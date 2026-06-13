Мужчина отпраздновал 100-летие и рассказал, что продлевает жизнь

Танцы помогли Бернарду Гилберту сохранить активность и любовь к жизни. В 100 лет он стал звездой сети после вирусного видео с выступлением.

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В свои 100 лет пенсионер продолжает танцевать / Коллаж Главред, фото: SWNS

Вы узнаете:

Как травма в юности полностью изменила судьбу мужчины

Почему миллионы людей восхитились самым старым танцором Великобритании

Какое увлечение помогает сохранять энергию в 100 лет

Житель Великобритании Бернард Гилберт доказал, что возраст не является преградой для активной жизни.

В свои 100 лет пенсионер продолжает танцевать и даже стал знаменитостью в сети после того, как короткое видео с его выступлением набрало более 1,5 миллиона просмотров. Об этом пишет New York Post.

видео дня

Бернард начал заниматься танцами еще в 1942 году. Тогда ему было всего 16 лет, и он мечтал о спортивной карьере. Однако серьезная травма ноги, полученная во время игры в регби, заставила его отказаться от любимого вида спорта.

Врачи долго пытались помочь юноше восстановиться, но в итоге посоветовали ему забыть о регби и попробовать танцы. Сначала идея показалась Бернарду смешной, однако судьбоносное решение полностью изменило его жизнь.

Несчастный случай, который определил будущее

По словам самого Бернарда, на первое занятие его буквально привела подруга. Он долго не решался войти в зал и наблюдал за происходящим из дверного проема.

Бернард начал заниматься танцами еще в 1942 году / Фото: SWNS

Ситуацию изменила преподавательница, которая поставила подростка перед выбором: либо уйти, либо присоединиться к группе. Бернард сделал шаг внутрь и неожиданно для себя влюбился в танцы.

С тех пор фокстрот и джайв стали частью его жизни на десятилетия вперед.

Танцы помогли пережить тяжелые времена

После смерти супруги, которая была его постоянной партнершей на танцполе, Бернард не оставил любимое увлечение. Напротив, в возрасте 74 лет он начал преподавать танцы и делиться своим опытом с другими.

Сегодня мужчина живет в доме престарелых Fernhill House в Вустере, где продолжает удивлять окружающих своей энергией и легкостью движений.

Танцы помогли мужчине пережить тяжелые времена / Фото: SWNS

"Когда он просыпается, и мы включаем музыку, которая действительно меняет его. Бернард становится совершенно другим человеком. Видно, что это его успокаивает, и на лице сияет широкая улыбка. Вот что нам нравится", - рассказала Таня Скеррит из Berkley Care Group, компании, управляющей домом престарелых.

Бернард же признался, что каждый раз, выходя на танцпол, забывает обо всех проблемах и полностью погружается в музыку.

Смотрите в видео о том, как мужчина танцует в 99 лет:

Ранее Главред писал о том, что мужчина рассказал о загадочном опыте после тяжелой травмы. По его словам, он встретил людей из будущего и получил предупреждения о важных событиях.

Также сообщалось о том, что cын эксгумировал тело отца спустя 37 лет и узнал то, чего не ожидал никто. Попытка узнать правду о судьбе родственника привела к неожиданному открытию, которое породило еще больше вопросов у семьи и следствия.

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Об источнике: New York Post New York Post - одна из крупнейших американских газет. Основана в 1801 году. Тираж (в 2007 году) 625 тысяч экземпляров в обычные дни и 386 тысяч экземпляров - в воскресенья. С 1993 года газета принадлежит компании News Corporation американского медиа-магната Руперта Мердока. В 1996 году Post выпустил интернет-версию газеты, пишет Википедия.

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