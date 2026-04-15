Доллар пошел на взлет, евро резко упал: новый курс валют на 16 апреля

НБУ установил новый курс валют на 16 апреля.

https://glavred.info/ukraine/dollar-poshel-na-vzlet-evro-rezko-upal-novyy-kurs-valyut-na-16-aprelya-10756940.html Ссылка скопирована

Курс валют в Украине 16 апреля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 16 апреля

Насколько подешевел евро

Каким будет курс злотого 16 апреля

В четверг, 16 апреля, Национальный банк Украины ослабил гривнюпо отношению к американскому доллару, одновременно укрепив ее позиции по отношению к евро и польскому злотому. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 16 апреля установлен на уровне 43,52 грн/долл. По сравнению со средой, 15 апреля (43,50 грн/долл.), американская валюта подорожала на 2 копейки.

видео дня

Курс валют на 15 апреля / Инфографика: Главред

Курс евро на 16 апреля

В отличие от доллара, европейская валюта в четверг несколько подешевела. Стоимость евро установлена на уровне 51,27 грн/евро, что на 5 копеек меньше, чем было накануне (51,33 грн/евро).

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,55/43,59 грн/долл., а к евро — 51,35/51,38 грн/евро.

Курс злотого на 16 апреля

Польский злотый также продемонстрировал тенденцию к снижению. Его курс на четверг установился на уровне 12,09 грн (12,09 грн), что на 1 копейку меньше, чем показатель среды (12,10 грн).

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 15 апреля валютный рынок Украины показал разнонаправленную динамику. Доллар оставался относительно стабильным, тогда как евро продолжил рост.

Национальный банк Украины на 15 апреля снизил курс гривни. Официальный курс доллара установлен на уровне 43,49 грн (+6 коп), евро — 51,32 грн (+57 коп).

Независимый эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский ранее прогнозировал, что в апреле курс гривны к евро будет колебаться в пределах 50–52,5 грн. По его словам, ключевым фактором влияния останется ситуация на Ближнем Востоке.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред