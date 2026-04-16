Кредит €90 миллиардов для Украины: Мадьяр назвал главное условие разблокирования

Руслан Иваненко
16 апреля 2026, 17:59обновлено 16 апреля, 18:39
Евросоюз готовится к переговорам с новым правительством Венгрии по поводу кредита Украине и других финансовых вопросов.
Мадьяр, Зеленский
В Еврокомиссии подчеркивают неизменность позиции в отношении кредита Украине

Кратко:

  • Венгрия может снять вето на кредит ЕС для Украины
  • Решение зависит от возобновления "Дружбы"
  • ЕС готовит переговоры с новым правительством в Будапеште

Венгрия может снять вето на кредит Европейского Союза для Украины в размере 90 млрд евро после возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом заявил оппозиционный политик Петер Мадьяр, сообщает Bloomberg.

По его словам, премьер-министр Виктор Орбан, который покидает свой пост, вероятно, поддержит решение о финансовой помощи Украине, как только возобновится транзит нефти.

Ранее на этой неделе Мадьяр также отмечал, что Будапешт не будет препятствовать предоставлению Киеву этого кредита.

Петер Мадьяр
Петер Мадьяр

ЕС готовится к переговорам

В то же время в Евросоюзе готовятся к переговорам с новым правительством Венгрии. Делегация ЕС планирует встречу в Будапеште, где будут обсуждаться ряд вопросов, в том числе предоставление Украине кредита на 90 млрд евро. Об этом во время брифинга сообщила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

По ее словам, встреча состоится в ближайшее время по инициативе президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Время для многих тем истекает. Будь то украинский кредит или средства фонда ЕС – очевидно, что в интересах и Венгрии, и ЕС достичь прогресса как можно скорее. Поэтому сейчас проходят предварительные переговоры, чтобы убедиться: как только правительство будет сформировано, можно будет принять реальные меры", – сказала пресс-секретарь.

Пиньо подчеркнула, что позиция Евросоюза относительно кредита для Украины остается неизменной с декабря 2025 года, когда лидеры ЕС согласовали соответствующее решение.

"Поэтому с нашей стороны никаких изменений нет. Изменилось лишь то, что два дня назад президент Зеленский объявил, что нефтепровод "Дружба" должен заработать до конца апреля. Так что это хорошие новости, и мы будем двигаться дальше, исходя из этого", — отметила пресс-секретарь.

Кредит Украине от ЕС — последние новости

Как сообщал Главред, Европейская комиссия перенесла сроки выплаты первого транша в рамках масштабного кредитного пакета для Украины на 90 миллиардов евро. Об этом сообщила представительница Еврокомиссии Паула Пинью во время брифинга.

Напомним, в декабре 2025 года Европейский Союз принял решение предоставить Украине финансовую помощь в размере 90 млрд евро на период 2026–2027 годов. Об этом сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта.

Также коалиция из 11 стран ЕС 27 января предлагала ослабить правила использования этого кредита, чтобы Украина могла направлять средства на закупку британского вооружения, в частности ракет Storm Shadow.

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg — американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Евросоюз кредиты новости Украины Петер Мадьяр
©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23.

