказываю о 3 самых длинных словах в украинском языке. Они точно удивят даже самых заядлых языковедов. ⠀ Украинский язык — богатый, глубокий и чрезвычайно интересный. 3️⃣ 3-я лексема. Речь идет о названии химического вещества "а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбоновая кислота". Эту длинную конструкцию исследователи нашли в одном из номеров журнала "Химическая промышленность Украины".
