Какие четыре страны против ускоренного вступления Украины в ЕС – детали от Politico

В странах ЕС растет обеспокоенность возможными последствиями расширения Союза, в частности в контексте потенциального вступления Украины.

Вступление Украины в ЕС — какие четыре страны выступили против ускоренной интеграции

В Politico назвали 4 страны, которые против ускоренного вступления Украины в ЕС

В столицах Европы опасаются повторения "венгерского сценария" и наплыва трудовых мигрантов

Франция, Германия, Нидерланды и Италия не поддерживают идею ускоренного вступления Украины в Европейский Союз. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Вопрос расширения ЕС, который продвигает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, планировали рассмотреть на саммите в Никосии в конце месяца, однако из-за неоднозначной позиции европейских лидеров его, вероятно, даже не вынесут на обсуждение.

"Расширение должно оставаться требовательным и основываться на заслугах, чтобы обеспечить его успех и авторитет", — сказал министр по делам Европы Франции Бенжамин Хаддад.

Среди правительств стран ЕС существует беспокойство по поводу возможной негативной политической реакции внутри государств, если тема принятия новых членов станет предметом национальных дискуссий.

Кроме того, в столицах опасаются повторения ситуации, подобной дискуссиям перед расширением ЕС в 2004 году, когда распространялись опасения, что более дешевая рабочая сила из новых стран-членов ЕС, в частности Польши, вытеснит хорошо оплачиваемые рабочие места в Западной Европе.

"Те же полупопулистские, полуксенофобские аргументы, которые мы слышали в отношении поляков, мы, вероятно, услышим в отношении украинцев и любого другого кандидата. Кто эти люди? Что они будут делать в нашем клубе? Приедут ли они, чтобы забрать наши рабочие места?", — сказал дипломат из средней по размеру страны ЕС.

Особенно сильные опасения наблюдаются во Франции, где закон требует проведения референдума по принятию каждого нового члена ЕС. Голосование по Украине может усилить позиции лидера правопопулистского движения "Национальный сбор" Жордана Барделли, который, согласно опросам, имеет шансы победить в первом туре президентских выборов 2027 года, опережая правоцентристского оппонента Эдуара Филипа.

В то же время Франция не единственная с такой позицией. Дипломаты ЕС отмечают, что Германия, Нидерланды и Италия настаивают на соблюдении сложной процедуры вступления, основанной на принципе заслуг, без исключений по геополитическим причинам, хотя и признают давление, под которым находятся Украина и Молдова в отношении ускорения интеграции.

"Конечно, мы не хотим ослаблять [президента Украины Владимира, — ред.] Зеленского… но подавляющее большинство государств-членов сейчас не желает вести эту дискуссию", — сказал высокопоставленный дипломат из крупной европейской страны.

Также существует опасение, что расширение может привести к появлению новых государств, которые смогут использовать право вето, поэтому Еврокомиссия рассматривает варианты предотвращения так называемого "венгерского эффекта", в частности через временное ограничение права вето для новых членов.

Учитывая настроения в ключевых странах ЕС, Урсула фон дер Ляйен после политического поражения Орбана заявила о поддержке отмены принципа единогласия, который позволяет отдельным государствам блокировать решения, в частности касающиеся расширения Союза.

Как отмечает Politico, даже Черногория, которая уже выполнила почти все необходимые условия для вступления в ЕС, сталкивается с трудностями из-за отсутствия согласия между странами Союза относительно следующего этапа — предоставления мандата на подготовку договора о присоединении.

По словам нескольких черногорских чиновников, которые говорили на условиях анонимности, процесс фактически заблокирован, и среди возможных причин они называют позицию Франции. Впрочем, французская сторона опровергает эти обвинения, подчеркивая, что подобные оговорки есть и у других государств, а Париж выступает за более широкое обсуждение вопроса расширения.

Эта ситуация создает дополнительные трудности и для Украины, которая рассматривает членство в ЕС как один из ключевых элементов безопасности в противостоянии с Россией. В частности, возможность вступления уже в 2027 году могла бы стать важным фактором в контексте потенциального мирного соглашения.

Однако пока страны ЕС не готовы поддержать присоединение Украины уже в следующем году, а во время неформальных обсуждений в начале марта дипломаты выступили против резкого ускорения процесса вступления.

В то же время такие страны, как Швеция и Дания, которые активно поддерживают Украину, настаивают на завершении переговоров до конца следующего года. Однако для начала подготовки договора о вступлении необходимо согласие ключевых государств ЕС, что остается сложной задачей.

"Мы еще не дошли до этого этапа", — отметил высокопоставленный чиновник ЕС.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в процессе расширения Евросоюза могут появиться новые, более привлекательные кандидаты, которые потенциально способны опередить Украину. Речь идет, в частности, о государствах, ранее отказавшихся от членства, таких как Исландия и Норвегия.

В то же время вступление Украины в ЕС до 2027 года является нереалистичным, поскольку это зависит от достижения мира и внедрения необходимых реформ, отметила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Также 17 марта 2026 года украинская делегация в Брюсселе получила от Евросоюза условия вступления по трем финальным переговорным кластерам, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Об источнике: Politico Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания — события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

