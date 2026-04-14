Какие четыре страны против ускоренного вступления Украины в ЕС – детали от Politico

Юрий Берендий
14 апреля 2026, 21:40
В странах ЕС растет обеспокоенность возможными последствиями расширения Союза, в частности в контексте потенциального вступления Украины.
Вступление Украины в ЕС — какие четыре страны выступили против ускоренной интеграции / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • В Politico назвали 4 страны, которые против ускоренного вступления Украины в ЕС
  • В столицах Европы опасаются повторения "венгерского сценария" и наплыва трудовых мигрантов

Франция, Германия, Нидерланды и Италия не поддерживают идею ускоренного вступления Украины в Европейский Союз. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Вопрос расширения ЕС, который продвигает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, планировали рассмотреть на саммите в Никосии в конце месяца, однако из-за неоднозначной позиции европейских лидеров его, вероятно, даже не вынесут на обсуждение.

"Расширение должно оставаться требовательным и основываться на заслугах, чтобы обеспечить его успех и авторитет", — сказал министр по делам Европы Франции Бенжамин Хаддад.

Среди правительств стран ЕС существует беспокойство по поводу возможной негативной политической реакции внутри государств, если тема принятия новых членов станет предметом национальных дискуссий.

Кроме того, в столицах опасаются повторения ситуации, подобной дискуссиям перед расширением ЕС в 2004 году, когда распространялись опасения, что более дешевая рабочая сила из новых стран-членов ЕС, в частности Польши, вытеснит хорошо оплачиваемые рабочие места в Западной Европе.

"Те же полупопулистские, полуксенофобские аргументы, которые мы слышали в отношении поляков, мы, вероятно, услышим в отношении украинцев и любого другого кандидата. Кто эти люди? Что они будут делать в нашем клубе? Приедут ли они, чтобы забрать наши рабочие места?", — сказал дипломат из средней по размеру страны ЕС.

Особенно сильные опасения наблюдаются во Франции, где закон требует проведения референдума по принятию каждого нового члена ЕС. Голосование по Украине может усилить позиции лидера правопопулистского движения "Национальный сбор" Жордана Барделли, который, согласно опросам, имеет шансы победить в первом туре президентских выборов 2027 года, опережая правоцентристского оппонента Эдуара Филипа.

В то же время Франция не единственная с такой позицией. Дипломаты ЕС отмечают, что Германия, Нидерланды и Италия настаивают на соблюдении сложной процедуры вступления, основанной на принципе заслуг, без исключений по геополитическим причинам, хотя и признают давление, под которым находятся Украина и Молдова в отношении ускорения интеграции.

"Конечно, мы не хотим ослаблять [президента Украины Владимира, — ред.] Зеленского… но подавляющее большинство государств-членов сейчас не желает вести эту дискуссию", — сказал высокопоставленный дипломат из крупной европейской страны.

Также существует опасение, что расширение может привести к появлению новых государств, которые смогут использовать право вето, поэтому Еврокомиссия рассматривает варианты предотвращения так называемого "венгерского эффекта", в частности через временное ограничение права вето для новых членов.

Учитывая настроения в ключевых странах ЕС, Урсула фон дер Ляйен после политического поражения Орбана заявила о поддержке отмены принципа единогласия, который позволяет отдельным государствам блокировать решения, в частности касающиеся расширения Союза.

Как отмечает Politico, даже Черногория, которая уже выполнила почти все необходимые условия для вступления в ЕС, сталкивается с трудностями из-за отсутствия согласия между странами Союза относительно следующего этапа — предоставления мандата на подготовку договора о присоединении.

По словам нескольких черногорских чиновников, которые говорили на условиях анонимности, процесс фактически заблокирован, и среди возможных причин они называют позицию Франции. Впрочем, французская сторона опровергает эти обвинения, подчеркивая, что подобные оговорки есть и у других государств, а Париж выступает за более широкое обсуждение вопроса расширения.

Эта ситуация создает дополнительные трудности и для Украины, которая рассматривает членство в ЕС как один из ключевых элементов безопасности в противостоянии с Россией. В частности, возможность вступления уже в 2027 году могла бы стать важным фактором в контексте потенциального мирного соглашения.

Однако пока страны ЕС не готовы поддержать присоединение Украины уже в следующем году, а во время неформальных обсуждений в начале марта дипломаты выступили против резкого ускорения процесса вступления.

В то же время такие страны, как Швеция и Дания, которые активно поддерживают Украину, настаивают на завершении переговоров до конца следующего года. Однако для начала подготовки договора о вступлении необходимо согласие ключевых государств ЕС, что остается сложной задачей.

"Мы еще не дошли до этого этапа", — отметил высокопоставленный чиновник ЕС.

Вступление стран в ЕС инфографика
Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Вступление Украины в ЕС — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в процессе расширения Евросоюза могут появиться новые, более привлекательные кандидаты, которые потенциально способны опередить Украину. Речь идет, в частности, о государствах, ранее отказавшихся от членства, таких как Исландия и Норвегия.

