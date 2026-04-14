РФ создает буферную зону вдоль госграницы: в DeepState назвали направление

Площадь контроля и инфильтрации противника вдоль границы в Сумской области составляет около 150 кв. км.

ВСУ сдерживают оккупантов

Главное:

Площадь контроля и инфильтрации противника составляет около 150 кв. км

Силы обороны знают о планах противника, следят за развитием событий

Российские оккупанты продолжают создавать буферную зону вдоль государственной границы в Сумской области.

Это происходит из-за возможности брать под контроль местность и выявлять слабые места, сообщил OSINT-проект DeepState.

"Московиты после определенного прощупывания нашей границы на возможности брать под контроль местность и выявлять слабые места. Началом таких продвижений стало, в определенной степени, село Грабовское, а сегодня продолжается давлением в районе Миропольского", – говорится в сообщении.

Аналитики проекта отмечают, что на сегодняшний день новообразованная площадь контроля и инфильтрации противника (красная и серая зоны) вдоль границы в Сумской области составляет около 150 кв. км.

"Силы обороны знают о планах противника, следят за развитием событий и пытаются противодействовать распространению контроля, но самый главный вопрос – кто должен был это увидеть раньше и предотвратить в зародыше...", – резюмировали исследователи.

/ DeepState

Россия может попытаться расширить контроль на границе

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак сообщил, что российские войска контролируют около 230 км² в Сумской области, однако сохраняется риск их дальнейшего продвижения.

По его оценке, существует реальная угроза, что российские наземные операции могут распространиться на другие регионы Украины.

Заместитель главы Офиса президента Павел Палиса сказал, что планы российских войск по захвату Донбасса остаются неизменными, в то же время у врага есть отдельные намерения создать так называемую буферную зону в других областях Украины.

В отчете Института изучения войны говорилось о том, что войска страны-агрессора России не готовы к быстрому наземному наступлению на так называемый крепостной пояс Украины. Оккупанты смогут начать такие действия с севера или востока не ранее чем через несколько месяцев.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

