Почему парад в Москве прошел без военной техники: Коваленко раскрыл причину

Алексей Тесля
11 мая 2026, 18:43
Военной техники впервые с 2007 года на параде в Москве не было, напомнил Александр Коваленко.
В Москве провели парад без военной техники / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Важное из заявлений Коваленко:

  • Впервые с 2007 года на параде в РФ не было техники
  • По технике перед парадом могли нанести удары дронами или "Фламинго"

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал ситуацию вокруг проведения в столице государства-агрессора РФ так называемого "парада победы".

"Главный вопрос по поводу парада этого года – а где техника? Ее впервые с 2007 года на параде не было", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт не согласился с мнением о том, что парад в Москве прошел без техники, потому что ее просто нет.

"К сожалению, она есть, хотя ее действительно стало меньше у России Чтобы подготовить технику к параду, нужно провести репетиции, а для этого пришлось бы заранее разместить ее вблизи Москвы. Это была бы довольно компактная площадка, по которой легко нанести удары дронами или "Фламинго". При этом не факт, что Россия смогла бы эту технику защитить. К тому же репетиций проходит несколько, поэтому техника стоит на этой уязвимой площадке днями и ночами", - пояснил он.

Аналитик говорит, что россияне просто не были уверены, что смогут обезопасить технику от ударов, что явилось очередной демонстрацией уязвимости и бессилия России.

"В общем, парад этого года был жалким зрелищем. Он стал своеобразной лакмусовой бумажкой страхов. Ведь в информационном пространстве РФ царила истерия, демонстрирующая реальные возможности России и ее реальное состояние на пятый год полномасштабной войны. А самое интересное то, что дальше будет хуже", - добавил Коваленко.

Почему парад показал слабость РФ - мнение эксперта

Парад 9 мая, который Кремль много лет представлял как символ военной мощи, в этом году стал скорее показателем ослабления российской армии. Об этом в своей статье для The Telegraph пишет военный аналитик Хемиш де Бретон-Гордон, отмечая, что Москва уже не может убедительно демонстрировать прежнюю силу. Он подчеркивает, что отсутствие на параде современной техники и новых ракет свидетельствует о стремительном сокращении ресурсов России, масштаб которого Кремль старается не афишировать.

Смотрите видео - интервью Александра Коваленко:

Парад в Москве 9 мая: новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в Москве состоялся парад к 9 мая, во время которого с речью выступил российский диктатор Владимир Путин. Нынешнее мероприятие стало самым коротким за все время — оно длилось всего 45 минут.

Напомним, Украина официально согласовала проведение парада на Красной площади в Москве 9 мая после международных консультаций. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что удар по Красной площади 9 мая мог бы привлечь значительное внимание мировых СМИ, однако, по его словам, Украина, вероятно, выберет другую тактику действий.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

