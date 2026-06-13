Крупнейший титановый завод в Восточной Европе: ВСУ поразили "жирную" цель в Крыму

После ударов на предприятии разразился масштабный пожар, а производство было приостановлено.

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Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по заводу "Крымский Титан" Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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ВСУ поразили крупнейший в Восточной Европе титановый завод в Армянске в Крыму

На предприятии бушует пожар, производство приостановлено

В местных пабликах сообщают, что всего по заводу было 23 прилета

В ночь на 13 июня Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по заводу "Крымский Титан" во временно оккупированном Армянске в Крыму.

В результате атаки на предприятии бушует пожар, а производство было приостановлено. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

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"Крупнейший в Восточной Европе завод-гигант в г. Армянск, принадлежащий в настоящее время "Русскому титану" (отжатый, как и все остальное, во время оккупации Крыма), производит диоксид титана. Днем и ночью он дышит на ВПК агрессора, отравляя окрестности зловонием серы. Производит базовое сырье для изготовления пороха, ракетного топлива и взрывчатки", — говорится в сообщении.

По информации Мадяра, объективный контроль подтвердил попадание по территории завода. После ударов на предприятии бушует масштабный пожар.

В местных пабликах сообщают о серии из 23 взрывов, которые привели к значительным повреждениям производственных цехов. Персонал предприятия эвакуирован. В настоящее время информация о масштабах разрушений и возможных последствиях уточняется.

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Операции СБС — последние новости

Главред ранее писал, что беспилотники СБС нанесли серию ударов по полигону "Восточный" в Новопетровке Запорожской области, где российские военные готовили личный состав. Под удар попало место дислокации сразу трех подразделений армии противника.

Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 9 июня обстреляли 36 целей в оперативной глубине врага, поразив командные пункты, радиолокационные станции, логистические объекты, топливную и энергетическую инфраструктуру.

Кроме того, операторы беспилотных летательных аппаратов 3-го полка Сил специальных операций Вооруженных сил Украины взяли под воздушный контроль часть сухопутного пути российских войск к оккупированному Крыму.

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О персоне: "Мадяр" Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадяр") — украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины). До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известный проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт". С января 2024 подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.

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