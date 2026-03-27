Что будет с долларом и евро: прогноз курса валют на начало апреля

Анна Ярославская
27 марта 2026, 10:11
Мировой рынок топлива остается нестабильным, а война на Ближнем Востоке создает дополнительную неопределенность.
Эксперт спрогнозировал курс валют на начало апреля

Главные тезисы:

  • В начале апреля спрос на валюту в Украине снизится
  • Стратегия НБУ стабилизировала рынок
  • Основной фактор спроса — война на Ближний Восток и нестабильность топлива

В начале апреля спрос на валюту в Украине еще будет ощутимым, но уже не таким агрессивным, как раньше. Стратегия Нацбанка оказалась эффективной, поэтому причин для ажиотажа становится меньше. Об этом заявил Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус банка.

По словам эксперта, благодаря валютным интервенциям регулятор снял избыточную нервозность и не позволил колебаниям курса превратиться в дополнительный фактор давления на рынок, пишет Фокус.

Мировой рынок топлива остается нестабильным, а война на Ближнем Востоке создает дополнительную неопределенность, из-за чего растет спрос на валюту.

"Причина активного спроса понятна: мировой рынок топлива остается нестабильным, а война на Ближнем Востоке создает дополнительную неопределенность. В такой ситуации импортеры стремились минимизировать риски, заблаговременно покупая валюту. То есть речь идет не о бесконтрольном спросе, а о довольно прагматичной реакции бизнеса на внешние угрозы", — пояснил Лесовой.

Он прогнозирует, что коридоры валютных изменений с 30 марта по 5 апреля будут такими:

  • доллар: 43,5-44,25 грн на межбанке и 43,5-44,5 грн в наличном сегменте;
  • евро: 49,5-52 грн на межбанке и 50,5-52 грн в наличном сегменте.
Как менялся курс доллара

Курс валют в Украине 27 марта 2026

Как свидетельствуют данные Национального банка Украины, в конце недели гривня продолжила укреплять позиции относительно евро и польского злотого. В то же время доллар прибавил символическую одну копейку.

Курс валют на 27 марта 2026

Официальная стоимость европейской валюты установлена на уровне 50,61 грн, что на 24 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

Официальный курс доллара на 27 марта установлен на уровне 43,88 грн. Иностранная валюта подорожала на 1 копейку. За неделю доллар прибавил 6 копеек.

Нацбанк установил официальную цену польской валюты на уровне 11,84 грн. Злотый подешевел на 6 копеек.

Курс валют в Украине - прогнозы

Как писал Главред, курс доллара в Украине в ближайшее время не повысится выше 45 гривен. Стоимость украинской валюты сейчас почти не зависит от рыночных факторов, ее формирует политика Нацбанка Украины. Об этом заявил - финансовый аналитик, экономический эксперт Алексей Кущ.

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский заявлял, что в Госбюджете на 2026 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 45,7 гривен за доллар, поэтому вполне вероятно, что НБУ будет проводить плавную девальвацию гривни в течение года.

Основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак советуют не пытаться зарабатывать на колебаниях валютного курса, ведь для большинства людей это обычно заканчивается финансовыми потерями.

О персоне: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами по курсу валют и изменениям ситуации на рынке.