В то же время вступление Украины в ЕС до 2027 года является нереалистичным, поскольку это зависит от достижения мира и внедрения необходимых реформ, отметила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Также 17 марта 2026 года украинская делегация в Брюсселе получила от Евросоюза условия вступления по трем финальным переговорным кластерам, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Об источнике: Politico

Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания — события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Зеленский назвал дату нового массированного удара РФ по Украине

Зеленский назвал дату нового массированного удара РФ по Украине

21:56Война
Какие четыре страны против ускоренного вступления Украины в ЕС – детали от Politico

Какие четыре страны против ускоренного вступления Украины в ЕС – детали от Politico

21:40Мир
Россия усиливает давление и готовит новое наступление: что происходит на фронте

Россия усиливает давление и готовит новое наступление: что происходит на фронте

20:48Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Два продукта-спасителя в СССР: что ели советские люди в любой ситуации

Два продукта-спасителя в СССР: что ели советские люди в любой ситуации

Гороскоп Таро на май 2026: Овнам - удача, Тельцам - деньги, Близнецам - новое начало

Гороскоп Таро на май 2026: Овнам - удача, Тельцам - деньги, Близнецам - новое начало

Китайский гороскоп на завтра, 15 апреля: Свиньям - подарки, Змеям - совет

Китайский гороскоп на завтра, 15 апреля: Свиньям - подарки, Змеям - совет

ТЦК в Украине больше не будет: как изменится мобилизация и что готовят взамен

ТЦК в Украине больше не будет: как изменится мобилизация и что готовят взамен

Гороскоп Таро на завтра 15 апреля: Близнецам - думать, Скорпиону - стать сильнее

Гороскоп Таро на завтра 15 апреля: Близнецам - думать, Скорпиону - стать сильнее

Последние новости

22:29

Жир исчезнет за 5 минут: секретный натуральный раствор чистит без усилий

21:56

Зеленский назвал дату нового массированного удара РФ по Украине

21:40

Какие четыре страны против ускоренного вступления Украины в ЕС – детали от Politico

21:30

РФ создает буферную зону вдоль госграницы: в DeepState назвали направление

21:12

Навсегда испортите: поверхности, которые нельзя чистить бумажными полотенцами

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
21:07

Новое открытие полностью "ломает" историю Украины и России - что скрывал Кремль

20:48

Россия усиливает давление и готовит новое наступление: что происходит на фронте

20:25

В Украине создали новую ракету-перехватчик баллистики: СМИ узнали детали

20:01

Пустая трата времени: 5 ошибок при изучении английского языка

Реклама
19:32

"Кровавая мясорубка": раскрыт тревожный сценарий новой войны в ЕвропеВидео

19:13

Путин или Песков: кто стоит за Лорак в России и почему ей прощают все Мнение

19:10

США блокируют Ормузский пролив: Леушкин рассказал, что будет с ценами на топливомнение

19:03

В Черкассах прогремела серия мощных взрывов — погиб ребенок, много раненыхФото

19:01

Чеснок желтеет после заморозков: садовник раскрыл шаги по возобновлению урожаяВидео

19:00

"Плохая энергетика" или просто стресс: почему беременным запрещают ходить на кладбище

18:45

О скрытой функции стиральной машинки мало кто знает: в чем главная "фишка"Видео

18:43

В Украине отменили плату за коммуналку — кого коснется нововведение, детали закона

18:35

Эктор Хименес Браво оказался на операционном столе: что он сделал

18:29

Антикоррупционеры массово избегают темы о возможном фиктивном усыновлении ребёнка директором НАБУ Кривоносом

18:13

Алек Болдуин хочет закончить карьеру из-за гибели украинки — детали

Реклама
18:05

Как украинцы изменили ход духовной истории мира: правда, о которой умалчивалиВидео

18:01

Больше никакой липкости и разводов: эксперты рассказали, как правильно мыть пол

17:58

Популярный тренд: пара провела тест, чтобы выяснить кого пес любит большеВидео

17:49

Киркоров стал отцом в третий раз: что узнали пропагандисты

17:28

Потепление до +18 и дожди: синоптики предупредили о смене погоды на Львовщине

17:22

Необходимо срочно удалить: владельцы iPhone получили важный совет

17:17

В Житомирской области резко поднимется температура: когда потеплеет до +18

17:16

"Совсем не в себе": Каменских оскандалилась выходкой в самолете

17:16

Сотни ракет и "умное" оружие: Украина и ФРГ заключили "мегасоглашение", детали

17:06

ТЦК в Украине больше не будет: как изменится мобилизация и что готовят взамен

16:42

"Есть продвижение": РФ пошла в наступление на Сумщине

16:33

Цены на топливо подскочили и "плюс" для автогаза: как изменились цены на АЗС

16:31

Могут уничтожить сад: какие кустарники ни в коем случае не следует сажать на участке

16:27

Безумный скачок курса евро: новый курс валют на 15 апреля

16:25

Как заточить нож за минуту без точилки: лезвие станет острым, как бритва

16:23

Спустился в подвал нового дома: мужчине посоветовали вызвать полициюВидео

16:21

Финалистка "Голоса страны" спела про "любовь" РФ и Беларуси — что ей ответили

16:20

Ребров получил щедрое предложение: останется ли тренер в сборной

16:12

Там максимальный объём воды: 6 КАБов ударили по дамбе на Харьковщине

15:39

Почему кот всегда потягивается, увидев вас: неожиданное объяснение удивит многих

Реклама
15:35

Первый транш из 90 млрд евро для Украины отложен: в ЕК назвали новые сроки

15:29

Слова "совесть" нет в украинском языке: как сказать красиво и правильно

15:18

ВСУ нанесли ракетный удар по базах РФ в районе аэропорта "Донецк" - Генштаб

15:11

"Ложусь с ним в постель": Симоньян не похоронила мужа физически

15:08

Суперкомпьютер NASA назвал дату конца жизни на Земле: сколько осталось

15:04

Германия вернет в Украину мужчин: Мерц и Зеленский сделали громкие заявления

14:58

"Не поставила на место": Матвиенко рассказала о муже, от которого родила в 17

14:42

Какие крупы категорически нельзя промывать перед варкой: знают далеко не все

14:07

"Угроза для всей Европы": ЗАЭС полтора часа была в блэкауте

13:56

РФ ударила ракетой по областному центру - есть жертвы, ранены 25 человекФото

