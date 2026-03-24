В 2027 году невозможно: в Еврокомиссии назвали два условия для вступления Украины в ЕС

Виталий Кирсанов
24 марта 2026, 18:15
Надежды Киева на вступление в Евросоюз в следующем году не оправдаются.
Вступление Украины в Евросоюз до 2027 года невозможно и зависит от достижения мира и проведения реформ. Такое заявление сделала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, пишет Politico.

По словам Марты Кос, Украина является ключевым партнером Евросоюза в области инноваций, обороны и других стратегических секторов, которые могут помочь повысить глобальную конкурентоспособность.

Но, несмотря на это, по ее словам, надежды Киева на вступление в Евросоюз в следующем году не оправдаются.

"Украина не может стать членом ЕС 1 января 2027 года", - сказала она.

Еврокомиссар подчеркнула, что для членства в Евросоюзе Украина должна выполнить два ключевых условия:

"Сначала нужен мир – это важно. Затем вы должны провести реформы… инвесторы придут в Украину, только если они смогут заработать деньги и если их инвестиции будут в безопасности", - добавила еврокомиссар.

Вступление стран в ЕС инфографика

Вступление Украины в ЕС - что известно

Как сообщал Главред, украинская делегация в Брюсселе получила от Евросоюза условия для вступления по трем финальным переговорным кластерам. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Также известно, что в Европейском союзе с осторожностью оценивают перспективу ускоренного вступления Украины. Ряд правительств опасается, что поспешное расширение может создать серьезные прецеденты и подорвать существующие принципы приема новых членов.

Кроме того, сообщалось, что Европейский Союз разрабатывает план, согласно которому Украина может стать частичным членом блока уже в следующем году. Таким образом Брюссель хочет укрепить позиции страны в Европе и отдалить ее от Москвы.

Читайте также:

Об источнике: Politico

Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Летели сотни дронов: Игнат раскрыл детали массированного удара РФ по Украине

В ряде городов Украины раздаются мощные взрывы, есть прилеты: что известно

Мощный удар в Крыму: взорвана ПУ ракет Циркон вместе с россиянами

19:02

В разы улучшит вкус обычной яичницы: какой секретный ингредиент стоит добавить

18:54

Украина превратилась в "пороховую бочку": что привело к взрыву и появлению казачестваВидео

18:42

Любители Картье и Ролекса: кто из украинских звезд позволяет себе тяжелый люкс

18:29

Летели сотни дронов: Игнат раскрыл детали массированного удара РФ по Украине

18:15

В 2027 году невозможно: в Еврокомиссии назвали два условия для вступления Украины в ЕС

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
18:12

Девушка купила комод в секонд-хенде и пожалела, открыв ящик

18:07

Перец вырастет огромным и сочным: что положить в лунки перед посадкой

17:36

"Его пение было молитвой": умер самый пожилой кобзар УкраиныВидео

17:28

В ряде городов Украины раздаются мощные взрывы, есть прилеты: что известно

Реклама
17:28

Мощный удар в Крыму: взорвана ПУ ракет Циркон вместе с россиянами

17:26

Пса бросили с жестокой запиской: ее содержание потрясло даже волонтеров

17:11

Житомирщину прогреет до +16: синоптики назвали дату резкого потепления

17:09

"Позволять такой тон и слова": Зибров жестко высказался о скандале с ПавликомВидео

16:44

У трех китайских знаков зодиака сбудутся все мечты до конца года – кто они

16:40

Россия ударила дронами по центру Львова, есть прилёты — первые подробностиФото

16:35

Повестку могут вручить в любом месте: раскрыт важный алгоритм работы ТЦК

16:35

Элита советского общества: какие профессии ценились больше всего в СССР

16:33

"Всех забрали": в ГУР сделали заявление о мобилизации на оккупированных регионах

16:21

Доллар и евро резко изменили свои позиции: новый курс валют на 25 марта

16:13

Что означает выражение "хоч греблю гати": учительница дала неожиданное объяснение

Реклама
16:04

Из-за страха потерять: Пугачева и Галкин приняли срочное решение

15:51

Атомная бомба упала в огород фермера: соседи кричали о конце света

15:25

Украину ждет похолодание: синоптик назвала дату изменения погоды

15:21

Почему ежедневный душ после 60 лет может навредить здоровью: названа оптимальная частота

15:07

Черное золото Украины: как добывают нефть и почему ее не могут добыть всю

14:54

В списке был Стерненко и не только: СБУ ликвидировала киллера и поймала агентов ГРУФото

14:39

"Артистами не озвучиваются": Руслана высказала претензии Джамале

14:35

"Он похитил обоих сыновей, а я бессильна": мать больше года борется за детей

14:26

"Уже умеет работать с паяльником": Притула рассказал о возможной мобилизации сына

14:24

Странный лайфхак времен СССР: зачем в фары авто заливали тормозную жидкость

14:19

Сокровища со свалки: в мусоре нашли бриллианты за миллионы гривен

13:41

Атака продолжается: "Флеш" предупредил об угрозе новых ракетных ударов

13:32

Юная родственница Дзидзьо вступила в ряды ВСУ — как отреагировал артист

13:18

В Раде готовят план работы парламента, если придется воевать "еще три года" – СМИ

13:06

Пасха уже близко: 5 простых идей декора, которые украсят дом

13:02

Как сказать на украинском "вопрос на засыпку" - правильный вариант знают не всеВидео

12:42

Муж Юлии Высоцкой не может ходить без помощи: как он сейчас выглядит

12:15

"Огромные прихоти": Глущенко сделала признание про отношения после развода

12:06

Как добавить несколько сантиметров роста без каблуков: секреты от стилистов

12:03

Жлукто вместо стиральной машины - как стирали белье сотни лет назад

Реклама
12:02

Виктор Павлик впервые высказался по поводу скандала с Дворцом "Украина"

11:55

Скоро потепление: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

11:53

Никто не ожидал: девушка, не знавшая о беременности, родила на улице

11:51

Пасхальная корзина 2026: сколько будут стоить паска, мясо и овощи

11:49

В Днепре дрон попал в многоэтажку: число пострадавших растет - первые деталіФото

11:48

ПВО Украины сбила все крылатые ракеты: в ВСУ назвали особенность ночной атаки РФФото

11:30

Гороскоп на апрель 2026: Овны смогут увеличить доход, Львам - приключения

11:25

"Все делает тихо": близкая подруга Меган Маркл вывалила всю правду

11:23

На Ровенщине резко пригреет, но есть нюанс: когда погода резко изменится

11:08

РФ атаковала 11 областей Украины: президент раскрыл количество жертвФото

