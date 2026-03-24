В 2027 году невозможно: в Еврокомиссии назвали два условия для вступления Украины в ЕС

Кратко:
- Украина не может стать членом ЕС 1 января 2027 года
- Сначала нужен мир, а потом реформы
Вступление Украины в Евросоюз до 2027 года невозможно и зависит от достижения мира и проведения реформ. Такое заявление сделала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, пишет Politico.
По словам Марты Кос, Украина является ключевым партнером Евросоюза в области инноваций, обороны и других стратегических секторов, которые могут помочь повысить глобальную конкурентоспособность.
Но, несмотря на это, по ее словам, надежды Киева на вступление в Евросоюз в следующем году не оправдаются.
"Украина не может стать членом ЕС 1 января 2027 года", - сказала она.
Еврокомиссар подчеркнула, что для членства в Евросоюзе Украина должна выполнить два ключевых условия:
"Сначала нужен мир – это важно. Затем вы должны провести реформы… инвесторы придут в Украину, только если они смогут заработать деньги и если их инвестиции будут в безопасности", - добавила еврокомиссар.
Вступление Украины в ЕС - что известно
Как сообщал Главред, украинская делегация в Брюсселе получила от Евросоюза условия для вступления по трем финальным переговорным кластерам. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Также известно, что в Европейском союзе с осторожностью оценивают перспективу ускоренного вступления Украины. Ряд правительств опасается, что поспешное расширение может создать серьезные прецеденты и подорвать существующие принципы приема новых членов.
Кроме того, сообщалось, что Европейский Союз разрабатывает план, согласно которому Украина может стать частичным членом блока уже в следующем году. Таким образом Брюссель хочет укрепить позиции страны в Европе и отдалить ее от Москвы.
Читайте также:
- Для Украины готовят уникальный формат вступления в ЕС - что предполагается
- Украина допускает территориальные уступки в обмен на быстрое вступление в ЕС - Welt
- В ЕС скептически относятся к ускоренному вступлению Украины - Reuters
Об источнике: Politico
Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.
Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.
Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.
Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.
Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.
Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.
