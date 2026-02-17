Укр
Он терроризирует: жена Игоря Николаева пожаловалась на кошмары в личной жизни

Алена Кюпели
17 февраля 2026, 12:38
Юлия Проскурякова пожаловалась на мужчину и обратилась за помощью к поклонникам.
Игорь Николаев, Юлия Проскурякова
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова познакомились на концерте/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Проскурякова

Жена российского композитора Игоря Николаева, который молчит о террористическом нападении РФ на Украину, певица Юлия Проскурякова неожиданно пожаловалась на проблемы.

Как пишут российские пропагандисты, Проскурякова сообщила о тайном преследователе, который превращает ее частную жизнь на настоящий кошмар. Она рассказала, что маньяк в ее жизни появился в 2001 году.

Проскурякова и Николаев воспитывают дочь
Проскурякова и Николаев воспитывают дочь / Фото Рopcake

Поначалу неизвестный пользователь писал ей в личные сообщения с просьбой об автографе в социальной сети. После того, как сталкер получил отказ, его действия стали более настойчивыми. Он каждый раз менял аккаунт и начинал писать артистке от нового имени.

"Был Богданом Узовым, потом Олегом Воронковым, потом Анной Кузьминой, а сейчас он сценарист по имени Вячеслав. Это один и тот же человек!", —рассказывает жена Николаева.

Игорь Николаев и Проскурякова еще могут стать родителями
Игорь Николаев и Проскурякова вместе поют / Фото 7Дней

Ему также удалось добыть контакты близких родственников и друзей, которым он звонит выдумывая разные истории о себе.

История любви Николаева и Проскуряковой

26-летняя Проскурякова познакомилась с 45-летним Николаевым на одном из его концертов. Она протянула композитору альбом для автографа. Николаев быстро обратил внимание на молодую артистку и начал помогать ей строить карьеру. Помощь в продвижении переросла в брак.

российский муж запроданки Регины Тодоренко, которая недавно пыталась отравить человека, попал в поле зрение нарколога.

украинская ведущая и активистка Маша Ефросинина поделилась редким фото своей старшей дочери Наны Хромаевой. На своей странице в Instagram, ведущая показала семейное фото вместе с мужем и дочерью, таким образом поздравив ее с днем рождения.

О персоне: Игорь Николаев

Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

