Безумный скачок курса евро: новый курс валют на 15 апреля

Ангелина Подвысоцкая
14 апреля 2026, 16:27
НБУ опубликовал официальный курс валют на среду, 15 апреля.
Курс валют в Украине на 15 апреля / Коллаж: Главред, фото: pexels

Национальный банк Украины снизил официальный курс гривни на 15 апреля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара на 15 апреля

На среду, 15 апреля, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 43,49 грн/долл., что на 6 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривня незначительно ослабила свои позиции по отношению к американской валюте.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро на 15 апреля

Курс евро вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 51,32 грн/евро. Таким образом, гривня ослабила свои позиции на 57 копеек.

Курс злотого на 15 апреля

14 апреля НБУ установил курс польского злотого на уровне 11,93 грн/злот. 15 апреля курс установили на уровне 12,09 грн/злот, что на 16 копеек больше.

Курс валют - последние новости Украины

Главред ранее сообщал, что, по оценке независимого эксперта, кандидата экономических наук Александра Хмелевского, в апреле курс гривни к евро будет находиться в пределах 50–52,5 грн, а ключевым фактором останется развитие ситуации на Ближнем Востоке.

Руководитель департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в ближайшее время на украинском валютном рынке не ожидается резких колебаний. Ведь несмотря на сложную международную ситуацию на рынке сохранится относительная стабильность.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявлял, что Национальный банк Украины имеет рекордные золотовалютные резервы, которые позволили бы удерживать курс гривни стабильным, но курс доллара и евро растет. Причиной этого являются валютные спекуляции, так же как и спекуляции на рынке топлива.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Реклама

Популярное

Ещё
