Мадьяр заявил о "историческом соглашении" с Украиной по Закарпатью — что известно

Венгрия заявила о соглашении с Украиной о правах венгерского меньшинства в Закарпатье, выполнение которых станет одним из условий интеграции Киева в Евросоюз.

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Мадьяр заявил об "историческом соглашении" с Украиной — о чем идет речь / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, apostrophe.ua

О чем сказал Петер Мадьяр:

Венгрия и Украина согласовали права меньшинства в Закарпатье

Выполнение условий будут контролировать официальные институты ЕС

Будапешт поддержал открытие первого переговорного кластера для вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о достижении договоренностей с Украиной относительно прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом он заявил в видеообращении на Facebook.

По его словам, соглашение, которое ранее было согласовано на экспертном уровне, получило политическое одобрение, а его выполнение будут контролировать институты Европейского Союза.

видео дня

Глава венгерского правительства подчеркнул, что договоренности касаются языковых, образовательных, культурных и политических прав венгров, проживающих в Закарпатье.

"Мои соотечественники, сегодня мы сделали еще один большой шаг в направлении гарантирования прав венгров Карпатского региона в области использования языка, образования, культуры и политики", — заявил Мадьяр.

По его словам, Украина включила положения двустороннего венгерско-украинского соглашения в план действий в отношении национальных меньшинств, который был подготовлен в рамках процесса вступления в ЕС. Это означает, что выполнение взятых Киевом обязательств станет частью требований Европейского Союза, а за их соблюдением будут следить Европейская комиссия и Европейский совет.

Европейская комиссия / Инфографика: Главред

Мадьяр также отметил, что дальнейшее продвижение Украины на пути к членству в ЕС будет зависеть от выполнения этих договоренностей.

"Если Украина не выполнит свои обязательства в отношении прав венгерского меньшинства в установленный срок, то не сможет двигаться дальше в процессе вступления. Поскольку украинское правительство официально обязалось выполнять историческое соглашение, а эти обязательства также вошли в официальный документ ЕС, Венгрия смогла способствовать тому, чтобы в понедельник, 15 июня, состоялось открытие первого кластера переговоров о вступлении между Европейским Союзом и Украиной", — подчеркнул премьер-министр.

По словам Мадьяра, этот этап является лишь началом длительного процесса, приведя в качестве примера Черногорию, которая ведет переговоры о вступлении с 2012 года, но до сих пор не стала членом блока.

Смотрите видео заявления Петера Мадьяра:

/ Скриншот

Отдельно венгерский премьер поблагодарил участников переговоров за конструктивную работу и выразил надежду на улучшение двусторонних отношений между странами.

"Я уверен, что этот результат, достигнутый за последние несколько недель, существенно будет способствовать двусторонним отношениям, основанным на взаимном уважении и взаимопонимании", — сказал Мадьяр.

По его оценке, достигнутые договоренности позволят венграм Закарпатья вернуть ранее утраченные права и расширят их возможности в сфере образования, государственного управления и культуры.

Петер Мадьяр / Инфографика: Главред

Какой будет политика Петера Мадьяра в отношении России — комментарий уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка

Как писал Главред, Власюк отметил, что между политическим курсом Виктора Орбана и подходом нового правительства Петера Мадьяра существуют существенные различия. По его словам, новые венгерские власти демонстрируют значительно более проевропейскую позицию, при этом продолжая защищать национальные интересы своего государства.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики также выразил убеждение, что ни один прагматичный и ответственный европейский политик не будет открыто продвигать интересы России в рамках Европейского Союза.

Политика Петера Мадьяра — последние новости по теме

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр неоднократно выступал против ускоренного вступления Украины в ЕС, аргументируя это тем, что принятие страны, находящейся в состоянии войны, абсурдно. В то же время он признал, что Украина является жертвой войны, и подчеркнул необходимость урегулирования спорных вопросов, в частности тех, которые касаются венгерского меньшинства в Закарпатье. Мадьяр также отметил планы вести переговоры с Россией и США, оставаясь при этом критичным по отношению к российскому государству.

Также ранее сообщалось, что Мадьяр назвал главное условие разблокирования кредита ЕС на 90 миллиардов для Украины. В Еврокомиссии отметили, что в настоящее время продолжаются переговоры с новым венгерским правительством, а позиция ЕС по кредиту остается неизменной.

Как ранее сообщал Главред, Петер Мадьяр инициировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения отмены ограничений прав венгров в Закарпатье. Он подчеркнул необходимость возвращения языковых, культурных и образовательных прав, а также отметил, что условия, предложенные украинским правительством, являются недостаточными. Мадьяр убежден, что решение этих вопросов откроет новую страницу в двусторонних отношениях между Украиной и Венгрией.

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О персоне: Владислав Власюк Владислав Власюк — украинский адвокат, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики. Родился 25 февраля 1989 года в Виннице. Учился на юридическом факультете Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, где в 2012 году получил степень магистра права. В 2014 году получил степень магистра в Лондонском университете королевы Марии, специализируясь на международном инвестиционном арбитраже, корпоративных финансах, международных энергетических сделках и международном энергетическом арбитраже. В 2012 году он получил адвокатскую лицензию и стал соучредителем юридической фирмы "еПраво", где был управляющим партнером. В 2014 году вошел в состав общественного совета Министерства энергетики и угольной промышленности, представляя Ассоциацию юристов Украины и занимая должность председателя юридической комиссии. В октябре и ноябре того же года Власюк прошел стажировку в юридической фирме Clifford Chance LLP в Лондоне, специализируясь на международном корпоративном праве. С 2015 по 2016 год Власюк работал в Национальной полиции, сначала в качестве инструктора по уголовному праву для сотрудников патрульной полиции, а затем в качестве заместителя начальника департамента патрульной полиции. В конце 2015 года он недолго занимал должность начальника штаба главы Национальной полиции, а затем возглавил отдел административной практики департамента патрульной полиции. Является соучредителем ряда неправительственных организаций, в частности бюро LEAD, Офиса профессиональной поддержки восстановления, организации "Юристы за экологию", адвокатской инициативы StopBullying и Ассоциации по развитию искусственного интеллекта. В 2017 году он стал директором управления по правам человека и доступу к правосудию Министерства юстиции, курируя инициативы по правовому образованию и антирейдерской деятельности. В это время он возглавлял антирейдерскую комиссию министерства, ответственную за рассмотрение жалоб, связанных с государственной регистрацией. Занимал эту должность до 2019 года. В марте 2022 года Владислав Власюк присоединился к Офису Президента Украины в качестве советника главы учреждения, где начал руководить рядом проектов. Кроме того, он занял должность первого заместителя руководителя Task Force UA — межведомственной группы, занимающейся выявлением и арестом активов лиц, причастных к агрессии России против Украины. С августа 2024 года занимает должность советника президента Владимира Зеленского и уполномоченного по вопросам санкционной политики, занимаясь разработкой и реализацией санкционной стратегии Украины.

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