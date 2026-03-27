Что будет с долларом и евро: прогноз курса валют на начало апреля

Главные тезисы:
- В начале апреля спрос на валюту в Украине снизится
- Стратегия НБУ стабилизировала рынок
- Основной фактор спроса — война на Ближний Восток и нестабильность топлива
В начале апреля спрос на валюту в Украине еще будет ощутимым, но уже не таким агрессивным, как раньше. Стратегия Нацбанка оказалась эффективной, поэтому причин для ажиотажа становится меньше. Об этом заявил Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус банка.
По словам эксперта, благодаря валютным интервенциям регулятор снял избыточную нервозность и не позволил колебаниям курса превратиться в дополнительный фактор давления на рынок, пишет Фокус.
Мировой рынок топлива остается нестабильным, а война на Ближнем Востоке создает дополнительную неопределенность, из-за чего растет спрос на валюту.
"Причина активного спроса понятна: мировой рынок топлива остается нестабильным, а война на Ближнем Востоке создает дополнительную неопределенность. В такой ситуации импортеры стремились минимизировать риски, заблаговременно покупая валюту. То есть речь идет не о бесконтрольном спросе, а о довольно прагматичной реакции бизнеса на внешние угрозы", — пояснил Лесовой.
Он прогнозирует, что коридоры валютных изменений с 30 марта по 5 апреля будут такими:
- доллар: 43,5-44,25 грн на межбанке и 43,5-44,5 грн в наличном сегменте;
- евро: 49,5-52 грн на межбанке и 50,5-52 грн в наличном сегменте.
Курс валют в Украине 27 марта 2026
Как свидетельствуют данные Национального банка Украины, в конце недели гривня продолжила укреплять позиции относительно евро и польского злотого. В то же время доллар прибавил символическую одну копейку.
Официальная стоимость европейской валюты установлена на уровне 50,61 грн, что на 24 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.
Официальный курс доллара на 27 марта установлен на уровне 43,88 грн. Иностранная валюта подорожала на 1 копейку. За неделю доллар прибавил 6 копеек.
Нацбанк установил официальную цену польской валюты на уровне 11,84 грн. Злотый подешевел на 6 копеек.
Курс валют в Украине - прогнозы
Как писал Главред, курс доллара в Украине в ближайшее время не повысится выше 45 гривен. Стоимость украинской валюты сейчас почти не зависит от рыночных факторов, ее формирует политика Нацбанка Украины. Об этом заявил - финансовый аналитик, экономический эксперт Алексей Кущ.
Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский заявлял, что в Госбюджете на 2026 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 45,7 гривен за доллар, поэтому вполне вероятно, что НБУ будет проводить плавную девальвацию гривни в течение года.
Основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак советуют не пытаться зарабатывать на колебаниях валютного курса, ведь для большинства людей это обычно заканчивается финансовыми потерями.
Другие новости:
- Резкий рост цен на продукты: украинцам назвали сроки нового подорожания
- Украинцы скупают килограммами: цены на один продукт обвалились до минимума
- Пасхальная корзина 2026 года ударит по кошельку: назван самый дорогой продукт
О персоне: Тарас Лесовой
Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами по курсу валют и изменениям ситуации на рынке.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред