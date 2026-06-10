Сын эксгумировал тело отца спустя 37 лет и узнал то, чего не ожидал никто

Попытка узнать правду о судьбе отца привела к неожиданному открытию, которое породило еще больше вопросов у семьи и следствия.

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Сын эксгумировал тело отца спустя 37 лет / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, SWNS

Вы узнаете:

Что обнаружил сын после вскрытия могилы своего отца

Как человек в могиле оказался не тем, за кого его приняли

Почему результаты ДНК шокировали родственников

Спустя почти четыре десятилетия после предполагаемой смерти отца житель Калифорнии (США) Марк Уэллс получил результаты ДНК-экспертизы, которые перевернули всю историю его семьи.

Оказалось, что человек, которого родственники похоронили в 1980-х годах и считали Дейлом Уэйном Уэллсом, на самом деле был совершенно другим человеком. Об этом пишет Mirror.

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Дейл Уэйн Уэллс исчез в феврале 1985 года в возрасте 38 лет. Через восемь месяцев в лесистой местности неподалеку от дома его супруги обнаружили сильно поврежденное останки, которые были опознаны как тело пропавшего мужчины. Семье сообщили о смерти, и дело постепенно сошло на нет.

Тайна, которая не давала покоя десятилетиями

Марку было всего 12 лет, когда ему сообщили, что отец погиб во время охоты. Однако спустя годы он начал замечать несостыковки в официальной версии событий. Особые сомнения вызвало свидетельство о смерти, в котором причиной гибели значилась формулировка "неизвестна".

По словам мужчины, родственники и друзья отца не верили в версию о самоубийстве, которая обсуждалась после обнаружения тела. Кроме того, полиция так и не смогла установить точные обстоятельства смерти или назвать виновных.

Марк Уэллс десятилетиями задается вопросом, что же на самом деле произошло с его отцом / Фото: SWNS

Стремясь получить ответы, в 2019 году Марк за собственные средства организовал эксгумацию останков. Он надеялся, что современные методы генетического анализа помогут окончательно поставить точку в истории.

Результаты ДНК породили еще больше вопросов

Когда в 2022 году пришли результаты экспертизы, мужчина был потрясен. Анализ ДНК, проведенный путем сравнения костного материала с генетическим материалом сестры Дейла Уэллса, показал, что похороненный человек не являлся родственником семьи.

"Я был в ярости. Все это время мы считали, что это мой отец. А теперь оказалось, что в могиле лежит совершенно другой человек", - рассказал Марк.

Марку было всего 12 лет, когда его мать сообщила ему печальную новость о гибели отца / Фото: SWNS

После этого дело о пропаже Дейла Уэллса было официально возобновлено. Поскольку личность найденных ранее останков так и не подтверждена, мужчина до сих пор числится пропавшим без вести.

Ранее Главред писал о том, что девушка сделала ДНК-тест ради забавы и осталась без семьи. Секрет, скрываемый более 45 лет, всплыл после генетического теста. Неожиданное открытие привело к драме и разрыву отношений между матерью и дочерью.

Также сообщалось о том, что мужчина рассказал о загадочном опыте после тяжелой травмы. По его словам, он встретил людей из будущего и получил предупреждения о важных событиях.

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Об источнике: The Mirror The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

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