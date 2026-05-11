Известный украинский телеведущий выехал в РФ и получил гражданство - журналист

Телеведущий Андрей Доманский в России кардинально сменил сферу деятельности.

https://glavred.info/starnews/izvestnyy-ukrainskiy-televedushchiy-vyehal-v-rf-i-poluchil-grazhdanstvo-10763771.html Ссылка скопирована

Андрей Доманский получил российский паспорт / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, ua.depositphotos.com

Кратко:

Телеведущий Андрей Доманский получил российское гражданство

Российский паспорт ему выдали 17 декабря 2022 года

Доманский работает в подсанкционном Совкомбанке

Украинский телеведущий Андрей Доманский стал гражданином страны-агрессора. После начала полномасштабного вторжения шоумен также устроился на работу в подсанкционный "Совкомбанк". Об этом сообщил журналист проекта "Схемы" Георгий Шибаев.

Согласно данным Федеральной налоговой службы РФ, Андрей Доманский получил российское гражданство 17 декабря 2022 года. Документ был выдан Главным управлением МВД РФ в Санкт-Петербурге.

видео дня

Также журналист выяснил, что уже в марте 2023 года телеведущий начал работать разработчиком в компании "Совкомбанк Технологии", которая является подразделением подсанкционного Совкомбанка.

"Я сначала удивился — где Доманский, а где программирование? Но потом увидел, что он получил профильное образование в Одесском политехническом институте, а в одном из интервью рассказывал, что с детства хотел быть программистом", — отметил Шибаев.

По словам журналиста, информацию о месте работы удалось найти благодаря утечкам из баз данных Пенсионного фонда РФ. Также он нашел российский номер телефона Доманского, однако связаться с ним не смог.

Несмотря на то, что Доманский исчез с украинского телевидения, он продолжает вести роскошный образ жизни. Благодаря утечке базы "Клиенты туроператоров 2024", журналист выяснил, что в январе 2024 года телеведущий отдыхал в ОАЭ.

Десятидневный тур в элитный отель InterContinental Ras Al Khaimah обошелся ему почти в полмиллиона рублей (более 5 тысяч долларов на тот момент). Связаться с новоиспеченным россиянином журналистам не удалось — на звонки по найденному российскому номеру он не отвечает.

Что известно об Андрее Доманском

Андрей Доманский родился в Одессе и был одним из самых известных телеведущих Украины. Он работал на "Новом канале", вел шоу "Интуиция", "Кто против блондинок?", "Фабрика звезд", а также был соведущим "Голоса страны" на телеканале "1+1".

С 2014 года работал на телеканале "Интер". Однако последние годы его работы сопровождались громкими скандалами.

Самый громкий инцидент произошел в 2018 году на канале "Интер", когда Доманский со сцены концерта ко Дню Победы произнес речь с российскими пропагандистскими нарративами о "фашистских преступниках" на улицах Киева. Это вызвало массовые протесты под офисом телеканала.

После 24 февраля 2022 года Доманский пытался реабилитироваться, записав видео на украинском языке в поддержку волонтеров, но получил волну хейта из-за своей прежней позиции. После этого он удалил все аккаунты в соцсетях и исчез.

Напомним, в 2023 году ведущий Слава Дёмин сообщил, что Андрей Доманский уехал в одну из стран Балтии.

Как сообщал Главред, Лидия Таран накануне Дня Независимости в 2024 году вернулась в Украину вместе с 16-летней дочерью Василиной. Ведущая, которая после начала полномасштабной войны живет во Франции, поделилась семейными фото в Instagram.

Читайте также:

О личности: Георгий Шабаев Георгий Шабаев (род. 21 апреля 1997 года, Изюм, Харьковская область) — украинский журналист, корреспондент расследовательского проекта "Схемы: коррупция в деталях" (Радио Свобода). Родился в городе Изюм. В 2014 году поступил в Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, где получил степень бакалавра по онлайн-журналистике, а впоследствии — магистра по правовой журналистике. С 2016 года работает в проекте "Схемы", где занимается антикоррупционными расследованиями, в частности в отношении государственных чиновников и крупных предприятий. Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину готовил материалы об идентификации российских военных.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред