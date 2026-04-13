Гривню "качнуло", валюта пошла в рост: сколько стоят доллар и евро после Пасхи

Евро подорожал, а доллар закрепился выше 43,6 грн.

https://glavred.info/economics/grivnyu-kachnulo-valyuta-poshla-v-rost-skolko-stoyat-dollar-i-evro-posle-pashi-10756301.html Ссылка скопирована

После Пасхи валюта пошла в рост: сколько теперь стоят доллар и евро

Вы узнаете:

Сколько стоит валюта в обменниках

По какой цене продают доллары и евро в банках

После Пасхи курс доллара и курс евро в Украине выросли.

В понедельник, 13 апреля, европейская валюта в обменниках подорожала сразу на 20 копеек, а доллар закрепился выше отметки 43,60 грн.

видео дня

Курс доллара на 13 апреля

На понедельник Нацбанк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 43,45 грн/долл., что на 1 копейку меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно укрепила свои позиции по отношению к американской валюте.

Официальный курс европейской валюты установили на уровне 50,90 грн/евро. Таким образом, гривна ослабила свои позиции на 11 копеек.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Сколько стоит валюта в обменниках

По данным Minfin, средний курс доллара составляет 43,64 гривни при покупке и 43,45 гривни - при сдаче валюты. По сравнению с пятницей американская валюта прибавила в цене 9 копеек при покупке. Покупают валюту обменники по старой цене.

Евро сегодня можно купить по среднему курсу 51,15 гривен, а сдать - по 50,90 грн. Цена на европейская валюту по сравнению с утром 10 апреля сегодня выросла в цене на 20 копеек.

Курс доллара и евро 13 апреля 2026 / Инфографика: Главред

Сколько стоит валюта в банках

Средний курс покупки доллара в банках утром 13 апреля составляет 43,75 грн (+3 копейки), а продажа - 43,25 грн (+1 копейка).

Евро сегодня в банках можно купить по 51,25 грн (+5 копек), а сдать - по 50,60 грн (+10 копеек).

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 43,7 гривни, а безнал - 43,85 грн. Евро в "Привате" можно купить по 51,2 гривни в отделениях, курс для карт - 51,28 грн.

Курс доллара в ПриватБанке / скриншот

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 43,7 гривни, а для карт курс составляет 43,85 гривни. Евро в мобильном "Ощаде" можно купить по 51,3 гривни, а для карточек курс - 51,45 грн.

Курс валют в Ощадбанке сегодня / скриншот

Monobank сегодня продает доллары по 43,8 грн, а евро - по 51,26 грн.

Курс доллара в Монобанке / скриншот

Курс валют в Украине - прогнозы

Как писал Главред, эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что у доллара есть потенциал для дальнейшего снижения, поскольку НБУ будет сдерживать инфляцию, которая в марте ускорилась до 7,9% в годовом исчислении.

"В апреле инфляция может быть еще выше, поэтому Нацбанк будет продолжать ситуативно укреплять гривню… К концу апреля наличный доллар может подешеветь еще на 20–25 коп.", — подчеркнул он.

Доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что ситуация на валютном рынке в апреле будет зависеть от многих факторов, неподконтрольных Национальному банку. По его мнению, официальный курс гривни к доллару может колебаться в диапазоне 43,70-44,30 грн/долл. В какую сторону будут двигаться показатели, зависит от глобальной обстановки, финансирования Украины и решений НБУ.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус банка Тарас Лесовой прогнозирует, что в начале апреля спрос на валюту в Украине будет оставаться, но без ажиотажа. НБУ стабилизировал рынок интервенциями, снизив колебания курса.

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами по курсу валют и изменениям ситуации на рынке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред