Курс валют бьет рекорды: будет ли доллар по 45 и выше - прогноз эксперта

Анна Ярославская
20 марта 2026, 11:04
Стоимость гривни формирует не рынок, а политика Нацбанка Украины.
Эксперт объяснил, почему доллар не превысит 45 грн / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Курс доллара в Украине в ближайшее время не повысится выше 45 гривен. Стоимость украинской валюты сейчас почти не зависит от рыночных факторов, ее формирует политика Нацбанка Украины. Об этом заявил - финансовый аналитик, экономический эксперт Алексей Кущ.

По его словам, в марте 2026 года валютный рынок Украины вошел в фазу повышенной турбулентности.

"Пока гривна будет в горизонте до 45. После этого возможно дальнейшее движение", — сказал эксперт в эфире Новости.LIVE.

Стоит отметить, что Национальный банк Украины на 7 копеек поднял курс доллара по отношению к гривне. Официальный курс доллара на 20 марта установили на уровне 43,96 грн за 1 доллар.

Курс евро составляет 50,50 грн, что на 2 копейки ниже, чем вчера.

Официальный курс польского злотого установили на уровне 11,79 копеек.

Курс валют 20 марта 2026
Курс валют 20 марта 2026 / Инфографика: Главред

Стоит ли продавать доллары: совет эксперта

Основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак советуют не пытаться зарабатывать на колебаниях валютного курса, ведь для большинства людей это обычно заканчивается финансовыми потерями.

По его словам, статистика показывает, что физические лица чаще всего покупают иностранную валюту тогда, когда она уже подорожала, а продают после падения курса. В результате выгоду от таких операций обычно получают крупные банки.

Чтобы избежать подобных рисков, финансист рекомендует заранее диверсифицировать свои сбережения и не перебрасывать средства между различными активами. Оптимальным вариантом он называет распределение примерно 40% сбережений в гривне, в частности через инвестиции в ОВГЗ, около 30% — в долларах, которые можно хранить на депозите или наличными, и еще 30% — в евро. Такой подход помогает сбалансировать финансовые активы независимо от колебаний на валютном рынке.

Как писал Главред, кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский заявлял, что в Госбюджете на 2026 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 45,7 гривен за доллар, поэтому вполне вероятно, что НБУ будет проводить плавную девальвацию гривни в течение года.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой предупреждал, что на валютном рынке Украины в марте напряжение усилится. По его мнению, европейская валюта будет стоить от 50,5 до 52 гривен за евро.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак говорил, что, несмотря на то, что сейчас Национальный банк Украины имеет рекордные золотовалютные резервы, которые позволили бы держать курс гривни стабильным, курс доллара и евро растет. По его словам, причиной этого являются валютные спекуляции, так же как и спекуляции на рынке топлива.

О персоне: Алексей Кущ

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Реклама

