Он терроризирует: жена Игоря Николаева пожаловалась на кошмары в личной жизни

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова познакомились на концерте/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Проскурякова

Кто терроризирует жену Николаева

Что делает маньяк

Жена российского композитора Игоря Николаева, который молчит о террористическом нападении РФ на Украину, певица Юлия Проскурякова неожиданно пожаловалась на проблемы.

Как пишут российские пропагандисты, Проскурякова сообщила о тайном преследователе, который превращает ее частную жизнь на настоящий кошмар. Она рассказала, что маньяк в ее жизни появился в 2001 году.

Проскурякова и Николаев воспитывают дочь / Фото Рopcake

Поначалу неизвестный пользователь писал ей в личные сообщения с просьбой об автографе в социальной сети. После того, как сталкер получил отказ, его действия стали более настойчивыми. Он каждый раз менял аккаунт и начинал писать артистке от нового имени.

"Был Богданом Узовым, потом Олегом Воронковым, потом Анной Кузьминой, а сейчас он сценарист по имени Вячеслав. Это один и тот же человек!", —рассказывает жена Николаева.

Игорь Николаев и Проскурякова вместе поют / Фото 7Дней

Ему также удалось добыть контакты близких родственников и друзей, которым он звонит выдумывая разные истории о себе.

История любви Николаева и Проскуряковой

26-летняя Проскурякова познакомилась с 45-летним Николаевым на одном из его концертов. Она протянула композитору альбом для автографа. Николаев быстро обратил внимание на молодую артистку и начал помогать ей строить карьеру. Помощь в продвижении переросла в брак.

О персоне: Игорь Николаев Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

