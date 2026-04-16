Евро взлетел до нового максимума, доллар идет вверх: курс валют на 17 апреля

Руслана Заклинская
16 апреля 2026, 16:39
Национальный банк Украины ослабил курс гривны перед выходными.
Курс валют в Украине 17 апреля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

  • Каким будет курс доллара 17 апреля
  • До какой отметки подорожал евро
  • Сколько будет стоить доллар 17 апреля

В пятницу, 17 апреля, Национальный банк Украины существенно ослабил национальную валюту по отношению ко всем основным иностранным валютам. Евро во второй раз за неделю обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 17 апреля установлен на уровне 43,64 грн/долл. По сравнению с четвергом, 16 апреля (43,52 грн/долл.), американская валюта подорожала на 12 копеек.

Курс евро на 17 апреля

Вслед за долларом заметно выросла и стоимость европейской валюты. Единая европейская валюта достигла нового исторического максимума — 51,42 грн/евро. Евро подорожал на 15 копеек. Предыдущий рекорд курса евро был зафиксирован 15 апреля на уровне 51,32 грн.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,76/43,79 грн/долл., а к евро — 51,61/51,66 грн/евро.

Курс доллара
Курс злотого на 17 апреля

Польский злотый в конце рабочей недели также продемонстрировал рост. Его курс на пятницу установился на уровне 12,12 грн, что на 3 копейки больше по сравнению с четвергом (12,09 грн).

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины на 16 апреля несколько ослабил гривню по отношению к доллару, одновременно укрепив ее по отношению к евро и злотому. Официальный курс доллара вырос до 43,52 грн, тогда как евро подешевел до 51,27 грн.

Валютный рынок Украины 15 апреля демонстрировал разнонаправленную динамику. Доллар оставался относительно стабильным, тогда как евро продолжил рост.

В то же время независимый эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский прогнозирует, что в апреле курс евро будет колебаться в пределах 50–52,5 грн, а ключевым фактором влияния останется ситуация на Ближнем Востоке.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

